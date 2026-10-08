Cô gái 24 tuổi tiết lộ bí quyết mua nhà, mua xe sau 4 năm làm môi giới bất động sản

Ở tuổi 24, một người đã tích lũy đủ để mua nhà tặng bố mẹ và mua xe cho riêng mình. Người còn lại được thưởng ô tô chỉ sau hơn 1 năm quay lại nghề. Câu chuyện của hai cô gái Gen Z tại TP.HCM cho thấy môi giới bất động sản không bấp bênh như định kiến lâu nay. Khi dám rời vùng an toàn và chọn đúng bệ phóng, người trẻ có thể tự gây dựng sự nghiệp từ rất sớm.

Rời vùng an toàn “lương cố định”: Bước ngoặt của Gen Z dám bứt phá

Tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá tại Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trần Ngọc Duyên từng có khởi đầu êm đềm khi làm việc tại công ty thẩm định với mức lương 10 - 12 triệu đồng/tháng. Mức thu nhập ấy tương đối tốt với người mới ra trường. Nhưng sau một thời gian ngắn, Duyên nhận ra vấn đề.

“Hàng tháng lãnh 10 - 12 triệu rồi đến cuối tháng lại tiêu hết sạch. Đến khi gia đình có việc cần hay bản thân muốn tích lũy lớn thì lại không có”, Duyên chia sẻ.

Quyết định rẽ hướng sang làm tư vấn bất động sản Vinhomes năm 22 tuổi đưa Duyên bước vào môi trường mới, nơi thu nhập tương xứng với giá trị lao động và sự nỗ lực.

Nhờ nền tảng chuyên môn về thẩm định giá, Duyên tập trung nghiên cứu sâu các con số, bài toán dòng tiền và chính sách ngân hàng tối ưu cho khách hàng. (Ảnh: NVCC)

Cũng bước chân vào nghề môi giới bất động sản năm 22 tuổi, song Lương Quỳnh Như (sinh năm 1999, quê Nghệ An) lại “đi đường vòng”. Như tốt nghiệp Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, từng có thời gian bén duyên với các sản phẩm bất động sản của Vinhomes ngay sau khi ra trường. Song trước kỳ vọng tha thiết từ cha mẹ về một “công việc nhẹ nhàng, ít biến động để còn lấy chồng”, Như tạm rời nghề để quay về làm việc tại sân bay.

“Tôi đã cố gắng đi theo con đường cha mẹ vạch ra cho mình, nhưng càng đi tôi càng thấy đó không phải việc mình thực sự yêu thích”, Như bộc bạch.

Chuỗi ngày làm việc gò bó nơi công sở giúp cô gái trẻ thấm thía rằng an toàn trong khuôn khổ không mang lại niềm vui mỗi sáng thức dậy, càng không cho cô cơ hội bứt phá giới hạn bản thân. Giữa năm 2025, Như quay lại với bất động sản.

Bí quyết thành công của những môi giới Gen Z

Bước vào nghề sau khi ra trường chưa lâu, Ngọc Duyên không xem tuổi tác là rào cản mà coi đó là lợi thế.. Với tư duy người trẻ và hiểu công nghệ, Duyên tiếp cận khách hàng VIP bằng cách triển khai đồng bộ chiến lược đa kênh, từ chạy quảng cáo, làm kênh YouTube, TikTok đến bài viết chuyên sâu trên mạng xã hội. Sự am hiểu sản phẩm Vinhomes cùng sự chân thành đã giúp cô gái Gen Z chinh phục nhiều khách hàng thành đạt.

Trái ngọt đến sau những ngày đêm kiên trì khi Ngọc Duyên xuất sắc đạt danh hiệu Top 1 Best Seller của Phòng, chốt thành công những căn nhà phố trị giá hàng chục tỷ đồng.

Từ nguồn thu nhập bứt phá sau 4 năm môi giới bất động sản Vinhomes, Duyên đã mua tặng bố mẹ một căn nhà ở quê và thưởng cho bản thân chiếc ô tô VinFast VF6 phục vụ công việc.

