Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.
Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.
TPO - Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố 15 cá nhân tiêu biểu được tặng Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.
TPO - 46 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoạt động tình nguyện vừa được Hà Tĩnh tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.
TPO - Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”.
Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.
TPO - Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.
Được biết đến qua những web drama triệu view như Trái Cấm, Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng…, Zun Bin là đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên có hành trình làm nghề đặc biệt. Từ một sinh viên ngành Tài chính - Marketing, anh tự học từng công đoạn làm phim và từng bước tạo dựng con đường riêng trong điện ảnh. Nhưng phía sau những dự án được khán giả đón nhận là một hành trình dài hơn: hành trình dám sống thật, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!
Phân loại chai nhựa, lon nhôm sau khi sử dụng đang dần trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày của người trẻ. Đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp triển khai, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom tiện lợi ở Hà Nội cùng TP.HCM, mang đến trải nghiệm thực tiễn giúp thế hệ trẻ dễ dàng chung tay thu gom và tái chế mỗi ngày.
TPO - Với chủ đề “Tự hào truyền thống 70 năm Hội LHTN Việt Nam”, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động quy mô như hội tụ hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Gala "Thanh niên sống đẹp", trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 và Đại nhạc hội Thanh niên.
TPO - Chiều 6/10, Hội LHTN thành phố Bắc Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 4, khoá VI, nhiệm kỳ 2024-2029. Hội nghị hiệp thương anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Thành Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN thành phố Bắc Ninh.
Mưa lớn gây ngập rạp đám hỏi của cô dâu Diệu Thảo và chú rể Hải Định (Hà Tĩnh), nhiều quan khách vẫn vui vẻ dự tiệc, chia vui cùng gia đình hai bên.
TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.
TPO - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
TPO - Những lời giãi bày trong nhóm “con ghét bố mẹ” hé lộ nhiều ấm ức của trẻ trong mối quan hệ với gia đình. Phía sau sự ấm ức, giận dữ ấy là mong muốn được lắng nghe, tôn trọng và thấu hiểu - những điều tưởng nhỏ nhưng có thể quyết định việc một đứa trẻ chọn mở lòng hay khép cửa với cha mẹ.
TPO - Xuất sắc trở thành 1 trong 22 thành viên của đoàn đại biểu Việt Nam tham dự chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản (SSEAYP) lần thứ 50, Trần Hải Anh - cựu sinh viên Khóa 61 chương trình Kinh tế quốc tế, Trường Kinh tế và Quản lý công, Trường Đại học Ngoại thương không giấu được niềm xúc động, tự hào.
TPO - Tỉnh Đoàn Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị kiện toàn, bổ sung Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; công bố quyết định về công tác cán bộ.