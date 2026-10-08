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Văn hóa

Cầu cạn hình dải lụa ở hồ Hoàn Kiếm huyền ảo về đêm

Nam Giang

TPO - Cầu đi bộ hình dải lụa kết hợp hệ thống chiếu sáng tạo nên cảnh quan độc đáo cho hồ Hoàn Kiếm về đêm.

VIDEO: Cầu cạn hình dải lụa mới huyền ảo về đêm.
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Cùng hệ thống chiếu sáng, cầu đi bộ có thiết kế hình dải lụa, uốn lượn giữa những hàng cây tạo nên cảnh quan độc đáo bên hồ Hoàn Kiếm, cũng như không gian mở phục vụ người dân, du khách tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh.
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Đây là công trình được triển khai trang trí không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm với chủ đề Dải lụa ký ức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).
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Một tuyến cầu đi bộ mảnh, uốn lượn qua khu vườn ven hồ như dải lụa len giữa những thân cây.
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Cầu cạn khung sắt, lối đi lát gỗ kết hợp hệ thống chiếu sáng và khung gương, tạo không gian tham quan, trải nghiệm và chụp ảnh cho người dân, du khách.
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Tuyến cầu không áp đặt một trục thẳng lên cảnh quan mà chuyển hướng theo cây xanh hiện hữu. Cầu được nâng nhẹ khỏi mặt đất, đưa người đi lên phía trên tầng cây thấp và các thảm cỏ, hạn chế tác động trực tiếp khu vực rễ cây lớn.
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Có những đoạn người đi gần như chìm giữa cây và cỏ. Có những đoạn tuyến cầu thay đổi hướng hoặc mở ra, đưa tầm mắt vượt khỏi tầng thực vật để bất ngờ bắt gặp mặt nước, Tháp Rùa và những hình ảnh quen thuộc của thành phố từ cao độ khác.
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Với hệ thống chiếu sáng, khung gương càng về tối càng ảo diệu.
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Tháp Rùa hiện lên huyền ảo qua những khung gương.
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Rất nhiều nhóm bạn trẻ, cặp đôi... tìm đến khu vực khung gương để chụp ảnh, check-in.
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Dải lụa ký ức được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

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#Cầu đi bộ hồ Hoàn Kiếm #Dải lụa ký ức #Chiếu sáng nghệ thuật #Cảnh quan đô thị #Văn hóa Việt Nam

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