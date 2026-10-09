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Những hầm chui Hà Nội trước ngày phủ xanh

Dương Triều

TPO - Hầm chui Trung Hòa đã có những mảng cây leo trên thành bê tông, trong khi Tố Hữu - Lê Văn Lương và Thanh Xuân vẫn mang màu xám đặc trưng của hạ tầng giao thông đô thị.

VIDEO: Những hầm chui Hà Nội trước ngày phủ xanh.
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Hầm chui Trung Hòa, nút giao Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long, là một trong những công trình giao thông đã có mảng xanh trên các bức tường bê tông.
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Những dây cây leo tạo thành lớp phủ trên bề mặt công trình, tương phản với màu xám của bê tông và dòng phương tiện bên dưới.
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Tại hầm chui Tố Hữu - Lê Văn Lương, các mảng tường lớn hiện vẫn để trống. Đây là một trong những vị trí Hà Nội đang triển khai thí điểm bổ sung cây xanh vào hạ tầng kỹ thuật đô thị.
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Theo phương án, khoảng 200 m² giàn cây leo sẽ được bố trí dọc thành hầm, chia theo các khoang kiến trúc. Phần trên của tường dự kiến đặt các bồn cây dạng module với tổng chiều dài khoảng 300 m.
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Cây được trồng từ chân giàn và kiểm soát hướng phát triển, tránh ảnh hưởng đến biển báo, khoảng không lưu thông cũng như việc kiểm tra, bảo trì công trình.
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Khác với Trung Hòa, phần lớn không gian hầm Tố Hữu - Lê Văn Lương hiện vẫn mang màu xám của bê tông, chỉ xen một số khoảng cây xanh bên ngoài công trình.
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Tại hầm chui Thanh Xuân, những bức tường bê tông lớn nằm sát dòng phương tiện cũng tạo ra khoảng không đáng kể để bổ sung mảng xanh.
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Những công trình này cho thấy một cách tiếp cận khác với bài toán cây xanh ở khu vực nội đô: thay vì tìm thêm mặt bằng, cây được đưa lên chính những kết cấu hạ tầng đã có.
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Hầm Trung Hòa đang cho thấy diện mạo sau khi có cây xanh, còn Tố Hữu - Lê Văn Lương và Thanh Xuân vẫn ở trạng thái trước khi thay đổi. Các hạng mục thí điểm được đặt mục tiêu hoàn thành trước ngày 10/10.

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#Hà Nội #hầm chui #phủ xanh #môi trường #giao thông #đô thị #cây xanh

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