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Khoa học

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Gần 20 năm trước, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, mở đầu cho một dòng sản phẩm sau này xây dựng được lượng người dùng trung thành trên toàn cầu. Khi đó, iPhone hoàn toàn khác biệt so với những mẫu điện thoại di động phổ biến trên thị trường, chủ yếu nhờ quyết định táo bạo của Apple: loại bỏ bàn phím vật lý vốn rất phổ biến lúc bấy giờ và thay thế bằng màn hình cảm ứng hoàn toàn.

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iPhone sau gần 2 thập kỷ. Ảnh minh họa BGR

Thiết kế này mang đến trải nghiệm rất mới mẻ cho người dùng và nhanh chóng trở thành xu hướng. Không lâu sau, hàng loạt mẫu điện thoại Android đình đám cũng xuất hiện với những tính năng tương tự, góp phần thúc đẩy kỷ nguyên smartphone màn hình cảm ứng.

Gần 2 thập kỷ sau, iPhone vẫn tiếp tục phát triển và ngày càng phổ biến. Tháng 9/2026, Apple ra mắt thế hệ mới nhất là iPhone 18 series. Hai thập kỷ tiến bộ công nghệ đương nhiên tạo ra khoảng cách rất lớn giữa iPhone năm 2026 và phiên bản đầu tiên năm 2007.

Vậy iPhone đã thay đổi như thế nào trong gần 20 năm? Dưới đây là những khác biệt đáng chú ý nhất về phần cứng và phần mềm giữa chiếc iPhone đầu tiên ra mắt năm 2007 và iPhone 18 Pro Max năm 2026.

Phần cứng: Thiết kế iPhone thay đổi ra sao từ 2007 đến 2026?

Chỉ cần đặt iPhone đời đầu năm 2007 cạnh iPhone năm 2026, người dùng có thể ngay lập tức nhận ra khác biệt lớn nhất nằm ở kích thước màn hình.

Chiếc iPhone thế hệ đầu tiên sở hữu màn hình cảm ứng đa điểm 3,5 inch, độ phân giải 480 x 320 pixel và mật độ điểm ảnh 163 ppi. Đây từng là một bước tiến mang tính cách mạng vào thời điểm đó.

Trong khi đó, iPhone thế hệ mới nhất có màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel và mật độ điểm ảnh lên tới 460 ppi. Sự khác biệt giữa hai thế hệ vì thế là rất lớn.

Khoảng cách tương tự cũng xuất hiện ở hệ thống camera.

iPhone đời đầu năm 2007 chỉ được trang bị một camera sau 2 MP. Trong khi đó, iPhone 2026 sở hữu hệ thống 4 camera, gồm camera chính 48 MP phía sau với khẩu độ thay đổi, camera góc siêu rộng 48 MP, camera telephoto 48 MP và camera trước 18 MP.

Hệ thống camera hiện đại này đi kèm hàng loạt tính năng phục vụ chụp ảnh và quay video, trong đó có khả năng quay video và chạm để lấy nét.

Cách sạc iPhone cũng thay đổi đáng kể.

Chiếc iPhone đầu tiên sử dụng cáp kết nối dock 30 chân độc quyền của Apple, và phụ kiện này được bán kèm theo máy. Trong khi đó, iPhone năm 2026 sử dụng cổng USB-C cho sạc có dây và hỗ trợ MagSafe để sạc không dây.

Điều đó đồng nghĩa người dùng iPhone hiện đại có thể lựa chọn giữa hai phương thức sạc.

Kết nối với phụ kiện, đặc biệt là tai nghe, cũng trải qua một thay đổi lớn.

iPhone năm 2007 có giắc cắm tai nghe ở cạnh trên máy, cho phép người dùng sử dụng tai nghe có dây ngay cả khi đang sạc iPhone. Tuy nhiên, Apple đã loại bỏ giắc cắm tai nghe từ iPhone 7.

Người dùng iPhone 2026 vẫn có thể sử dụng tai nghe có dây, nhưng tai nghe phải kết nối thông qua cổng USB-C, cũng chính là cổng được sử dụng để sạc thiết bị.

