Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

Nam Giang

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10

Nườm nượp người kéo đến hồ Hoàn Kiếm check-in cầu cạn và khung gương.
tp-cau-guong-anh.jpg
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), UBND phường Hoàn Kiếm triển khai không gian Dải lụa ký ức tại khu vực phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.
tp-cau-guong-anh-2044.jpg
Trong ngày đầu tiên mở cửa, khu vực cảnh quan phía Tây hồ Hoàn Kiếm thu hút hàng nghìn lượt khách đến trải nghiệm, chụp ảnh, check-in bên cây cầu hình dải lụa và khung gương độc đáo.
tp-cau-guong-anh-4328.jpg
Không gian này được kỳ vọng tạo thêm điểm nhấn cho cảnh quan, đồng thời đem đến những trải nghiệm mới tại khu vực hồ Hoàn Kiếm vốn quen thuộc với người dân và du khách trong dịp 10/10.
tp-cau-guong-anh-1075.jpg
Cầu được thiết kế cao 0.5 -1.5 m. Khách di chuyển ngay phía trên thảm cỏ và tầng cây thấp, hạn chế tác động trực tiếp lên khu vực rễ cây lớn.
tp-cau-guong-anh-1573.jpg
Khách Tây check-in bên cây cầu uốn lượn như dải lụa.
tp-cau-guong-anh-1407.jpg
Điểm được đặc biệt chú ý là những khung gương được bố trí trên tuyến cầu cảnh quan uốn lượn giữa không gian cây xanh.
tp-cau-guong-anh-1278.jpg
Khu vực này thu hút đông người dân, du khách tham quan, chụp ảnh.
tp-cau-guong-anh-4179.jpg
Qua mỗi góc gương, Hồ Gươm, Tháp Rùa, hàng cây và dòng người qua lại tạo nên những khuôn hình khác lạ.
tp-bo-sung-anh.jpg
Lan Anh (phường Từ Liêm, Hà Nội) thích thú khi được trải nghiệm cảnh quan tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. "Nhiều góc để check-in mình cũng loay hoay để chọn được vị trí ưng ý", Lan Anh nói.
tp-cau-guong-anh-6390.jpg
Phương Linh và Thu Anh (20 tuổi, phường Hai Bà Trưng) cho biết đi dạo qua vực này thấy khác lạ và đông người nên tò mò.
﻿ "Em bất ngờ khi thấy bên hồ Hoàn Kiếm lại có cảnh quan độc đáo và lạ mắt như vậy, đặc biệt là khung gương", Linh nói.
tp-cau-guong-anh-2157.jpg
Bồn hoa đa sắc phản chiếu qua khung gương thu hút nhiều thiếu nữ chụp ảnh.
tp-cau-guong-anh-8298.jpg
Dải lụa ký ức được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Xem thêm

#Hồ Hoàn Kiếm #Không gian Dải lụa ký ức #Check-in cầu cạn #Khung gương nghệ thuật #Ngày Giải phóng Thủ đô

Cùng chuyên mục

Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

Hà Trúc Linh 'mách nước' thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe