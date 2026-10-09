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Nhịp sống Thủ đô

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Hà Nội sắp thông xe đường song hành Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long

Phùng Linh

TPO - Với toàn tuyến đã đạt 90% sản lượng, Hà Nội dự kiến thông xe kỹ thuật 15 km đường song hành Vành đai 4 đầu tiên đúng dịp 10/10.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội, Dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành (đường đô thị) thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô có tổng chiều dài 58,2 km. Khởi công ngày 25/6/2023 qua 4 gói thầu xây lắp, toàn bộ công trình dự kiến hoàn thành và bàn giao trong năm 2026. Tính đến đầu tháng 10/2026, các nhà thầu đã thảm được khoảng 40/50,85 km bê tông nhựa; giá trị sản lượng đạt 3.850/4.282 tỷ đồng, tương đương 90% giá trị hợp đồng.

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Hà Nội dự kiến đưa vào thông xe kỹ thuật 15 km đường song hành Vành đai 4 từ đê Hữu Hồng đến Đại lộ Thăng Long vào ngày 10/10 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Theo kế hoạch, đoạn 15 km chuẩn bị thông xe kỹ thuật thuộc Gói thầu số 09/TP2-XL, kéo dài từ vị trí cầu Hồng Hà (Km14+850 khu vực đê Hữu Hồng) đến nút giao Đại lộ Thăng Long (Km29+200). Hiện Gói thầu số 09 và Gói thầu số 08 đã đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng; các hạng mục cầu, thoát nước, nền đường và các lớp bê tông nhựa trên tuyến chính cơ bản hoàn tất.

Trên đoạn tuyến 15 km, các đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, sơn kẻ đường, biển báo, lan can, bó vỉa và xử lý vuốt nối với hệ thống đường dân sinh. Ban Quản lý dự án cho biết, việc thông xe ngày 10/10 là thông xe kỹ thuật theo phân đoạn, được triển khai sau khi hoàn tất thủ tục nghiệm thu, tổ chức phân luồng giao thông và bàn giao quản lý, duy tu đối với phần đường đủ điều kiện khai thác.

Sau mốc 10/10, thành phố tiếp tục đặt mục tiêu thông xe kỹ thuật thêm 22 km trong tháng 11/2026, gồm đoạn 13 km từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cầu Hồng Hà và đoạn 9 km từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 6. Nếu đúng tiến độ, đến cuối tháng 11, khoảng 37 km đường song hành qua Hà Nội sẽ được đưa vào khai thác kỹ thuật từng đoạn.

Đối với hai gói thầu còn lại, Gói thầu số 10 hiện đạt khoảng 70% giá trị hợp đồng và Gói thầu số 11 đạt khoảng 83%. Tiến độ hai gói này từng bị ảnh hưởng bởi vướng mắc mặt bằng, di chuyển công trình ngầm nổi, xử lý nền đất yếu, biến động giá vật tư và thời tiết bất lợi trong các tháng mùa mưa.

Theo tiến độ điều chỉnh, Gói thầu số 08 và các đoạn còn lại của Gói thầu số 09 dự kiến hoàn thành trước ngày 24/11. Gói thầu số 10 phấn đấu hoàn thành đoạn đến Quốc lộ 6 trước ngày 26/11, hoàn thành toàn bộ trước ngày 19/12. Gói thầu số 11 cũng đặt mục tiêu về đích trước ngày 19/12 để bảo đảm mục tiêu bàn giao toàn bộ tuyến đường song hành trong năm 2026.

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#Vành đai 4 #Hà Nội #đường song hành #giao thông #xây dựng #thông xe

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