Phần mềm: iPhone 2026 làm được gì mà iPhone 2007 không thể?

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Ảnh minh họa: Apple

Trong gần hai thập kỷ, iOS đã trải qua vô số thay đổi, bổ sung nhiều tính năng mới và mở rộng đáng kể những gì người dùng có thể thực hiện trên iPhone.

Có lẽ một trong những bước tiến phần mềm lớn nhất giữa iPhone 2007 và iPhone 2026 là Siri.

Khi iPhone thế hệ đầu tiên ra mắt, thiết bị chưa được tích hợp Siri. Trợ lý giọng nói của Apple chỉ xuất hiện 4 năm sau, cùng với iPhone 4S.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được trang bị phiên bản Siri thông minh nhất từ trước tới nay, mang tên Siri AI.

Siri AI được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, có thể thực hiện nhiều tác vụ từ trả lời các câu hỏi kiến thức phổ thông cho tới tìm kiếm những bức ảnh cá nhân cũ nhất của người dùng trong thư viện ảnh.

Một bước tiến lớn khác là App Store.

Chiếc iPhone năm 2007 hoàn toàn không có App Store - kho ứng dụng hiện đã trở thành một phần không thể thiếu của hệ sinh thái iPhone. App Store chỉ xuất hiện một năm sau đó, cùng thời điểm Apple ra mắt iPhone 3G.

Trước khi App Store xuất hiện, người dùng không thể tải các ứng dụng của bên thứ ba theo cách hiện nay mà chủ yếu phải sử dụng những ứng dụng được tích hợp sẵn, chẳng hạn Safari, cùng các ứng dụng dựa trên nền tảng web đang có vào thời điểm đó.

Ngược lại, iPhone 2026 sở hữu một App Store hoàn chỉnh với gần 2 triệu ứng dụng để người dùng lựa chọn.

Các ứng dụng này cho phép người dùng thực hiện hàng loạt tác vụ mà iPhone đời đầu không thể làm, từ xem phim trực tuyến, gọi video cho tới chơi game và nhiều hoạt động khác.

Thời gian hỗ trợ phần mềm cũng khác biệt rất lớn

Khoảng cách giữa iPhone thế hệ đầu tiên và iPhone mới nhất còn thể hiện rõ ở thời gian được Apple hỗ trợ phần mềm.

iPhone năm 2007 chỉ nhận được hai bản nâng cấp iOS lớn, và quá trình hỗ trợ dừng lại ở iOS 3.

Trong khi đó, người dùng iPhone 2026 có thể kỳ vọng thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn ít nhất gấp đôi.

Lý do là iOS 27 vẫn hỗ trợ những mẫu iPhone cũ như iPhone 11, thiết bị được Apple ra mắt từ năm 2019.

Nhìn lại chặng đường gần 20 năm, sự khác biệt giữa iPhone 2007 và iPhone 2026 không chỉ nằm ở màn hình lớn hơn, camera nhiều hơn hay cổng sạc hiện đại hơn. Những thay đổi lớn nhất còn nằm ở cách người dùng tương tác với thiết bị, hệ sinh thái ứng dụng và khả năng xử lý các tác vụ bằng trí tuệ nhân tạo.

Từ một chiếc điện thoại chủ yếu phục vụ gọi điện, nhắn tin, duyệt web và nghe nhạc, iPhone đã trở thành một thiết bị đa năng với khả năng chụp ảnh, quay video, chơi game, gọi video, sử dụng hàng triệu ứng dụng và tương tác với trợ lý AI. Đó cũng là minh chứng rõ nét cho tốc độ phát triển của công nghệ di động trong gần hai thập kỷ kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên xuất hiện vào năm 2007.

Link gốc: https://danviet.vn/iphone-2007-va-iphone-2026-cong-nghe-da-thay-doi-nhu-the-nao-sau-gan-20-nam-d1465056.html?

danviet.vn

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#Iphone 18 Pro #Apple #sạc Iphone #Siri AI

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