Quảng Trị thành lập Fanpage 'Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị'

Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” được xây dựng là kênh thông tin chính thống của tỉnh trên mạng xã hội, góp phần đưa thông tin chỉ đạo, điều hành và chính sách đến người dân nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ giảm nghèo thông tin, mở rộng cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh, việc làm và sinh kế.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng trở thành một trong những kênh tiếp nhận thông tin phổ biến của người dân, UBND tỉnh Quảng Trị đã đưa vào hoạt động Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” trên nền tảng Facebook, tại địa chỉ: https://www.facebook.com/portalquangtri.

Fanpage là kênh thông tin trên mạng xã hội phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của tỉnh; cung cấp kịp thời các thông tin chính thống về hoạt động chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Lãnh đạo tỉnh; các chủ trương, chính sách, quy định của Trung ương và của tỉnh; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các hoạt động nổi bật trên địa bàn.

Thông qua Fanpage, các thông tin chỉ đạo, điều hành và hoạt động của tỉnh được truyền tải nhanh chóng, trực quan, sinh động, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống của người dân, doanh nghiệp; tăng cường tính công khai, minh bạch và hiệu quả truyền thông trên môi trường số.

Fanpage chính thức của UBND tỉnh Quảng Trị.

Việc đưa thông tin chính thống lên mạng xã hội cũng góp phần giảm nghèo thông tin, thu hẹp khoảng cách tiếp cận thông tin giữa các khu vực và các nhóm dân cư. Thông qua Fanpage, người dân có thêm một kênh thuận tiện để tiếp cận các chính sách về an sinh xã hội, giảm nghèo, đào tạo nghề, việc làm, hỗ trợ sản xuất, sinh kế, khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi số và các chương trình hỗ trợ của Nhà nước.

Tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời giúp người dân hiểu rõ hơn các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình, chủ động tìm kiếm cơ hội học nghề, việc làm, phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ và cải thiện sinh kế. Qua đó, thông tin trở thành một nguồn lực hỗ trợ người dân nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Đặc biệt, việc truyền tải thông tin bằng các hình thức phù hợp với môi trường số như hình ảnh, đồ họa, video, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu sẽ giúp chính sách đến gần hơn với người dân, nhất là những thông tin thiết yếu liên quan đến đời sống, sản xuất, việc làm và các chương trình hỗ trợ.

Trong bối cảnh có nhiều tài khoản và trang mạng xã hội với tên gọi tương tự, việc xác thực tài khoản chính thức của cơ quan nhà nước cũng có ý nghĩa trong việc khẳng định tính chính danh của nguồn thông tin, nâng cao độ tin cậy, giúp người dân nhận diện đúng kênh thông tin của tỉnh; đồng thời hạn chế nguy cơ giả mạo, lợi dụng tên gọi, hình ảnh của cơ quan nhà nước để đăng tải, phát tán thông tin không chính xác trên không gian mạng.

Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” do Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị quản trị, vận hành, tập trung cung cấp và phổ biến thông tin chính thống về hoạt động chỉ đạo, điều hành; các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những hoạt động nổi bật của tỉnh.

Việc đưa Fanpage vào hoạt động là một bước đổi mới phương thức truyền thông của Quảng Trị, hướng tới đưa thông tin chính thống và chính sách đến gần người dân hơn, giúp người dân tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh và cải thiện sinh kế, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.