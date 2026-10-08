Cầu cạn hình dải lụa ở hồ Hoàn Kiếm huyền ảo về đêm

TPO - Cầu đi bộ hình dải lụa kết hợp hệ thống chiếu sáng tạo nên cảnh quan độc đáo cho hồ Hoàn Kiếm về đêm.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ trình diễn thiết kế áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm Chung khảo. Ngọc Hân mang tới đêm thi Chung khảo bộ sưu tập mang tên Dọc miền di sản, tôn vinh văn hóa các vùng miền của Việt Nam.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.
TPO - Ông Nguyễn Thanh Dũng bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phạt 22,5 triệu đồng vì tự tổ chức cuộc thi Nam vương quốc tế toàn cầu 2026 tại Nha Trang khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.
TPO - Những ngày diễn ra lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hàng chục gian bếp thiện nguyện tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) đỏ lửa từ sáng sớm tới đêm muộn, mỗi ngày có hơn 2 tấn gạo được đưa vào nấu cơm chay để phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân, du khách về dâng hương.
TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm Chung khảo và Chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.
Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.
Được biết đến qua những web drama triệu view như Trái Cấm, Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng…, Zun Bin là đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên có hành trình làm nghề đặc biệt. Từ một sinh viên ngành Tài chính - Marketing, anh tự học từng công đoạn làm phim và từng bước tạo dựng con đường riêng trong điện ảnh. Nhưng phía sau những dự án được khán giả đón nhận là một hành trình dài hơn: hành trình dám sống thật, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!
TPO - Tại họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về Chung khảo toàn quốc ngày 10/10. Bên cạnh những công việc liên quan sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream cũng được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng. 53 thí sinh trở thành trung tâm của sân khấu, sẽ có những góc quay, góc hình đẹp nhất.
TPO - Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2026, với chủ đề Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc mang tinh thần đổi mới, kết hợp bản sắc văn hóa với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại.
TPO - Tìm kiếm những đại diện xuất sắc cho thế hệ trẻ là mong muốn của Trung ương Đoàn khi chỉ đạo Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Theo anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban Công tác Đoàn - cuộc thi có trách nhiệm khơi gợi, định hướng và tạo điều kiện phát huy tinh thần cống hiến của người trẻ.
TPO - Ngày 10/10, tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, 53 thí sinh sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc. Đây là cột mốc quan trọng để ban tổ chức đánh giá sự thay đổi của các cô gái sau nhiều tháng đồng hành cuộc thi.
TPO - Ngay trong họp báo Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra sáng 6/10 tại Đồi Rồng (Hải Phòng), Ban tổ chức đã phát động cuộc thi đặt câu hỏi ứng xử cho Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Phim "Đường tới thành Thăng Long" được sản xuất từ năm 2009, ban đầu dự kiến lên sóng dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (2010) nhưng vấp phải sự phản ứng từ dư luận. Sau 10 năm, phim được lên sóng, đoàn phim ứng dụng AI để chỉnh sửa các cảnh phim.
TPO - Những dấu tích kiến trúc và di vật khảo cổ góp phần bổ sung nguồn tư liệu khoa học có giá trị, phục vụ việc nghiên cứu, nhận diện rõ hơn về quy mô, cấu trúc, tính chất, niên đại và giá trị lịch sử, văn hóa của hai công trình quân sự của triều Nguyễn.
TPO - Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Quảng trường Dragon Beach - Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng (Đồ Sơn, Hải Phòng).