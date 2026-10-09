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Giải trí

Thảm họa Tôn Ngộ Không - Lâm Đại Ngọc

Minh Vũ

TPO - Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc vốn là hai nhân vật thuộc các tiểu thuyết khác nhau, nhưng lại được gán ghép thành người yêu. Việc ghép đôi gây tranh cãi, thậm chí bị gọi là "thảm họa".

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin bộ đôi hot nhất mạng xã hội Trung Quốc mùa thu năm nay không phải những ngôi sao lưu lượng nổi tiếng mà là Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc được miêu tả là: "Cô nàng hay lo nghĩ và chàng trai vạn năng".

Lâm Đại Ngọc là nữ chính trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng, là người con gái có sức khỏe yếu kém, hay lo lắng vì sống cảnh ở nhờ, buồn bã vì tình cảm bị ngăn cấm. Trong khi đó, Tôn Ngộ Không lại là nhân vật hoạt bát, vui vẻ, tràn đầy tinh thần lạc quan, sở hữu 72 phép thần thông, không gì không làm được trong Tây du ký.

Sự trái ngược trong tính cách, hình tượng hai nhân vật này khiến khán giả thích thú, sử dụng công nghệ AI để tạo các video, hình ảnh, gán ghép họ thành đôi.

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Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc đến từ hai tiểu thuyết khác nhau nay được ghép đôi.

Chẳng hạn, có kịch bản sáng tạo cảnh Lâm Đại Ngọc đang chôn hoa đào thì Tôn Ngộ Không ngồi vắt vẻo trên cành và hỏi "Đủ hoa chưa? Nếu thiếu, ta sẽ rũ hoa xuống cho nàng".

Trong một kịch bản khác, Nữ Oa vá trời còn dư lại hai viên đá, trong đó một viên vỡ ra thành Tôn Ngộ Không, một viên ngọc của Giả Bảo Ngọc. Vì vậy, khi Giáng Châu tiên thảo (Lâm Đại Ngọc) xuống trần tìm ngọc đã tìm nhầm. Mối duyên định mệnh giữa Mộc và Đá vốn dĩ phải là Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, ý tưởng trong các video có vẻ kỳ quặc nhưng lại thu hút người xem ở sự mới mẻ, lãng mạn. Các nhân vật kinh điển đã thoát khỏi khuôn khổ ban đầu và được trao những cách thức gặp gỡ hoàn toàn mới, chứng tỏ rằng những nhân vật này vẫn còn sức sống mãnh liệt sau hàng trăm năm.

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Khán giả gán ghép hai nhân vật vì tính cách trái ngược nhưng lại bổ trợ cho nhau, tạo nên mối tình lãng mạn.

Khán giả yêu thích bộ đôi Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc cho rằng Tôn Ngộ Không có tính cách thú vị, luôn là người mạnh mẽ giải quyết vấn đề. Hắn có thể không hiểu cảm xúc của Lâm Đại Ngọc nhưng sẽ làm cho nàng vui, tìm cách chọc nàng cười, sẵn sàng che chở nàng. Mối quan hệ "không cảm thông nhưng vẫn ủng hộ" như vậy hiếm gặp hơn trong thực tế so với câu: "Tôi hoàn toàn hiểu bạn".

Không chỉ có đám đông khán giả trẻ yêu thích bộ đôi độc lạ này, nhà sản xuất iQiYi mới đây tuyên bố chuẩn bị dự án Tề Ngọc ký với hai nhân vật chính là Tiêu Tề và Tạ Ngọc.

Phim thiết lập nhân vật có nhiều nét tương đồng, dễ liên tưởng tới Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc. Tiêu Tề chiến đấu với yêu quái bảo vệ người dân suốt 500 năm. Tạ Ngọc vốn là loài linh thảo hóa hình thành người. Nàng có thể chất đặc biệt, dễ trở thành mục tiêu của yêu ma.

Trong poster phim có hình ảnh gợi nhớ chi tiết Đại Ngọc chôn hoa. Trong khi phần thiết kế phía trên chữ "Tề" lại có chi tiết khiến nhiều người liên tưởng đến vòng kim cô của Tôn Ngộ Không.

Dự án Tề Ngọc ký đã gây chú ý ngay từ khi công bố. Những khán giả ủng hộ cho rằng các nhân vật kinh điển được đưa vào chiều không gian mới, tạo nên câu chuyện mới mẻ hơn trước.

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iQiYi nhanh chóng tạo dự án phim truyền hình để chiều theo trí tưởng tượng của khán giả.

Tuy nhiên, cũng không ít tiếng nói phản đối, cho rằng việc ghép hai nhân vật kinh điển đến từ thế giới khác nhau rất gượng ép. Một số nhà bình luận cho rằng cư dân mạng đã bóp méo hình tượng nhân vật để thu hút sự chú ý, gán cho tác phẩm kinh điển nhãn mác thô tục, điều này là thiếu tôn trọng tác phẩm gốc.

Nhiều khán giả bày tỏ Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc đều là hình tượng kinh điển gắn với ký ức của nhiều thế hệ khán giả, họ không muốn các nhân vật bị khai thác hoặc "xào nấu" quá mức chỉ để tạo đề tài gây chú ý, kiếm lợi cho nhà sản xuất.

Có người cho rằng bộ đôi "Tôn Ngộ Không - Lâm Đại Ngọc" là thảm họa văn hóa và việc ghép đôi họ là hành vi phá hủy văn học.

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Không ít người cho rằng việc gán ghép Tôn Ngộ Không và Lâm Đại Ngọc là phá hủy văn hóa.

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#Tôn Ngộ Không #Lâm Đại Ngọc #Tề Ngọc ký #Tây du ký #Hồng lâu mộng

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