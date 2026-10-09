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Giải trí

Diện mạo gây sốt của Jennie (BlackPink)

Tú Oanh

TPO - Trở lại sau một tháng ở ẩn, Jennie gây sốt với diện mạo quyến rũ và cá tính. Người đẹp BlackPink cũng thành tâm điểm nhờ màn song ca cùng The Weeknd.

Ngày 8/10, Jennie bất ngờ xuất hiện trên sân khấu trong đêm diễn thứ hai của The Weeknd tại sân vận động thuộc Khu liên hợp thể thao Goyang, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. Nữ ca sĩ sinh năm 1996 trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong chuyến lưu diễn After Hours Til Dawn của ngôi sao Canada.

Theo Koreaboo, thành viên BlackPink diện bộ bodysuit bó sát màu tím kết hợp họa tiết ren da báo, khoe thân hình nuột nà, gợi cảm. Kiểu tóc dài thẳng với mái bằng và boot cổ cao làm cùng kiểu trang điểm nhấn vào đôi mắt làm tăng phần cá tính cho diện mạo Jennie.

Jennie song ca cùng The Weeknd sau một tháng ở ẩn. Nguồn: X.

Newsis đưa tin Jennie cùng The Weeknd trình diễn One Of the Girls - ca khúc nhạc phim của series 18+ The Idol (2023), có sự góp giọng của ngôi sao Solo và Lily-Rose Depp. Bài hát từng trụ trên bảng xếp hạng đĩa đơn Billboard Hot 100 của Mỹ trong 20 tuần.

Nữ ca sĩ thể hiện phong thái sân khấu mạnh mẽ, hòa giọng và tương tác trực tiếp với The Weeknd. Sau tiết mục, cả hai ôm nhau trước sự cổ vũ của khán giả.

Truyền thông Hàn Quốc nhấn mạnh cách đây 8 năm, khi The Weeknd lần đầu biểu diễn tại Hàn Quốc, Jennie vẫn là khán giả theo dõi anh từ bên dưới sân khấu. Từ vị trí người hâm mộ đến nghệ sĩ cộng tác, cô đã có bước tiến đáng kể trong sự nghiệp quốc tế.

Nhiều khoảnh khắc trên sân khấu của Jennie và The Weeknd được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt thích. Người hâm mộ không chỉ hào hứng với màn kết hợp đặc biệt giữa hai ca sĩ, mà còn dành nhiều lời khen cho diện mạo mới nhất của Jennie.

Cư dân mạng bình luận: “Jennie vừa dễ thương vừa nóng bỏng cùng một lúc”, “Cô ấy xinh quá. Tôi mê phong cách này”, “Màn tái xuất bất ngờ này đúng là phần thưởng lớn”, “Cả hai đều là huyền thoại”, “Tôi nhớ cô ấy kinh khủng”, “Cô ấy hoàn toàn làm chủ sân khấu, The Weeknd chỉ như khách mời”, “Cuối cùng cũng được nhìn thấy cô ấy”…

Một phần lý do khiến fan phấn khích trước sự xuất hiện của Jennie vì tin đồn cô tạm dừng hoạt động nghệ thuật lan truyền trước đó.

Jennie “ở ẩn” suốt một tháng qua. Cô thậm chí vắng mặt tại show diễn của Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, dù đóng vai trò đại sứ toàn cầu.

Đồn đoán càng lan rộng khi người ta lục lại đoạn phỏng vấn Jennie trên tạp chí Cosmopolitan công bố ngày 3/8. Trong cuộc trò chuyện, nữ ca sĩ chia sẻ về áp lực sau nhiều năm làm việc liên tục, đồng thời cho biết cô muốn dành khoảng trống để suy nghĩ về những điều mình thực sự muốn theo đuổi. Jennie nói rằng lần đầu tiên trong sự nghiệp, cô không còn lên kế hoạch kín lịch cho hai đến ba năm tiếp theo.

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Jennie vắng mặt trong các sự kiện công khai suốt một tháng khiến dư luận xôn xao. Ảnh: IG

Trước khi “biến mất”, Jennie vẫn có hoạt động âm nhạc đáng chú. Tháng 7, cô biểu diễn tại hai lễ hội âm nhạc ở châu Âu là Roskilde Festival (Đan Mạch) và Open'er Festival (Ba Lan), rộng phát hành đĩa đơn Less than a Lover. Sang tháng 8, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt EP Fallen Angel. Cô cũng tham gia biểu diễn tại Lollapalooza Chicago và Summer Sonic ở Mỹ vào cùng tháng.

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