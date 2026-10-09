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Multimedia

Cận cảnh dự án mở rộng 5 nút giao trung tâm Cần Thơ tiếp tục xin gia hạn

Cảnh Kỳ - Nhật Huy

TPO - Chủ đầu tư dự án mở rộng 5 nút giao trọng điểm 1.200 tỷ đồng tại Cần Thơ xin lùi mốc hoàn thành 4 nút giao sang năm 2027 sau hơn 5 năm thi công trễ hẹn.

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Dự án cải tạo, mở rộng 5 nút giao thông trọng điểm﻿ khu vực trung tâm TP. Cần Thơ được phê duyệt chủ trương năm 2021, phê duyệt dự án năm 2023, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng. Dù tiến độ phải hoàn thành trong năm nay, nhưng tới nay chỉ 2 nút giao được khởi công cuối năm 2025. Ảnh nút giao số 1 (đường Mậu Thân - 3 Tháng 2 - Trần Hưng Đạo).
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Ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết tổng chi phí giải phóng mặt bằng cho 5 nút giao hơn 900 tỷ đồng, với 356 trường hợp bị ảnh hưởng, đến nay mới có 66 trường hợp bàn giao mặt bằng. Nút số 1 (ảnh) khởi công tháng 3/2025, nhưng chậm tiến độ do vướng mặt bằng.
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Nút giao số 1 có 33/109 trường hợp bàn giao mặt bằng nên chưa thể thi công mở rộng, một số nhà đã bàn giao đang được phá dỡ. Chủ đầu tư dự kiến triển khai thi công trong tháng 10.
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Việc cải tạo nút số 4 (Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2) được khởi công tháng 4/2025, hiện đã xong mặt bằng. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tập trung thi công để hoàn thành vào cuối tháng 11. Đây là nút giao duy nhất đến nay đủ mặt bằng thi công và dự kiến về đích đúng tiến độ trong năm nay.
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Thời gian qua, nút giao đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 thường xuyên ùn tắc, khi thi công tình trạng ùn tắc, bụi bặm càng thêm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới người dân. "Đơn vị nhận trách nhiệm về việc tổ chức thực hiện chưa tốt, gây phiền hà đến việc lưu thông và sinh hoạt của người dân", ông Nguyễn Văn Cà Lơ Anh- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Cần Thơ (chủ đầu tư) nói.
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Đại diện chủ đầu tư cho biết nút giao đường Nguyễn Văn Linh - 3 Tháng 2 (số 4) giữ mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/11/2026.
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Các nút số 2 (ảnh) Mậu Thân - Nguyễn Văn Cừ - Võ Văn Kiệt, số 3 (Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ) và số 5 (Nguyễn Văn Linh - 30 Tháng 4) đã chọn được nhà thầu nhưng chưa thể thi công do gặp khó trong giải phóng mặt bằng.
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Theo chủ đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng tại 4 nút giao còn lại dự kiến kéo dài đến cuối năm nay, nên Ban Quản lý dự án đã trình UBND TP. Cần Thơ xin kéo dài thời gian thực hiện đối với 4 nút giao này sang năm 2027. Nút giao số 3 (ảnh) đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Văn Cừ chưa có hoạt động xây dựng nào.
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Dự án cải tạo 5 nút giao của Cần Thơ được phê duyệt đầu tư trong giai đoạn 2023-2026, đã được gia hạn lần 1 vào tháng 1/2026, nhưng tiến độ giải phóng mặt bằng chậm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công mở rộng. Ngoài ra, do số vốn của dự án được duyệt trước đây (gần 1.200 tỷ đồng), hiện không còn đủ để thực hiện cả 5 nút giao, nên phải nghiên cứu tăng vốn. Ảnh nút giao số 3.
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Chủ đầu tư kiến nghị UBND TP. Cần Thơ chấp thuận kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng đối với các gói thầu thi công xây dựng, giám sát và bảo hiểm tại các nút số 1, 2, 3 và 5 đến hết ngày 30/12/2027. Các nút giao quá tải, thi công mở rộng chậm đang biến những nút giao của dự án thành điểm ùn tắc thường xuyên.

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#Dự án #Cần Thơ #nút giao #gia hạn #giải phóng mặt bằng #xây dựng #giao thông

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