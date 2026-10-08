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Thêm 10 dự án bất động sản ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài

Duy Quang

TPO - Đây là đợt thứ 13 TPHCM công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Như vậy, đến nay đã có 160 dự án ở TPHCM được phép bán cho người nước ngoài.

Ngày 8/10, UBND TPHCM công bố thêm danh sách 10 dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Cụ thể, khu chung cư cao tầng C1 - C2 thuộc dự án Khu nhà ở Hưng Phú (phường Tam Bình) do Công ty CP Hưng Phú Invest làm chủ đầu tư. Khu nhà ở Hoàng Hà My (phường An Phú) do Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Hà My làm chủ đầu tư.

Khu nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ và văn phòng (phường An Khánh) do Công ty CP Phát triển nhà G Homes làm chủ đầu tư. Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68 (tên thương mại là The Emerald 68, phường Bình Hòa) do Công ty CP Tập đoàn Lê Phong làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ dòng sông Ngọc Lục Bảo (tên thương mại là The Emerald River Park, phường Lái Thiêu) do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh Phúc làm chủ đầu tư. Khu phức hợp căn hộ thương mại và khách sạn Thành Lộc (phường Thuận An) do Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Thành Lộc làm chủ đầu tư.

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Dự án The Emerald 68 ở phường Bình Hòa được phép bán căn hộ cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Ảnh: Lê Phong.

Khu nhà ở Lộc Phú Gia (xã Phước Hòa) do Công ty CP Bất động sản Levacom làm chủ đầu tư. Chung cư cao tầng lô A - Khu nhà ở phường Tân Phú (phường Tân Mỹ) do Công ty CP Bảo Gia làm chủ đầu tư.

Khu căn hộ trung tâm thương mại dịch vụ Đông Dương giai đoạn 1 (phường Diên Hồng) do Công ty CP Kingdom Đông Dương làm chủ đầu tư. Khu dân cư phức hợp sông Sài Gòn (tên thương mại là Saigon Pearl) giai đoạn 1, 2, 3B (phường Thạnh Mỹ Tây) do Công ty TNHH Vietnam Land SSG làm chủ đầu tư.

Đây là đợt thứ 13 TPHCM công bố danh sách dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Như vậy, đến nay đã có 160 dự án ở TPHCM được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 95/2024, tổ chức và cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam nếu đáp ứng các điều kiện pháp lý, như có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với tổ chức đầu tư dự án), hoặc giấy phép hoạt động hợp pháp còn hiệu lực nếu không trực tiếp đầu tư, đồng thời chỉ sở hữu trong các dự án không nằm trong khu vực quốc phòng, an ninh.

Hạn mức sở hữu đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài là không vượt quá 30% số căn hộ trong một tòa chung cư, không quá 250 căn nhà riêng lẻ trong khu vực có số dân 10.000 người.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến nay số lượng nhà ở tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu khoảng 6.188 căn và đã được cấp giấy chứng nhận. Tính riêng từ 1/8/2024, thời điểm Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, con số này là 1.519 căn chung cư.

Tại dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) bản mới nhất, Bộ Xây dựng đã bổ sung quy định về sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Theo dự thảo, cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam có thể sở hữu căn hộ chung cư thông qua mua, thuê mua của chủ đầu tư. Nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở không thuộc khu vực cần bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Tổ chức nước ngoài thuộc diện luật quy định cũng được mua, thuê mua, nhận tặng cho hoặc nhận thừa kế căn hộ chung cư. Tổ chức, cá nhân nước ngoài còn được mua, thuê mua căn hộ từ tổ chức, cá nhân nước ngoài đã sở hữu hợp pháp.

Về số lượng nhà được sở hữu, dự thảo đề xuất tổ chức, cá nhân nước ngoài chỉ được mua, thuê mua, nhận tặng cho, thừa kế và sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa chung cư.

Điểm đáng chú ý là dự thảo không còn quy định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu nhà ở riêng lẻ trong dự án, gồm biệt thự và nhà ở liền kề.

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