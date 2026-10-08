Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hậu vệ đội tuyển Indonesia: Việt Nam, Thái Lan và Malaysia không cùng đẳng cấp với chúng tôi

Đặng Lai

TPO - Justin Hubner đã đưa ra một thông điệp sau khi cùng Indonesia giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Hậu vệ của đội tuyển Indonesia bày tỏ niềm tự hào về danh hiệu đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của đội tuyển xứ vạn đảo, đồng thời tự tin tuyên bố các đối thủ ở khu vực "đã không cùng đẳng cấp với chúng tôi".

indonesia.jpg

Chiến thắng lịch sử của Indonesia tại FIFA ASEAN Cup 2026 đã chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài suốt 35 năm, mang lại niềm vỡ òa cho người hâm mộ xứ vạn đảo. Ngay sau khi nâng cao chiếc cúp vô địch, trung vệ trụ cột Justin Hubner đã lập tức gây chú ý với những phát biểu đầy đanh thép trên trang cá nhân.

Đầu tiên, anh không giấu nổi sự tự hào và xúc động trước cột mốc đáng nhớ này: "Chúng tôi là những nhà vô địch. Tôi thậm chí không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi rất tự hào khi là một phần của đội bóng này và giúp Indonesia giành được danh hiệu đầu tiên. Chúng tôi đã chứng minh vì sao mình là đội tuyển mạnh nhất tại giải đấu này với một tinh thần thép đáng kinh ngạc".

Thế nhưng, đằng sau vinh quang chói lọi trên sân cỏ là những góc khuất đầy áp lực và cay đắng ngoài lề mà cầu thủ này phải chịu đựng. Hubner tiết lộ rằng trong suốt thời gian chiến dịch diễn ra, anh và những người thân yêu đã trở thành mục tiêu của vô số cuộc công kích trên không gian mạng, thậm chí phải nhận hàng loạt tin nhắn đe dọa tính mạng.

malaysia-indonesia-9.jpg
Hubner đã chơi tốt tại FIFA ASEAN Cup 2026

Song, thay vì suy sụp hay lùi bước trước những lời đe dọa nguy hiểm ấy, ngôi sao gốc Hà Lan lại biến tất cả thành ngọn lửa thúc đẩy bản thân chiến đấu quyết liệt hơn để bảo vệ thành quả.

"Giải đấu này thực sự mang tính chất cá nhân đối với tất cả những kẻ đã thể hiện sự thù ghét nhắm vào vợ, con gái cùng gia đình tôi và gửi lời đe dọa tính mạng tới họ. Đây chính là những gì sẽ xảy ra khi họ chọc giận tôi. Vậy nên, gửi tới tất cả những ai nói xấu tôi: Họ đã phạm phải một sai lầm lớn và điều đó thực sự càng tiếp thêm động lực cho tôi mà thôi", hậu vệ của Fortuna Sittard nói.

Bên cạnh lời đáp trả đanh thép dành cho các cổ động viên quá khích, Hubner cũng thẳng thắn khẳng định vị thế vượt trội của bóng đá Indonesia ở thời điểm hiện tại. Anh cho rằng nền bóng đá xứ vạn đảo giờ đây đã bứt phá ngoạn mục và bỏ lại các đối thủ Đông Nam Á như Thái Lan, Việt Nam và Malaysia ở phía sau.

Hậu vệ này nhấn mạnh đầy tự tin: "Đây là Indonesia, và tôi sẽ nói với họ một lần nữa: Họ không còn ở cùng đẳng cấp với chúng tôi nữa. Chúng tôi mới là những vị vua thực sự. Danh hiệu vô địch cùng phong độ áp đảo vừa qua chính là minh chứng rõ ràng nhất".

Xem thêm

#Justin Hubner #Indonesia #FIFA ASEAN Cup #bóng đá #Việt Nam #đẳng cấp #FIFA ASEAN Cup 2026

Cùng chuyên mục

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Mệnh lệnh phải thắng

Nhận định Lion City Sailors vs CAHN, 18h30 ngày 8/10: Mệnh lệnh phải thắng

TPO - Nhận định bóng đá Lion City Sailors vs CAHN, vòng bảng ASEAN Club Championship 2026/27 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Đại diện Việt Nam hành quân đến Singapore với mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế, đồng thời duy trì mạch thăng hoa sau chuỗi trận ấn tượng tại giải quốc nội.

Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

Trung Quốc áp đảo Asiad 20 nhờ chiều sâu và sức trẻ

TPO - Với 169 HCV, 89 HCB và 83 HCĐ, Trung Quốc đứng đầu bảng vàng Asiad lần thứ 12 liên tiếp, lập kỷ lục về số HCV giành được ở một kỳ đại hội tổ chức ngoài lãnh thổ nước này. Thành tích ấy được tạo nên bởi những môn thế mạnh lâu năm, lực lượng kế cận đã sẵn sàng tranh vàng và hệ thống đầu tư có tính liên tục.

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Ra mắt chưa đầy 6 tháng, Vinhomes Global Gate Hạ Long đã thành nơi tranh tài của 15.000 runner

Chưa đầy 6 tháng sau lễ ra mắt, Vinhomes Global Gate Hạ Long chuẩn bị đón 15.000 vận động viên tham gia Global Gate Hạ Long ESG++ Marathon 2026 - Run for Net Zero, diễn ra ngày 11/10. Sự kiện không chỉ là ngày hội thể thao đỉnh cao bên vịnh di sản, mà còn khẳng định tiến độ hạ tầng vượt bậc, mở ra góc nhìn thực tế về sức sống thương mại có thể hình thành tại đây.

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

Nhận định Ratchaburi vs Công an TP.HCM, 19h00 ngày 7/10: Chờ dấu ấn của đại diện Việt Nam

TPO - Nhận định bóng đá Ratchaburi vs Công an TP.HCM, vòng bảng giải CLB Đông Nam Á 2026/27, lúc 19h00 ngày 7/10. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trước đối thủ giàu kinh nghiệm hơn ở sân chơi khu vực, đại diện Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh và tận dụng tốt những thời điểm có lợi trong trận đấu.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe