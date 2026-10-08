Quảng Ninh 'hồi sinh' Nhà thi đấu dưới nước sau bão Yagi

TPO - Justin Hubner đã đưa ra một thông điệp sau khi cùng Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của đội tuyển Indonesia bày tỏ niềm tự hào về danh hiệu đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của đội tuyển xứ vạn đảo, đồng thời tự tin tuyên bố các đối thủ ở khu vực "đã không cùng đẳng cấp với chúng tôi".