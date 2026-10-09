Những hầm chui Hà Nội trước ngày phủ xanh

TPO - Hầm chui Trung Hòa đã có những mảng cây leo trên thành bê tông, trong khi Tố Hữu - Lê Văn Lương và Thanh Xuân vẫn mang màu xám đặc trưng của hạ tầng giao thông đô thị.
TPO - 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 lần đầu cùng xuất hiện trước truyền thông tại họp báo chung khảo ở Hải Phòng. Sau gần hai tháng rèn luyện và trải nghiệm, các cô gái đã sẵn sàng bước vào chặng đua quyết định.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10.
TPO - Chính thức đón khách đúng dịp 10/10, bến xe Yên Sở gây ấn tượng với quy mô hiện đại bậc nhất Hà Nội khi sở hữu tầng hầm ngầm rộng 5.000 m², nhà chờ trung tâm hình tròn và hệ thống vận hành tự động khép kín.
TPO - Sau những thiệt hại nặng nề từ bão số 3 hồi tháng 9/2024 làm sập toàn bộ phần mái, dự án khôi phục, mở rộng Nhà thi đấu thể thao dưới nước Quảng Ninh trị giá 129 tỷ đang được đẩy nhanh để sớm đưa công trình biểu tượng này hoạt động trở lại vào tháng 12/2026.
TPO - Trong khi di tích Quốc Tử Giám ở TP. Huế được đầu tư trùng tu, tôn tạo, nhằm đánh thức một không gian văn hóa từng một thời vang bóng, thì ngay sát bên vẫn tồn tại những dãy nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, chực chờ sập đổ, tạo “góc tối” nằm cạnh điểm di sản đang được hồi sinh.
TPO - Từ công việc nạo vét cống rãnh, khơi thông cửa xả đến tự nghiên cứu, cải tiến máy móc, anh Phạm Thành Trung có hơn 13 năm gắn bó với hiện trường thoát nước của Hà Nội và được ghi nhận bằng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.
TPO - Sau trận mưa lớn chiều tối 7/10, nhiều tầng hầm tại khu dân cư Cityland Park Hills vẫn ngập hơn 1m, hàng loạt tài sản bị ảnh hưởng.
TPO - Cầu đi bộ hình dải lụa kết hợp hệ thống chiếu sáng tạo nên cảnh quan độc đáo cho hồ Hoàn Kiếm về đêm.
TPO - Hơn 10.000 tiêu bản gốc về động vật, thực vật và nấm đang được lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng Sinh học Tây Nguyên ở Đà Lạt, tạo nên một 'đại ngàn thu nhỏ' thu hút du khách.
TPO - Đến 23 giờ 30 ngày 7/10, theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, nhiều tuyến đường ở TPHCM vẫn ngập sâu. Mưa lớn từ chiều đến khuya khiến nhiều hàng quán phải đóng cửa, người dân chật vật tìm đường về nhà.
TPO - Sống cùng hai người con đã trưởng thành, nữ gia chủ mong muốn một ngôi nhà đơn giản, gần gũi với thiên nhiên và có chỗ cho những sở thích như cây cỏ, đồ gốm, đọc sách. Từ đó, một khoảng rỗng giật cấp chạy dọc chiều dài ngôi nhà trở thành giải pháp đáng chú ý nhất.
Lexus ES 500e là mẫu sedan thuần điện đầu tiên của thương hiệu hạng sang Nhật Bản tại Việt Nam, được trang bị 2 motor điện cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,7 giây.
TPO - Mùa thu Hắc Long Giang (Trung Quốc) bao phủ thung lũng và núi đồi bằng những gam màu rực rỡ cùng sương sớm, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp như một bức tranh.
TPO - Sau nhiều ngày tập luyện với cường độ cao, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dần nhuần nhuyễn các động tác, đội hình đồng diễn và kỹ năng trình diễn trên giày cao gót, sẵn sàng cho chung khảo toàn quốc ngày 10/10 tại Hải Phòng.