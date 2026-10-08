Ronaldo gửi lời tri ân trong ngày Messi chia tay đội tuyển Argentina

TPO - Sau khi chính thức khép lại hành trình 21 năm cống hiến cho đội tuyển quốc gia Argentina, Lionel Messi đã nhận được sự tôn vinh đặc biệt từ chính kỳ phùng địch thủ lớn nhất trong sự nghiệp của mình, Cristiano Ronaldo.

Đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha đã gác lại cuộc cạnh tranh vĩ đại kéo dài suốt hai thập kỷ qua để gửi gắm những lời tri ân đầy kính trọng tới người đồng nghiệp Argentina. “Leo (Messi), sau bao năm cống hiến bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước, bạn đã tạo nên một trang lịch sử trường tồn mãi mãi. Tôi dành sự tôn trọng cao nhất cho những gì bạn đã làm được cùng đội tuyển Argentina. Gửi đến bạn một cái ôm thật chặt”, Ronaldo viết trên trang cá nhân.

Trận đấu chia tay của Messi diễn ra đầy cảm xúc trên sân vận động Monumental ở Buenos Aires trước sự chứng kiến của hơn 85.000 khán giả. Ngôi sao 39 tuổi tạo nên màn trình diễn đỉnh cao cuối cùng trong màu áo sọc xanh - trắng khi ghi một bàn thắng và đóng góp hai đường kiến tạo, giúp Argentina giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Benin.

Sau khoảnh khắc chia tay đầy nghẹn ngào, Messi đã đăng tải một tâm thư dài trên trang cá nhân để trải lòng về quyết định giã từ sự nghiệp quốc tế. Tiền đạo đang khoác áo Inter Miami bộc bạch: "Hôm qua là trận đấu cuối cùng của tôi, và tôi đã bắt đầu cảm thấy nhớ cảm giác được khoác lên mình màu áo xanh trắng. Dẫu vậy, tôi biết mình đang đưa ra quyết định đúng đắn. Đó là một chặng đường phi thường, đong đầy niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn, dẫu vậy tôi dám chắc rằng mỗi bước đi mình đã qua đều hoàn toàn xứng đáng”.

Messi vẫy chào tạm biệt NHM

Bên cạnh đó, Messi cũng không quên tưởng nhớ người thầy của mình, huyền thoại Diego Maradona: "Tôi không muốn quên Diego, người đã đưa đất nước chúng ta đến vị thế xứng đáng và là người mà tôi luôn tin rằng đã đồng hành cùng chúng ta, cả khi hiện diện nơi đây lẫn lúc dõi theo từ thiên đường trong từng bước đi mà toàn đội đã bước qua”.

Đồng thời, chân sút người Argentina gửi lời cảm ơn chân thành đến những bến đỗ câu lạc bộ từng gắn bó vì đã luôn tôn trọng tình cảm thiêng liêng của anh và tạo điều kiện tối đa để anh toàn tâm toàn ý cống hiến cho tổ quốc mỗi khi khoác lên mình chiếc áo đội tuyển.

Kết lại tâm thư, người đội trưởng từng đưa Argentina lên đỉnh vinh quang tại World Cup 2022, hai kỳ Copa America (2021, 2024) và Finalissima 2022 bày tỏ niềm tri ân sâu sắc: "Tôi vô cùng biết ơn. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều; tôi sẽ nhớ các bạn, và tôi sẽ luôn cảm ơn vì các bạn đã luôn kề vai sát cánh cùng toàn đội, cùng cá nhân tôi”.

Bức tâm thư xúc động của Messi nhanh chóng thu hút sự chú ý của làng túc cầu toàn cầu. Giữa hàng ngàn phản hồi, thông điệp từ Cristiano Ronaldo trở thành điểm nhấn đặc biệt hơn cả. Tiền đạo 41 tuổi người Bồ Đào Nha đã để lại dòng bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ tuyệt đối dành cho đối thủ lớn nhất đời mình. Lời chúc của Ronaldo khép lại trọn vẹn chương sử thi rực rỡ của Lionel Messi tại đấu trường quốc tế, minh chứng cho sự tôn trọng tuyệt đối giữa hai huyền thoại vĩ đại nhất bóng đá đương đại.