Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10
TPO - Chiều 8/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại khu vực trung tâm TP.Đồng Nai đúng thời điểm người dân tan tầm, khiến một số tuyến đường như Đồng Khởi, Trần Quốc Toản và quốc lộ 1A xảy ra tình trạng ngập cục bộ.
TPO - Tình trạng ngập úng kéo dài trên đường Nguyễn Văn Khối (TP HCM) làm đảo lộn giao thông và khiến hoạt động kinh doanh của người dân ngưng trệ dù trận mưa lớn đã qua gần một ngày.
TPO - Sau mưa lớn chiều ngày 7/10, nhiều tuyến đường ở khu vực quận Gò Vấp cũ (TPHCM) vẫn ngập gần nửa mét và kéo dài đến ngày hôm nay 8/10. Dù vậy, các shipper vẫn “đạp sóng” trên các con đường để giao cơm cho khách.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại xã Vạn Tường và Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng được huy động đến những khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên ban giám khảo có mặt tại buổi tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Trước đêm chung khảo ngày 10/10, các giám khảo theo dõi, ghi chép phần thể hiện của các cô gái để có thêm cơ sở đánh giá.
TPO - Đến trưa 8/10, nhiều người dân sinh sống ở khu dân cư CityLand Park Hills, phường Gò Vấp vẫn đang bơm nước ra khỏi hầm. Nhiều công ty bị tổn thất nặng nề, hư hỏng thiết bị, cho nhân viên nghỉ làm do cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 7/10.
TPO - Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh truyền tải thông điệp mong muốn đưa các tiện ích thanh toán điện tử vào từng lựa chọn mua sắm hàng ngày của giới trẻ.
TPO - Ngày Thẻ Việt Nam chính thức đổi tên thành Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026 đánh dấu bước chuyển mình toàn diện của các phương thức thanh toán trong đời sống hiện đại.
TPO - Khoảng gần 100 nhân viên làm việc xuyên ngày đêm để hoàn thiện sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, trước thời điểm thí sinh bước lên sân khấu ngày 10/10.
TPO - Sau một năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh trở lại phòng tập của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 để chia sẻ kinh nghiệm trình diễn, giữ tinh thần trước đêm chung khảo.
TPO - Trận mưa lớn chiều 7/10 nhấn chìm đường Nguyễn Văn Khối (TPHCM), khiến nhiều phương tiện chết máy và giam chân người dân đến tận đêm muộn.
TPO - Nhằm phục vụ thi công trạm cân phía Bắc, cầu Thăng Long sẽ điều chỉnh giờ cấm xe tải, xe khách và phân luồng lại xe buýt qua cầu Nhật Tân từ ngày 9/10 đến hết ngày 10/11.
TPO - Các cô gái Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ trình diễn thiết kế áo dài của Hoa hậu Ngọc Hân trong đêm Chung khảo. Ngọc Hân mang tới đêm thi Chung khảo bộ sưu tập mang tên Dọc miền di sản, tôn vinh văn hóa các vùng miền của Việt Nam.
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.
TPO - Những thói quen nấu nướng sai lầm hàng ngày đang biến mâm cơm gia đình thành mầm mống sinh bệnh.
TPO - Một vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên sông Tây Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tạo nên cảnh tượng cột nước khổng lồ cuộn xoáy giữa mặt sông.