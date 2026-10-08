Mùa thu Trung Quốc đẹp như bức tranh sơn dầu khổng lồ

TPO - Mùa thu Hắc Long Giang (Trung Quốc) bao phủ thung lũng và núi đồi bằng những gam màu rực rỡ cùng sương sớm, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp như một bức tranh.
TPO - Sau nhiều ngày tập luyện với cường độ cao, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 dần nhuần nhuyễn các động tác, đội hình đồng diễn và kỹ năng trình diễn trên giày cao gót, sẵn sàng cho chung khảo toàn quốc ngày 10/10 tại Hải Phòng.
TPO - Mới đây, anh Huỳnh Ka (ngư dân ở đặc khu Phú Quý) đã ghi lại cảnh đàn cá heo ước tính gần 1.000 con xuất hiện cách Hòn Tranh khoảng một hải lý. Cảnh tượng hiếm gặp khiến những ngư dân có hàng chục năm gắn bó với vùng biển này cũng bất ngờ.
TPO - Cơn mưa lớn trút xuống TP HCM vào chiều tối 7/10 khiến nhiều tuyến đường ngập sâu và giao thông ùn ứ, đẩy người dân vào cảnh chật vật lội nước về nhà.
TPO - Một chiếc máy bay chở 30 người được cho là đã va phải một con ngựa vằn trong lúc cất cánh từ Serengeti, trước khi phải hạ cánh khẩn cấp bằng bụng gần Kilimanjaro, Tanzania hôm 4/10.
TPO - Lực lượng kiểm lâm TP HCM dùng súng gây mê khống chế thành công con khỉ đực nặng 9,5 kg từng nhiều ngày quậy phá khu dân cư Cát Lái để đưa về trạm cứu hộ chăm sóc.
TPO - Nhà máy lọc dầu Cardón, cơ sở lọc dầu lớn thứ hai Venezuela, đã phải tạm dừng hoạt động sau khi một đường ống dẫn khí tự nhiên bị vỡ, gây hỏa hoạn. Nhà chức trách cho biết đám cháy nhanh chóng được khống chế và không có thương vong.
TPO - Hơn 90% thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sở hữu mái tóc dài tự nhiên. Có cô gái nuôi tóc từ ngày bé, người giữ mái tóc dài theo truyền thống gia đình, cũng có thí sinh từng tẩy nhuộm rồi quay về với tóc đen nguyên bản.
TPO - Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024 Nguyễn Thị Vân Nhi nói cô bất ngờ khi có 6 thí sinh đồng hương Hải Phòng tham dự vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Vân Nhi hy vọng một trong sáu thí sinh giành được danh hiệu ở cuộc thi năm nay.
TPO - Mới đầu tháng 10, một số nhà vườn ở cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đã xuất hiện những chùm hoa mận trái mùa, bung sắc trắng giữa tiết trời se lạnh, tạo nên khung cảnh lạ mắt và thu hút du khách tới tham quan, chụp ảnh.
TPO - Hà Nội đang tăng tốc thi công đồng loạt 7 đoạn tuyến thuộc dự án Vành đai 2,5 nhằm kịp thông xe kỹ thuật vào đúng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Từ tờ mờ sáng, chợ cá Tam Tiến (TP. Đà Nẵng) đã rộn ràng cảnh tàu thuyền cập bờ, người mua kẻ bán tất bật với những mẻ hải sản vừa đánh bắt sau một đêm trên biển. Phiên chợ ven biển còn là điểm đến để du khách khám phá nhịp sống mộc mạc, nguyên bản của làng chài.
TPO - Đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở thôn bản vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) từ năm 2019, anh Sùng A Cớ trở thành "cánh tay nối dài" đáng tin cậy của lực lượng chức năng. Bằng tinh thần bền bỉ của người con bản H'Mông, anh ngày đêm vận động dân bản không đặt bẫy, bảo vệ từng gốc cây, góc rừng để tiếng hót của đàn linh trưởng nguy cấp nhất thế giới mãi vang vọng giữa đại ngàn Chế Tạo.
TPO - Sáp nhập trường học, các phân hiệu và điểm trường chính có thể luân chuyển đội ngũ, góp phần giải bài toán thiếu giáo viên trước mắt.
TPO - Tỉnh Nghệ An quy hoạch khu đất 41,76 ha phía tây đại lộ Vinh - Cửa Lò thành Trung tâm hành chính mới, dự kiến làm nơi làm việc tập trung cho khoảng 2.130 cán bộ, công chức.
TPO - Không khí lạnh khiến nhiệt độ Hà Nội giảm rõ rệt về đêm và sáng sớm. Nhiều người dân khoác thêm áo ấm khi ra đường; đến trưa và chiều, trời chuyển nắng, nhiệt độ tăng nhanh.
TPO - Siêu dự án nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long đang được gấp rút thi công với hầm chui 4 làn và hệ thống cầu vượt quy mô lớn nhằm xóa sổ điểm nghẽn giao thông cửa ngõ phía Tây Hà Nội.