Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thiết kế ngôi nhà 300m² kết hợp kiến trúc truyền thống và hiện đại

Thúy Hiền

TPO - Ngôi nhà rộng 300m² được thiết kế theo hướng kết hợp những giá trị quen thuộc của kiến trúc nhà ở truyền thống với nhu cầu sinh hoạt hiện đại. Công trình hoàn thành năm 2021 và giành giải Đồng tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022.

Ý tưởng chủ đạo của ngôi nhà là giữ lại cảm giác gần gũi, quen thuộc trong không gian sống, đồng thời tìm kiếm những cách tổ chức mới phù hợp với đời sống hiện nay.

r14a8813.jpg
r14a9212.jpg
r14a9188.jpg
r14a9506.jpg

Thay vì sao chép nguyên vẹn hình thức của nhà ở truyền thống, công trình hướng đến việc kế thừa những giá trị cũ thông qua ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Sự kết hợp này được đặt ra từ cả hai phương diện: hình ảnh bên ngoài và trải nghiệm sinh hoạt bên trong.

Theo định hướng của nhóm thiết kế, ngôi nhà cần đáp ứng sự tiện nghi trong đời sống thường ngày nhưng vẫn đem lại cảm giác thân thuộc cho người sử dụng. Đây cũng là cơ sở để công trình tìm kiếm sự cân bằng giữa những yếu tố quen thuộc và các thử nghiệm mới về cấu trúc không gian.

r14a9502.jpg
r14a9412.jpg
r14a9405.jpg
r14a9381.jpg
r14a9364.jpg
r14a9106.jpg
r14a9077.jpg

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận là quan niệm truyền thống không nhất thiết phải được lưu giữ bằng việc lặp lại những hình thức kiến trúc cũ. Các giá trị ấy có thể tiếp tục hiện diện trong nhà ở ngày nay thông qua cách tổ chức không gian và những điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng.

r14a9435.jpg
r14a9444.jpg
r14a9493.jpg
r14a9062.jpg
r14a9038.jpg
r14a8992.jpg

Với định hướng đó, ngôi nhà được giới thiệu như một thử nghiệm về sự tiếp nối giữa truyền thống và hiện đại, trong đó sự tiện nghi và cảm giác gần gũi cùng được xem là những yêu cầu quan trọng.

r14a9361.jpg
r14a9422.jpg
r14a8964.jpg
r14a8663.jpg
r14a8657.jpg
r14a8590.jpg
r14a8585.jpg

Công trình được trao giải Đồng tại Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2022. Đây là một trong những ghi nhận dành cho hướng tiếp cận nhà ở kết hợp các giá trị kiến trúc truyền thống với những tìm tòi mới trong thiết kế đương đại.

AHL architects
#kiến trúc #truyền thống #hiện đại #Nghệ An #giải thưởng

Cùng chuyên mục

Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội

Đề xuất bổ sung loạt quỹ đất làm nhà ở xã hội tại Hà Nội

TPO - Hà Nội vừa công khai thông tin vị trí loạt khu đất với tổng quy mô diện tích khoảng 19ha đề xuất làm dự án nhà ở xã hội tại nhiều xã, phường. Các dự án có quy mô từ hơn 0,64 ha đến 6,1 ha, được kỳ vọng bổ sung nguồn cung nhà ở dành cho các đối tượng được hưởng chính sách trên địa bàn thành phố.

Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng

Hà Nội lý giải việc bãi bỏ quyết định quy hoạch phân khu sông Hồng

TPO - Hà Nội khẳng định việc bãi bỏ quyết định phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) không dừng quá trình điều chỉnh quy hoạch và phù hợp với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Khi “sếu đầu đàn” kiến tạo điểm đến: Phú Quốc đi xa đến đâu từ cú hích APEC 2027?

Khi “sếu đầu đàn” kiến tạo điểm đến: Phú Quốc đi xa đến đâu từ cú hích APEC 2027?

Các doanh nghiệp “sếu đầu đàn” đang từng bước vượt ra khỏi vai trò nhà đầu tư đơn thuần để trở thành lực lượng kiến tạo thị trường, tạo động lực tăng trưởng mới cho các điểm đến. Đây là nhận định của PGS.TS. Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch về vai trò dẫn dắt của các tập đoàn kinh tế lớn.

Cô gái 24 tuổi tiết lộ bí quyết mua nhà, mua xe sau 4 năm làm môi giới bất động sản

Cô gái 24 tuổi tiết lộ bí quyết mua nhà, mua xe sau 4 năm làm môi giới bất động sản

Ở tuổi 24, một người đã tích lũy đủ để mua nhà tặng bố mẹ và mua xe cho riêng mình. Người còn lại được thưởng ô tô chỉ sau hơn 1 năm quay lại nghề. Câu chuyện của hai cô gái Gen Z tại TP.HCM cho thấy môi giới bất động sản không bấp bênh như định kiến lâu nay. Khi dám rời vùng an toàn và chọn đúng bệ phóng, người trẻ có thể tự gây dựng sự nghiệp từ rất sớm.

Chọn khu phố thương mại: Từ sức sống khu phố đến tính linh hoạt của tài sản

Chọn khu phố thương mại: Từ sức sống khu phố đến tính linh hoạt của tài sản

Khu phố thương mại từng được đánh giá qua những lợi thế quen thuộc như vị trí mặt tiền, lưu lượng khách hay khả năng nhận diện thương hiệu. Tuy nhiên, phân khúc này đang bước vào chu kỳ sàng lọc khắt khe, nơi tiềm năng và giá trị thực của tài sản cần được nhìn dưới lăng kính toàn diện và dài hạn hơn.

Địa ốc 24H: Chung cư mới tại Hà Nội chủ yếu vẫn là cao cấp; thí điểm gỡ vướng dự án 5.000 tỷ 'treo' gần 20 năm

Địa ốc 24H: Chung cư mới tại Hà Nội chủ yếu vẫn là cao cấp; thí điểm gỡ vướng dự án 5.000 tỷ 'treo' gần 20 năm

TPO - Đất bỏ hoang có thể chịu thuế 0,2%: Nên thí điểm trước khi áp dụng rộng; Chung cư mới tại Hà Nội nửa đầu năm chủ yếu là cao cấp, siêu sang; Dự án Diamond Square 5.000 tỷ đồng 'treo' gần 20 năm vào diện thí điểm gỡ vướng; Vì sao gần 7 năm quỹ bảo trì tại dự án Hateco Apollo ‘nằm im’?:... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 8/10.

KCN sinh thái - đô thị cộng sinh: Xu hướng phát triển mới tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM

KCN sinh thái - đô thị cộng sinh: Xu hướng phát triển mới tại cửa ngõ Tây Nam TP.HCM

Nhắc đến nhà ở gần khu công nghiệp (KCN), nhiều người vẫn nghĩ ngay đến tiếng xe tải, khói bụi và những bất tiện trong sinh hoạt. Thế nhưng, nếu vẫn giữ nguyên góc nhìn ấy, chúng ta đang dùng tư duy của 20 năm trước để đánh giá một xu hướng sống đang bùng nổ của tương lai: Sự trỗi dậy của các KCN sinh thái mới, nơi ranh giới giữa sản xuất công nghiệp và trải nghiệm sống xanh đang được định nghĩa lại.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe