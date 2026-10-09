Những hầm chui Hà Nội trước ngày phủ xanh

TPO - Sống cùng hai người con đã trưởng thành, nữ gia chủ mong muốn một ngôi nhà đơn giản, gần gũi với thiên nhiên và có chỗ cho những sở thích như cây cỏ, đồ gốm, đọc sách. Từ đó, một khoảng rỗng giật cấp chạy dọc chiều dài ngôi nhà trở thành giải pháp đáng chú ý nhất.