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5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô, mô tô ở Gia Lai có sai phạm gì?

Tiền Lê

TPO - Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan tới việc phát hiện nhiều sai phạm tại 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô.

Ngày 9/10, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã ban hành kết luận thanh tra số 34 về thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đào tạo lái xe trên địa bàn tỉnh tại Sở Xây dựng tỉnh và 5 cơ sở đào tạo lái xe.

Cụ thể, công tác thu hồi giấy phép xe tập lái tại Sở Xây dựng Gia Lai còn chưa chặt chẽ. Như năm 2025, ban hành quyết định thu hồi 2 giấy phép xe tập lái chậm 9 ngày so với thời hạn quy định. Còn năm 2026, ban hành quyết định thu hồi 1 giấy phép xe tập lái ghi sai biển số xe.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra được thành lập theo quyết định số 586 ngày 12/12/2025 của Sở Xây dựng tỉnh chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm tra số 01 ngày 19/12/2025 đã được phê duyệt - không thực hiện nội dung kiểm tra về lưu lượng đào tạo đối với Trường Cao đẳng Gia Lai.

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Nơi đào tạo lái xe của Công ty CP Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định.

Thanh tra tỉnh Gia Lai chỉ rõ, những tồn tại, khuyết điểm, thiếu sót trong công tác thu hồi giấy phép xe tập lái thuộc trách nhiệm của Phòng Quản lý vận tải - Sở Xây dựng Gia Lai trong việc tham mưu, kiểm tra, xử lý hồ sơ, trình ban hành quyết định và trách nhiệm của lãnh đạo sở có liên quan trong việc xem xét, ký ban hành.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh Gia Lai cũng chỉ rõ các sai phạm tại 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô trên địa bàn. Cụ thể, tại Công ty CP Đào tạo và Dịch vụ giao thông vận tải Bình Định có 17 khóa đào tạo năm 2025 phân bổ thời gian đào tạo thực hành của từng học viên theo kế hoạch chưa phù hợp với thời gian thực tế giảng dạy. Còn tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Trung Lương có 7 khóa đào tạo năm 2025 bố trí xe tập lái cho học viên thực hành lái xe trên đường không thống nhất với sổ phân công giáo viên và xe tập lái.

Cùng với đó, tại Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe có 4 khóa đào tạo năm 2024, 2025 bố trí 9 xe tập lái không có trong danh sách xe tập lái theo kế hoạch đào tạo. Ngoài ra, tại Công ty TNHH Bình An Cao Nguyên còn tồn tại, thiếu sót trong việc lập, quản lý hồ sơ quá trình đào tạo lý thuyết, chưa thể hiện số giờ học thực tế của từng học viên; Trung tâm Dạy nghề và Sát hạch lái xe, Công ty TNHH Bình An Cao Nguyên còn tồn tại, thiếu sót trong việc ghi chép, quản lý sổ tay giáo viên, chưa phản ánh đầy đủ, chính xác quá trình đào tạo thực hành lái xe trên sân tập lái.

Những tồn tại, thiếu sót nêu trên, trách nhiệm chính thuộc về các cơ sở đào tạo lái xe trong việc lập, quản lý hồ sơ và tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo; trách nhiệm quản lý nhà nước thuộc về Phòng Quản lý vận tải - Sở Xây dựng Gia Lai trong công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, chấn chỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Từ các sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan. Cùng với đó, kiểm tra, xử lý đối với quyết định thu hồi giấy phép xe tập lái ghi sai biển số xe; thực hiện đính chính, sửa đổi hoặc ban hành văn bản thay thế theo quy định; đồng thời cập nhật chính xác thông tin trên hệ thống quản lý và trang thông tin điện tử của sở.

Theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, Sở Xây dựng tỉnh cũng cần rà soát, chấn chỉnh quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ thu hồi giấy phép xe tập lái. Qua đó xác định rõ thời hạn xử lý, trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân, tăng cường kiểm tra, đối chiếu thông tin về biển số xe, số giấy phép và các thông tin có liên quan trước khi trình ký, không để tái diễn việc ban hành quyết định chậm hoặc ghi sai thông tin.

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