“Nhiều người nói nghề này phải có may mắn. Nhưng với tôi, công thức thành công là May mắn = Kiên trì + Nỗ lực”, Duyên mỉm cười nói về thành quả.

Mua được nhà cho bố mẹ bằng chính thu nhập của mình ở tuổi 24 là điều mà Ngọc Duyên thủa còn làm nhân viên văn phòng chưa bao giờ dám nghĩ đến. (Ảnh: NVCC)

Với Quỳnh Như, những nỗ lực của cô cũng đã nhận được đền đáp xứng đáng. Từ cô gái trẻ băn khoăn trước những ngã rẽ khi vào đời, giờ đây Như đã là Trưởng phòng Phát triển đối tác của Alpha Real - đại lý F1 của Vinhomes. Tháng 8 vừa qua, cô cũng vinh dự là 1 trong 4 chiến binh kinh doanh xuất sắc được trao thưởng xe VF 3 vì thành tích nổi bật trong chiến dịch phân phối dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Những phần thưởng mà Quỳnh Như nhận được là cách cụ thể hóa nhất để cô chứng minh với cha mẹ rằng mình đã chọn đúng con đường.

Thương hiệu Vinhomes mở đường, Gen Z bước qua vùng an toàn, làm chủ sự nghiệp

Lý giải về thành quả tài chính ở độ tuổi đôi mươi, cả Ngọc Duyên và Quỳnh Như đều khẳng định vai trò mang tính quyết định của bệ phóng thương hiệu Vinhomes. Đứng trước các khách hàng với yêu cầu khắt khe, lợi thế cạnh tranh của người làm môi giới trẻ tuổi không nằm ở sự hoạt ngôn mà phụ thuộc vào chất lượng sản phẩm và uy tín của chủ đầu tư.

Với điểm tựa là “người khổng lồ” Vinhomes, các tư vấn viên Gen Z được giải phóng hoàn toàn khỏi nỗi lo dự án chậm tiến độ hay pháp lý mập mờ. Uy tín thương hiệu đi trước mở đường, rổ hàng dồi dào tiếp sức phía sau, đó là đòn bẩy để những người trẻ tuổi tiến xa trong nghề.

Điểm tựa vững chắc ấy không chỉ giúp Duyên bứt phá doanh số cá nhân mà còn mở ra nấc thang sự nghiệp mới. Từ một chuyên viên trẻ chập chững vào nghề, cô hiện đã trở thành Leader dẫn dắt một đội ngũ là những hạt nhân Gen Z giàu năng lượng.

“Đi cùng Vinhomes, chúng tôi không đơn độc ‘tự bơi’ mà được đào tạo bài bản về sản phẩm, được hỗ trợ bằng những chương trình marketing hiệu quả và được tiếp sức bằng những chính sách bán hàng hấp dẫn để việc chốt đơn dễ dàng hơn”, Duyên chia sẻ.

Trong khi đó, Quỳnh Như cho rằng, ổn định với người trẻ hôm nay không phải là ngồi yên một chỗ và an phận nơi công sở, mà là tìm thấy một lý do xứng đáng để mình kiên trì dấn thân.

“Gen Z không sợ gian khó. Chúng tôi chỉ cần một bệ phóng đủ tầm để năng lực được khai mở và ghi nhận sòng phẳng”, Như khẳng định.

Giữa lúc thị trường sàng lọc, đồng hành cùng Vinhomes giúp những môi giới trẻ có thêm cơ hội để chứng tỏ bản lĩnh, tạo chỗ đứng vững chắc trong nghề.

Bất động sản chưa bao giờ là cuộc dạo chơi “ăn xổi” hay một trạm dừng chân tạm thời đối với những người trẻ có khát vọng lớn. Khi bạn tựa vào một chủ đầu tư tầm vóc với pháp lý minh bạch, quỹ hàng dồi dào và chính sách đồng hành nhân văn, nghề môi giới chính là bệ phóng công bằng nhất để dựng xây cơ nghiệp dài lâu.