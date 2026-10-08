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Khoa học

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Báo Tiền Phong tổ chức tọa đàm 'AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người'

Nguyễn Dũng

TPO - Sáng 9/10, Báo Tiền Phong phối hợp Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM tổ chức tọa đàm “AI dạy hiệu suất, ai dạy làm người?” trao đổi về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập, để hỗ trợ mà không lệ thuộc vào công nghệ.

Chương trình dự kiến diễn ra từ 8h30 đến 11h tại Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM, với sự tham dự của các chuyên gia, giảng viên và sinh viên. Ranh giới giữa sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để hỗ trợ học tập và lệ thuộc công nghệ là một trong những nội dung trọng tâm của tọa đàm.

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Từ tìm kiếm, tóm tắt tài liệu, dịch thuật đến lập trình, thiết kế và viết báo cáo, AI đang trở thành công cụ hỗ trợ người học thực hiện nhiều công việc. Cùng với những tiện ích, công nghệ này đặt ra câu hỏi về cách đánh giá năng lực thực chất của sinh viên.

Một sinh viên tạo ra sản phẩm tốt nhờ AI nhưng không giải thích được quá trình thực hiện có được xem là đạt chuẩn đầu ra? Đâu là ranh giới giữa hỗ trợ tư duy và làm thay bài tập? Nhà trường cần điều chỉnh cách dạy, cách thi ra sao khi bài viết, mã lập trình hay bản thuyết trình có thể được tạo ra bằng vài câu lệnh?

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Sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM trong các giờ học tại trường.

Những câu hỏi này sẽ được trao đổi từ các góc độ công nghệ, tâm lý giáo dục và hoạt động đào tạo.

Tham gia chương trình có ông Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng, Phó Giám đốc dự án Chống Lừa Đảo; Ths-NCS Chế Dạ Thảo, chuyên gia tâm lý giáo dục; TS Trần Thế Vinh, phụ trách ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.

Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024, đảm nhận vai trò dẫn dắt, điều phối tọa đàm.

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Ông Nguyễn Hưng, chuyên gia an ninh mạng, Phó Giám đốc dự án Chống Lừa Đảo và TS Trần Thế Vinh, phụ trách ngành Khoa học dữ liệu, Trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM.
Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 và ThS, NCS Chế Dạ Thảo, chuyên gia tâm lý giáo dục.
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ThS, NCS Chế Dạ Thảo, chuyên gia tâm lý giáo dục và Nguyễn Hoàng Mỹ Vân, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024

Tại chương trình, chuyên gia Nguyễn Hưng sẽ trao đổi về lợi ích, giới hạn và rủi ro khi người trẻ sử dụng AI, trong đó có yêu cầu kiểm chứng thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

ThS, NCS Chế Dạ Thảo sẽ phân tích nguy cơ lệ thuộc công cụ, giảm động lực tự học và khả năng tư duy độc lập khi sử dụng AI thiếu kiểm soát. TS Trần Thế Vinh sẽ trao đổi về ứng dụng AI trong đào tạo, đổi mới bài tập, thi cử và đánh giá chuẩn đầu ra.

Bên cạnh phần trao đổi của các diễn giả, chương trình dự kiến trình chiếu clip ghi nhận ý kiến sinh viên về thói quen sử dụng AI. Sinh viên cũng sẽ trực tiếp đặt câu hỏi, tham gia bình chọn và phản biện các quan điểm tại tọa đàm.

Theo Ban Tổ chức, chương trình hướng đến cách sử dụng AI hiệu quả, minh bạch và có trách nhiệm. Qua đó, tọa đàm tìm kiếm những đề xuất thiết thực giúp người học làm chủ công nghệ, giữ vững năng lực tự học, tư duy phản biện, khả năng kiểm chứng và trách nhiệm đối với quyết định của mình.

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