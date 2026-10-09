Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 'mở ra phía biển'

TPO - Những đường cong được tạo hình từ thép, các lớp sân khấu mở ra phía biển là điểm nhấn trong thiết kế sân khấu hung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Đạo diễn Trần Tú cho biết ê-kíp muốn gửi gắm hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng, giàu bản lĩnh.

Cuộc trao đổi của phóng viên Tiền Phong với đạo diễn Trần Tú diễn ra ngay tại sân khấu ngoài trời thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, giữa lúc các nhóm thí sinh đang tập luyện.

Xen giữa những chia sẻ về thiết kế, anh cùng ê-kíp căn chỉnh từng tuyến đi, bước chân và cách giữ đội hình. Những ý tưởng trên bản vẽ dần được cụ thể hóa trong không gian thực tế, gắn với yêu cầu trình diễn của các cô gái.

Những đường cong mở ra phía biển

Thí sinh hào hứng với sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Đến thời điểm này, đạo diễn Trần Tú cho biết tiến độ thi công sân khấu đạt khoảng 50%. Riêng phần kết cấu và mặt bằng khiến anh hài lòng, thậm chí vượt hình dung ban đầu từ bản vẽ 3D. Khi các đường nét có hình hài rõ ràng hơn, anh có thêm sự hào hứng với những hạng mục tiếp tục được hoàn thiện.

Ý tưởng thiết kế bắt đầu từ mong muốn kể câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam ngay trong hình dáng sân khấu. Từ những khối sắt thép thô cứng, ê-kíp tạo nên các đường cong mềm mại, uyển chuyển, kết hợp vẻ thanh thoát của đường nét với sự vững chãi của kết cấu.

“Tôi muốn sự kết hợp ấy gợi lên vẻ dịu dàng cùng bản lĩnh, sự kiên cường của người phụ nữ Việt Nam”, Trần Tú chia sẻ.

Cùng với ý nghĩa tạo hình, thiết kế được tính toán để phục vụ các phần thi và tiết mục biểu diễn. Mặt bằng rộng, nhiều tuyến di chuyển tạo điều kiện cho thí sinh thể hiện kỹ năng catwalk, vẻ đẹp hình thể, đồng thời đáp ứng những bài vũ đạo phức tạp của đội ngũ biên đạo. Trong quá trình tập luyện, từng lối đi, nhịp bước trái, phải và cách phối hợp giữa các nhóm đều được căn chỉnh trên mặt bằng ấy.

Các đường cong được tổ chức thành nhiều lớp, tạo cảm giác sân khấu có chiều sâu khi nhìn từ phía khán giả. Hệ thống màn hình LED thấu thị cùng phần hình ảnh thiết kế riêng bổ sung hiệu ứng thị giác, mang lại nhiều khả năng khai thác cho đạo diễn, biên đạo trong từng tiết mục.

Một lợi thế được Trần Tú đặc biệt chú ý là không gian biển trời phía sau sân khấu. Ê-kíp tận dụng cảnh quan Đồi Rồng như phông nền tự nhiên, nối tầm nhìn của khán giả từ những lớp tạo hình phía trước ra khoảng không rộng mở bên ngoài.

“Phía trước là những đường cong, các lớp tạo hình và màn hình LED. Phía sau tiếp tục mở ra biển trời. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo nên chiều sâu mà tôi gọi là ‘sân khấu trong sân khấu’”, anh giải thích.

Theo đạo diễn, cách tổ chức này cũng mang lại lợi thế về công năng. Ê-kíp có thêm không gian để bố trí các lớp trình diễn, khai thác đội hình và xây dựng hình ảnh cho chương trình. Cảnh quan nơi đăng cai vì thế được đưa vào chính ý tưởng dàn dựng, cùng với kết cấu sân khấu và nội dung trình chiếu tạo nên tổng thể của đêm thi.

Kể chuyện văn hóa bằng âm nhạc và hình ảnh

Văn hóa - một trong bốn trụ cột của Hoa hậu Việt Nam 2026 - được ê-kíp chuyển tải qua âm nhạc đương đại kết hợp chất liệu dân gian. Với phần hình ảnh, những nét phác thảo bằng tay mang chất liệu dân gian Việt Nam được sử dụng để phát triển thành nội dung trình chiếu trên màn hình LED.

Trần Tú cho biết hành trình văn hóa trong chương trình trải dài từ Bắc vào Nam, với điểm dừng chân quan trọng là Hải Phòng, thành phố Cảng, thành phố Hoa Phượng Đỏ. Hình ảnh con người và bản sắc địa phương được lồng ghép qua kịch bản, lời bình, các video đồng hành và đồ họa sân khấu.

Ê-kíp mong muốn những chất liệu ấy hiện diện xuyên suốt, có sự kết nối giữa âm nhạc và hình ảnh. Công nghệ trình chiếu giúp chuyển tải các nét vẽ, câu chuyện văn hóa bằng cách thể hiện đương đại, phù hợp với không gian biểu diễn của đêm Chung khảo.

Bên cạnh việc xây dựng dấu ấn văn hóa, đạo diễn còn tính tới sự đa dạng của khán giả. Chương trình phục vụ người xem trực tiếp tại sân khấu ngoài trời và khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ, thuộc nhiều độ tuổi với sở thích thưởng thức khác nhau.

Trong lựa chọn âm nhạc, Trần Tú đan xen tinh thần trẻ trung, hiện đại với màu sắc world music và âm hưởng truyền thống dân tộc. Qua sự kết hợp này, ê-kíp mong muốn khơi gợi niềm tự hào Việt Nam, đồng thời tạo sự gần gũi với nhiều nhóm người xem.

Tiết mục đồng diễn mở màn mang đến không khí sôi động của tuổi trẻ. Tiếp đó, những phần biểu diễn thiên về tự sự, kể chuyện được đan cài để tạo các sắc thái cảm xúc khác nhau.