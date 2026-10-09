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Hoa hậu

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam sẵn sàng bước vào chặng quyết định

Đỗ Quyên - Hồng Vĩnh - Dương Triều

TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu cùng xuất hiện trước truyền thông tại họp báo chung khảo ở Hải Phòng. Sau gần hai tháng rèn luyện và trải nghiệm, các cô gái đã sẵn sàng bước vào chặng đua quyết định.

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53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện tại buổi công bố chung khảo toàn quốc ở Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng).
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Mỗi người lựa chọn một phong cách riêng, từ thanh lịch, nữ tính đến hiện đại, cá tính.
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Sau hai tháng ở nhà chung, sự thay đổi của thí sinh thể hiện rõ qua phong thái. Những cô gái từng bỡ ngỡ trước ống kính, chưa quen với giày cao gót nay tự tin hơn khi tạo dáng, di chuyển và tương tác với truyền thông.
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Đây cũng là dịp để khán giả có cái nhìn rõ hơn về dàn thí sinh năm nay trước khi họ bước lên sân khấu chung khảo.
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Nhiều gương mặt gây chú ý bởi chiều cao, vóc dáng cân đối cùng vẻ đẹp tự nhiên.
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Hai tháng qua, 53 cô gái trải qua lịch trình dày đặc tại nhà chung. Bên cạnh catwalk và phong thái, các thí sinh được đào tạo kỹ năng giao tiếp, giao tiếp trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, kỹ năng trước ống kính. Có những ngày lịch tập kéo dài đến 23h30.
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Từ những bước đi còn chưa vững trên giày cao gót đến khả năng làm chủ sân khấu, hành trình tập luyện giúp nhiều thí sinh thay đổi rõ rệt. Trước chung khảo, các cô gái bước vào giai đoạn tăng tốc, hoàn thiện từng động tác và phong thái trình diễn.
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Ban tổ chức kỳ vọng đêm chung khảo là dịp để các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 thể hiện sự trưởng thành sau 2 tháng ở nhà chung.
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Đêm thi diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. 53 thí sinh tranh tài để tìm kiếm cơ hội bước tiếp.
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Năm nay, cuộc thi mang chủ đề Miền Hương Sắc, tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Vì vậy, kết quả không chỉ được nhìn từ một đêm thi mà còn dựa trên quá trình các thí sinh học tập, rèn luyện, trải nghiệm văn hóa và tham gia hoạt động cộng đồng.
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Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết ông chứng kiến các thí sinh tập luyện đến 23h30, nhiều thời điểm để mặt mộc, mặc trang phục đời thường. Theo ông, chất lượng nhan sắc tự nhiên của dàn thí sinh năm nay được thể hiện sớm hơn so với một số mùa trước.
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Hành trình 53 thí sinh trải dài nhiều địa phương. Các cô gái có những chuyến đi tìm hiểu văn hóa, lịch sử, con người và thực hiện các dự án cộng đồng tại Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh cùng nhiều địa điểm khác. Những trải nghiệm này được ban tổ chức xem là một phần quan trọng trong quá trình hoàn thiện thí sinh, bên cạnh việc chuẩn bị cho sân khấu.
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Tại chung khảo, các thí sinh lần lượt thể hiện qua ba phần trình diễn áo dài, bikini và dạ hội. Riêng phần áo dài được xây dựng thành bảy màn trình diễn khác nhau để tạo cơ hội cho thí sinh thể hiện.
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Phần bikini đòi hỏi sự tự tin về hình thể, trong khi dạ hội yêu cầu các cô gái làm chủ cả cơ thể và không gian sân khấu.
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Bên cạnh catwalk, các thí sinh duy trì tập gym, bơi lội và chế độ ăn uống điều độ để chuẩn bị thể lực, hình thể cho những ngày thi cuối.
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Nhiều thí sinh cho rằng sau chung khảo dù dừng lại hay bước tiếp, hành trình vừa qua vẫn là dấu mốc đặc biệt.
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“Em rất mong chờ khoảnh khắc được bước lên sân khấu Chung khảo và thể hiện những gì mình đã tập luyện trong thời gian qua. Đây là cơ hội để em nhìn lại hành trình của mình và cố gắng hết sức cho một suất vào chung kết”, thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư (SBD 582) chia sẻ.
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“Những ngày đầu em còn bỡ ngỡ, đặc biệt với việc đi giày cao gót và trình diễn trước máy quay. Bây giờ em đã tự tin hơn rất nhiều. Càng gần chung khảo, em càng hồi hộp, nhưng sự hồi hộp đó khiến em có thêm động lực để cố gắng”, thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh (SBD 856).
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“Em không đặt áp lực phải vào chung kết. Điều em mong muốn là khi bước xuống sân khấu, mình không tiếc vì đã chưa cố gắng hết sức", thí sinh Nguyễn Thị Hạnh (SBD 276).

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