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Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm, biệt phái Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Trí giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 8/10, Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã trao quyết định bổ nhiệm đại tá Nguyễn Thanh Trí (SN 1976, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai) giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Buổi lễ cũng đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về biệt phái công khai có thời hạn đối với đồng chí đại tá Nguyễn Thanh Trí - Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai kể từ ngày 8/10/2026.

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Thiếu tướng Lê Quang Nhân trao quyết định bổ nhiệm đối với đại tá Nguyễn Thanh Trí. Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai.

Việc bổ nhiệm và biệt phái đại tá Nguyễn Thanh Trí thể hiện sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đối với công tác cán bộ. Việc bổ nhiệm và biệt phái trên cũng tăng cường cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn tham gia công tác tham mưu, xây dựng Đảng tại địa phương.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng đại tá Nguyễn Thanh Trí được Bộ trưởng Bộ Công an tin tưởng giao trọng trách mới. Ông Nhân mong muốn trên cương vị công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại tá Nguyễn Thanh Trí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực, phẩm chất của người cán bộ Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

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#Công an tỉnh Gia Lai #bổ nhiệm #đại tá Nguyễn Thanh Trí #lãnh đạo #biệt phái #Bộ Công an

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