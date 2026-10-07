Phạt người tổ chức cuộc thi Nam vương chưa được cấp phép ở Khánh Hòa

TPO - Ông Nguyễn Thanh Dũng bị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Khánh Hòa phạt 22,5 triệu đồng vì tự tổ chức cuộc thi Nam vương quốc tế toàn cầu 2026 tại Nha Trang khi chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 7/10, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Khánh Hòa cho biết sở vừa ban hành quyết định xử phạt ông Nguyễn Thanh Dũng về hành vi tổ chức cuộc thi Nam vương quốc tế toàn cầu 2026 khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Top 5 Nam vương quốc tế toàn cầu 2026. Ảnh: Missosology.

Trước đó, Công ty TNHH Future Star World (TPHCM) có hồ sơ đề nghị Sở VH-TT&DL Khánh Hòa chấp thuận tổ chức cuộc thi Nam vương quốc tế toàn cầu 2026 (Mister Cosmopolitan Pageant Global 2026) tại Khu tổ hợp Libera, khu vực Bãi Tiên, khóm Đường Đệ, phường Bắc Nha Trang.

Trong quá trình thẩm định, Sở VH-TT&DL nhiều lần trả hồ sơ và hướng dẫn doanh nghiệp bổ sung do chưa đủ điều kiện giải quyết theo quy định.

Đến ngày 7/9, công ty hoàn thiện hồ sơ. Sở sau đó có văn bản báo cáo UBND tỉnh về đề nghị tổ chức cuộc thi. Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục lấy ý kiến các sở, ngành liên quan.

Ngày 10/9, Sở VH-TT&DL đề nghị Công ty TNHH Future Star World khẩn trương hoàn thiện kịch bản chi tiết đêm chung kết và các nội dung theo yêu cầu của cơ quan chức năng để lấy ý kiến trước khi tổ chức.

Trong khi chờ văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, Sở VH-TT&DL nhận được văn bản của Công ty TNHH Truyền thông và sự kiện KA (TPHCM) xin điều chỉnh hình thức tổ chức chương trình sang nội bộ. Ngày 11/9, sở đề nghị công ty này làm việc với Future Star World để điều chỉnh đơn vị tổ chức theo quy định.

Tuy nhiên, tối 12/9, chương trình Nam vương quốc tế toàn cầu 2026 vẫn diễn ra tại Khu tổ hợp Libera.

Sau đó, Sở VH-TT&DL phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh và Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Nha Trang làm việc với hai công ty cùng ông Nguyễn Thanh Dũng - Giám đốc dự án Công ty TNHH Future Star World.

Tại các buổi làm việc, hai công ty cho biết không tổ chức sự kiện. Future Star World cũng xác nhận không ủy quyền cho ông Dũng tổ chức cuộc thi.

Ngày 6/10, Sở VH-TT&DL tiếp tục phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ làm việc với ông Dũng. Ông cho biết chương trình tối 12/9 chỉ có quy mô nội bộ, dưới hình thức tiệc gala dinner và vinh danh những người tham dự. Ông thừa nhận tự tổ chức chương trình, không phải hai công ty thực hiện, đồng thời xác nhận hành vi của mình vi phạm quy định.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Giám đốc Sở VH-TT&DL Khánh Hòa đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt ông Nguyễn Thanh Dũng, thường trú tại phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM 22,5 triệu đồng về hành vi Tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.