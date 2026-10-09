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Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội khẳng định việc bãi bỏ quyết định phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) không dừng quá trình điều chỉnh quy hoạch và phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5405/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Nội dung quyết định khẳng định: Việc bãi bỏ quyết định này không làm dừng quá trình nghiên cứu, lập điều chỉnh quy hoạch. Việc nghiên cứu, lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch thực hiện theo Nghị quyết số 64/2026 ngày 15/6/2026 của HĐND thành phố, bảo đảm phù hợp Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố.

Dù vậy, quyết định này đã khiến dư luận đặt nhiều câu hỏi về việc có hay không tiếp tục thực hiện Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000?

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Phối cảnh quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Về nội dung này, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trước đây, UBND Thành phố có Quyết định số 5554/QĐ-UBND ngày 11/11/2025 giao Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc trước đây) là đơn vị tổ chức lập Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở). Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được triển khai lập trên cơ sở căn cứ theo Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 27/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Trên cơ sở này, UBND Thành phố đã phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) tại Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025. Trong đó, quy mô lập điều chỉnh quy hoạch: khoảng 11.000 ha; Dự báo sơ bộ dân số đến năm 2045: khoảng 300.000 - 350.000 người.

Điều chỉnh để phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Tại Thông báo số 43 ban hành đầu năm 2026 của Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội về cuộc họp ngày 12/1/2026 tiến độ triển khai Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng và đề xuất điều chỉnh ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng đã thống nhất về nguyên tắc mở rộng ranh giới, bổ sung khu đất thuộc phường Long Biên (bãi sông Long Biên - Cự Khối) vào ranh giới điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở)…

Cùng với đó, căn cứ theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 13/5/2026. Trong đó định hướng quy hoạch Trục Đại lộ cảnh quan Sông Hồng là một trong 9 động lực phát triển của Thủ đô. Là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng...

Do đó, Sở Xây dựng khẳng định: Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được duyệt trong bối cảnh trước đây đến thời điểm hiện nay không còn phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền (về quy mô diện tích và dân số, định hướng, mục tiêu và tính chất khu vực lập quy hoạch).

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết thêm, căn cứ Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô và Nghị quyết số 64/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định về loại quy hoạch; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch không gian ngầm; hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn; hoạt động kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội... việc bãi bỏ Quyết định số 6142/QĐ-UBND ngày 11/12/2025 của UBND Thành phố phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) là phù hợp quy định pháp luật hiện hành và chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, việc nghiên cứu, lập Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) đảm bảo phù hợp định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt và theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố.

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#Quy hoạch sông Hồng #Hà Nội #Điều chỉnh quy hoạch #Quy hoạch tổng thể Hà Nội #Pháp luật quy hoạch #trục đại lộ cảnh quan sông Hồng #bãi bỏ quy hoạch sông Hồng

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