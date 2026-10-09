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Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh sau tin giải nghệ

Minh Vũ

TPO - Triệu Lệ Dĩnh đã nghỉ đóng phim và hạn chế hoạt động trong hơn một năm, vì vậy có thông tin cô giải nghệ. Nhiều khán giả lo lắng tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên.

Trang 163 đưa tin sau khi gặp vấn đề về sức khỏe, Triệu Lệ Dĩnh phải nghỉ dài hạn để điều trị. Nhưng sau đó có nhiều tin đồn nổi lên cho rằng nữ diễn viên gặp khó khăn trong sự nghiệp, thậm chí có ý định giải nghệ.

Ngày 8/10, Triệu Lệ Dĩnh đã đi xem vở kịch do MC Tạ Na biểu diễn ở Nhà hát Thượng Hải. Về tin đồn Triệu Lệ Dĩnh giải nghệ, Hội hậu viện của nữ diễn viên đã phủ nhận, cho biết Triệu Lệ Dĩnh được kiểm tra và điều trị chuyên nghiệp.

Cuối tháng 8, Triệu Lệ Dĩnh phải hủy bỏ màn xuất hiện tại sự kiện livestream của thương hiệu và được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện tại sức khỏe của cô không còn vấn đề đáng ngại và đang dần hồi phục.

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Triệu Lệ Dĩnh từng được mệnh danh là "tam nương liều mạng" của giới giải trí Hoa ngữ. Khi mới nổi danh, nữ diễn viên liên tục đóng phim, một năm có 365 ngày thì 360 ngày cô miệt mài trên phim trường, suốt 4-5 tháng mỗi ngày chỉ ngủ được 2-3 tiếng.

Năm 2012, Triệu Lệ Dĩnh quay Cung tỏa Trầm Hương bị ngã ngựa chấn thương nhưng cô không nói với đạo diễn, quyết tâm phải hoàn thành xong cảnh quay. Vụ tai nạn khiến Triệu Lệ Dĩnh để lại di chứng ở lưng, sau này cô thường xuyên phải tới bệnh viện để điều trị. Triệu Lệ Dĩnh cũng bị chẩn đoán tử cung lạnh, cơ thể suy nhược.

Khi trả lời phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ cô muốn giảm bớt khối lượng công việc để dành thời gian bên con trai.

Theo 163, lý do người hâm mộ và khán giả đại chúng lo lắng cho Triệu Lệ Dĩnh vì thời gian gần đây, cô liên tiếp gặp thất bại trên màn ảnh, nhưng nữ diễn viên không có tác phẩm tiếp nối.

Triệu Lệ Dĩnh có hai bộ phim liên tiếp hiệu quả chiếu thấp là Tại nhân gianTiểu thành đại sự (tên khác: Chuyện lớn nơi phố nhỏ). Tại nhân gian thuộc dòng phim ngắn thử nghiệm với nội dung khó hiểu.

Tiểu thành đại sự lại là dự án được đầu tư kinh phí cao, có đội ngũ sản xuất tên tuổi lớn. Thế nhưng, tỷ suất người xem của phim ngày một đi xuống, tác phẩm không thu hút được khán vì đề tài khô khan, lượt xem trên các nền tảng thấp đáng kinh ngạc. Đây có thể xem là bộ phim truyền hình được đầu tư nhất trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh nhưng cũng là thất bại cay đắng nhất.

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Triệu Lệ Dĩnh rời đường đua sự nghiệp trong thời gian dài, khiến người hâm mộ lo lắng.

Sự thất bại của Tiểu thành đại sự, Tại nhân gian khiến khán giả đặt câu hỏi về sức hút của cái tên Triệu Lệ Dĩnh. Cô đã ở ngưỡng tuổi 40 không còn thích hợp để đóng phim cổ trang ngôn tình - đề tài mà những nữ nghệ sĩ tuổi trung niên như Triệu Lệ Dĩnh dần thu hẹp. Triệu Lệ Dĩnh gặp áp lực lớn từ sự kỳ vọng của người hâm mộ và công chúng khiến cô càng khó lựa chọn dự án hơn.

Truyền thông Trung Quốc cho rằng Triệu Lệ Dĩnh cũng giống nhiều nữ diễn viên lứa tuổi U40 gặp khó khăn trong việc từ bỏ dòng phim thần tượng để chuyển sang đóng phim chính kịch, đời sống xã hội.

Với tình trạng không có phim chờ phát sóng, lại nghỉ ngơi kéo dài hơn một năm, trong một năm sắp tới, Triệu Lệ Dĩnh không còn tác phẩm xuất hiện trên truyền hình. Đây là tình trạng đáng lo ngại với bất kỳ diễn viên nào.

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#Triệu Lệ Dĩnh #Tiểu thành đại sự #Tại nhân gian #sao Hoa ngữ #phim Trung Quốc

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