Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu mở rộng vụ án xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô

TPO - Lãnh đạo Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình để biểu dương thành tích đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật về kế toán, ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô.

Ngày 8/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình để biểu dương thành tích đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật về kế toán, ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô.

Lãnh đạo Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Ninh Bình.

Trong nội dung thư khen, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Công an tỉnh Ninh Bình đã chủ động, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh, xử lý kịp thời hoạt động vi phạm pháp luật về kế toán, ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, tỉnh Ninh Bình, bắt khởi tố 2 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện 7 nhóm hành vi trái pháp luật để tham ô tài sản; kịp thời thu hồi 130 tỉ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong triển khai chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, đề nghị Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.