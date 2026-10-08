Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.