Quảng Ninh 'hồi sinh' Nhà thi đấu dưới nước sau bão Yagi

TPO - Sau những thiệt hại nặng nề từ bão số 3 hồi tháng 9/2024 làm sập toàn bộ phần mái, dự án khôi phục, mở rộng Nhà thi đấu thể thao dưới nước Quảng Ninh trị giá 129 tỷ đang được đẩy nhanh để sớm đưa công trình biểu tượng này hoạt động trở lại vào tháng 12/2026.
TPO - Cựu trung vệ của Tottenham Hotspur, Ramon Vega, vừa chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức chủ tịch FIFA, đối đầu trực tiếp với đương kim chủ tịch Gianni Infantino. Ông là ứng viên đầu tiên chính thức lên tiếng đấu lại Infantino.
TPO - Chiến dịch FIFA ASEAN Cup 2026 đang để lại những hệ lụy nặng nề cho cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia, trong đó trường hợp của Đỗ Hoàng Hên mang đến nỗi lo ngại lớn nhất. Tiền vệ này chấn thương nặng hơn dự kiến khiến anh bỏ ngỏ khả năng dự Asian Cup 2027.
TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh, lượt trận thứ 3 LPBank V.League 2026/27, lúc 19h15 ngày 8/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Thể Công Viettel nắm lợi thế sân nhà, còn Hà Tĩnh có thể trông vào sự chắc chắn để tìm điểm trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy.
TPO - Sau khi chính thức khép lại hành trình 21 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Messi đã nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ chính kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo.
TPO - Nhận định bóng đá Lion City Sailors vs CAHN, vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện Việt Nam hành quân đến Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế, đồng thời duy trì mạch thăng hoa sau chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội.
TPO - Justin Hubner đã đưa ra một thông điệp sau khi cùng Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của đội tuyển Indonesia bày tỏ niềm tự hào về danh hiệu đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của đội tuyển xứ vạn đảo, đồng thời tự tin tuyên bố các đối thủ ở khu vực "đã không cùng đẳng cấp với chúng tôi".
TPO - Cú cứa lòng của Olaha Mạnh Đức giúp Công an TP.HCM vượt lên đầu hiệp hai, nhưng Scott Allardice đánh đầu gỡ hòa cho Ratchaburi ở phút 90+2, khiến đại diện Việt Nam chỉ có một điểm trong trận ra quân Shopee Cup 2026/27.
TPO - HLV Jorge Jesus tuyên bố ông không có ý định sa đà vào một cuộc khẩu chiến công khai với Cristiano Ronaldo.
TPO - Tại Asiad 20 đã xuất hiện nhiều sự cố ảnh hưởng đến các VĐV lẫn đoàn thể thao. Nhưng cũng xuất hiện những lời than vãn bị coi là cố tình hiểu sai vấn đề…
TPO - Với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, Trung Quốc đứng đầu bảng vàng Asiad lần thứ 12 liên tiếp, lập kỷ lục về số HCV giành được ở một kỳ đại hội tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Thành tích ấy được tạo nên bởi những môn thế mạnh lâu năm, lực lượng kế cận đã sẵn sàng tranh vàng và hệ thống đầu tư có tính liên tục.
TPO - Kết quả không tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã thể hiện rõ điểm yếu tồn đọng ở tuyển Việt Nam. Song, HLV Kim Sang-sik sẽ khắc phục điểm yếu đó bằng cách nào, chỉ trong 3 tháng trước Asian Cup 2027 là bài toán khó.
TPO - Một kết quả không như ý muốn tại VCK Asian Cup 2027, nếu xảy ra liệu có khiến mối lương duyên giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và ông Kim Sang-sik đứng trước sóng gió?
TPO - FIFA đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội sau những tiết lộ chấn động liên quan đến tư cách thi đấu của thủ môn đội tuyển CHDC Congo tại World Cup 2026.
TPO - Trong bài viết mới đây, tờ Guardian của Anh đã phân tích rất chi tiết về dự án FIFA ASEAN Cup mà Gianni Infantino xây dựng cho khu vực Đông Nam Á. Ấn phẩm này nhận định FIFA ASEAN Cup chỉ là công cụ để Gianni Infantino lấy phiếu bầu chủ tịch nhiệm kỳ mới từ 11 quốc gia ASEAN.
Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.
TPO - Bảng xếp hạng FIFA mới nhất chứng kiến những thay đổi đáng chú ý ở khu vực Đông Nam Á, khi Thái Lan vẫn dẫn đầu, Việt Nam duy trì vị trí trong tốp 100 còn Indonesia tiếp tục tăng hạng sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.