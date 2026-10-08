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Vụ không biết chữ nhưng đứng đơn xin 60 ha đất trồng rừng: UBND xã giải trình những gì?

Tiền Lê

TPO - Liên quan vụ việc “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” mà Báo Tiền Phong phản ánh, UBND xã Sró giải trình rằng do lãnh đạo UBND xã “chủ quan, nể nang” (?), đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Ngày 8/10, ông Trần Văn Cửu – Bí thư Đảng uỷ xã Sró, tỉnh Gia Lai xác nhận, UBND xã Sró đã có báo cáo giải trình thông tin bài viết “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng đứng đơn xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” do Báo Tiền Phong phản ánh ngày 23/9/2026.

Theo UBND xã Sró, nội dung bài báo phản ánh việc hộ dân người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sró không biết chữ nhưng lại đứng tên trong đơn xin đất trồng rừng khoảng 60 ha keo lai. Đồng thời, phản ánh việc máy đào cỡ lớn tự ý san gạt, mở đường lên núi tại khu vực làng Bơ Ya (địa phận xã Sró) và một số diện tích đất rừng đã bị phát dọn, trồng keo khi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý. Giải trình của UBND xã Sró cũng thẳng thắn thừa nhận, nội dung bài viết trên Báo Tiền Phong phản ánh là đúng sự thật.

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Đường lên núi tại làng Bơ Ya đang được cơ quan chức năng của tỉnh xác minh, làm rõ.

Từ nội dung bài viết trên, qua kiểm tra tại khu vực đồi núi thuộc làng Bơ Ya, xã Sró, tổ kiểm tra của xã ghi nhận có tình trạng một số cây thực bì, lồ ô, tranh nứa bị phát dọn bằng thủ công khoảng 3ha thuộc Tiểu khu 805 (vị trí thuộc đất DT1 theo Quyết định số 773 ngày 27/2/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về phê duyệt kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2025) và hiện tại diện tích phát dọn này đang để trống. Các vị trí này thuộc quy hoạch đất lâm nghiệp không có rừng, phù hợp để triển khai trồng rừng.

Theo báo cáo giải trình này, từ thông tin báo chí phản ánh và qua kiểm tra thực tế, UBND xã Sró nghiêm túc nhìn nhận có thời điểm chưa làm tốt công tác “quản lý địa bàn”. Báo cáo này cho rằng, lãnh đạo UBND xã còn: “chủ quan, nể nang, với mong muốn người dân có điều kiện thuận lợi để canh tác, sản xuất".

Từ sự việc trên, UBND xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, dừng ngay toàn bộ hoạt động san gạt đường, phát dọn thực bì và triển khai trồng rừng tại khu vực này. Cùng với đó, kiểm tra, xác định thiệt hại (nếu có), đồng thời xác minh, truy tìm đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định.

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Ông Đinh Tố (bên trái) và Đinh Teh không hề biết gì về lá đơn xin đất trồng rừng.

Theo UBND xã Sró, địa phương sẽ dừng việc xử lý, thẩm định hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét đối với đơn xin trồng rừng của hộ gia đình các ông Đinh Teh, Đinh Tố và Đinh Cei (hiện đang cư trú tại xã Sró).

Ngoài ra, UBND xã này cũng yêu cầu cần rà soát lại toàn bộ đất trong khu vực trên để xác định vị trí, hiện trạng, diện tích. Đặc biệt, báo cáo cũng nêu, sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân của xã SRó có liên quan do không kịp thời phát hiện, báo cáo sự việc.

Về nguồn gốc các lá đơn xin trồng rừng, báo cáo của xã Sró giải trình rằng, qua làm việc trực tiếp và đối chiếu hồ sơ lưu tại Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã có 3 đơn xin trồng rừng mang tên ông Đinh Teh, Đinh Cei và Đinh Tố. Đơn này được Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng xã tiếp nhận từ Trưởng làng Pting là ông Đinh Phê chuyển lên.

Thanh tra tỉnh Gia Lai xác nhận, sẽ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp và việc giao đất, giao rừng cho hộ dân trên địa bàn xã Sró từ năm 2020 đến tháng 9/2026. Đoàn thanh tra cũng có thể xem xét những vấn đề phát sinh trước hoặc sau thời kỳ này nếu có liên quan. Thời hạn thanh tra là 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định.

Quyết định thanh tra được thực hiện theo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Gia Lai, giao Thanh tra tỉnh làm rõ các nội dung liên quan đến đất lâm nghiệp tại xã Sró.

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