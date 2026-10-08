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Hoa hậu

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Đại sứ Trần Ngọc Châu Anh: 'Thanh toán số tạo nên thói quen sống xanh'

Ngọc Ánh - Trọng Tài - Như Ý

TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh mong muốn lan tỏa thói quen thanh toán số an toàn, tiện lợi đến giới trẻ thông qua mạng xã hội và các hoạt động trải nghiệm thực tế tại Sóng Festival.

Tại họp báo công bố Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 sáng 8/10, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chia sẻ về vai trò Đại sứ cũng như những dự định đồng hành chương trình nhằm đưa thanh toán số đến gần hơn với người trẻ.

Theo Trần Ngọc Châu Anh, thanh toán số không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành một phần trong đời sống hàng ngày. Từ những giao dịch nhỏ như mua cà phê đến mua sắm tại các cửa hàng thời trang, người trẻ ngày càng có nhiều cơ hội tiếp cận và sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại.

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Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh cùng các đại biểu chia sẻ thông tin về Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong.

Châu Anh cho rằng thanh toán số không chỉ mang lại sự thuận tiện mà còn góp phần hình thành thói quen sống xanh, giảm bớt những thao tác, giấy tờ không cần thiết. Tuy nhiên, việc sử dụng công nghệ cũng cần đi đôi với ý thức bảo đảm an toàn.

"Để có thể lan tỏa những thói quen 'xanh' này tới các bạn trẻ, Châu Anh mong muốn đồng hành các bạn dưới góc nhìn của một người sử dụng thực tế, chia sẻ sự tiện lợi và tinh thần sống xanh. Chúng ta có thể giảm bớt những thao tác, giấy tờ không cần thiết, nhưng cũng cần biết sử dụng thanh toán số một cách thật an toàn", Châu Anh chia sẻ.

Với vai trò Đại sứ, Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết cô dự kiến cùng Ban tổ chức Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo Trần Ngọc Châu Anh, giới trẻ hiện tiếp cận thông tin qua nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, việc cá nhân hóa nội dung, xây dựng những thông điệp truyền cảm hứng trên mạng xã hội là một trong những cách để đưa thanh toán số đến gần hơn với cộng đồng.

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Trần Ngọc Châu Anh kỳ vọng công nghệ sẽ không chỉ xuất hiện qua những khái niệm mà trở nên gần gũi hơn thông qua hoạt động mua sắm, giải trí và những lựa chọn thường ngày. Ảnh: Trọng Tài, Như Ý.

"Tôi đồng hành với chương trình trong vai trò cá nhân hóa các nội dung cũng như truyền tải những nội dung truyền cảm hứng trên các mạng xã hội như Facebook, TikTok hoặc Instagram. Châu Anh tin rằng khi mỗi người trẻ xem thanh toán số là một văn hóa sống văn minh, an toàn và tiện lợi thì chúng ta cũng đang cùng nhau đóng góp tích cực vào nền kinh tế số của đất nước", người đẹp nói.

Bên cạnh các hoạt động truyền thông trực tuyến, Châu Anh cũng nhắc đến Sóng Festival - sự kiện sắp diễn ra trong khuôn khổ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026.

Theo chia sẻ của Đại sứ Trần Ngọc Châu Anh, sự kiện sẽ kết hợp các hình thức truyền thông sáng tạo, đồng thời mang đến cơ hội để giới trẻ trực tiếp sử dụng công nghệ và trải nghiệm thanh toán số ngay tại chương trình.

Trước đó, khi được công bố là Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Châu Anh bày tỏ sự mong chờ đối với Sóng Festival năm nay, khi chương trình lần đầu tiên đến với không gian phố đi bộ Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Cô kỳ vọng công nghệ sẽ không chỉ xuất hiện qua những khái niệm mà trở nên gần gũi hơn thông qua hoạt động mua sắm, giải trí và những lựa chọn thường ngày.

Thông qua vai trò Đại sứ Ngày thanh toán số Việt Nam, Châu Anh mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp Chạm số - Sống xanh, khuyến khích người trẻ chủ động tiếp cận, trải nghiệm và sử dụng các phương thức thanh toán số an toàn, tiện lợi.

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#Thanh toán số #Trần Ngọc Châu Anh #Ngày Thanh toán số #Sóng Festival #sống xanh #công nghệ

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