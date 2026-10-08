Nườm nượp khách đến Hồ Hoàn Kiếm trải nghiệm cầu dải lụa, khung gương ngày đầu mở cửa

TPO - Đến trưa 8/10, nhiều người dân sinh sống ở khu dân cư CityLand Park Hills, phường Gò Vấp vẫn đang bơm nước ra khỏi hầm. Nhiều công ty bị tổn thất nặng nề, hư hỏng thiết bị, cho nhân viên nghỉ làm do cơn mưa lớn kéo dài vào ngày 7/10.