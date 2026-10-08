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Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

Quốc Nam

TPO - Đại diện UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển đất đá thải trên địa bàn hạn chế đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và đề xuất TP Quảng Ninh cắm biển hạn chế tốc độ, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chuyên dụng để đảm bảo ATGT cho khu vực dân cư.

Ngày 8/10, thông tin tới phóng viên Báo Tiền Phong, ông Nhữ Đình Tùng - Chủ tịch UBND phường Việt Hưng, TP Quảng Ninh cho biết, sau phản ánh của Báo Tiền Phong, UBND phường đã ra văn bản yêu cầu các đơn vị vận chuyển đất đá, vật liệu đổ thải trên địa bàn phường bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn giao thông, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực lân cận.

Đồng thời, giao ông Phạm Văn Thứ - Phó Chủ tịch UBND phường trực tiếp chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND phường trong quá trình tổ chức thực hiện. Giao Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước UBND phường trong tổ chức quản lý, điều phối và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo quy định.

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Tuyến đường Tiêu Giao có mật độ xe tải chở đất lớn đi qua khu vực cổng Trường THCS Nguyễn Trãi.

Phường Việt Hưng yêu cầu các đơn vị vận chuyển đất thải tạm dừng hoạt động vận chuyển, lưu thông trên các tuyến đường trong khung giờ cao điểm học sinh đến trường. Cụ thể: Các ngày trong tuần buổi sáng từ 6h30 đến 7h30, buổi chiều 16h - 17h. Buổi trưa các ngày thứ 2,4,6 (10h15’ - 13h30’), thứ 3,5 (11h15’ - 13h30’), thứ 7, chủ nhật (11h30’ - 13h30’).

Ngoài ra, sau 20h hàng ngày các đơn vị, nhà thầu tạm dừng hoạt động vận chuyển trên các tuyến đường và hoạt động đổ thải. Các đơn vị vận chuyển, đổ thải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển.

Địa phương cũng đang đề xuất cơ quan quản lý đường bộ và cơ quan chuyên môn xem xét cắm biển hạn chế tốc độ và cấm dừng đỗ theo giờ cao điểm trên tuyến.

“Về lâu dài, phường đã đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nguồn vốn để cải tạo, mở rộng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đường Tiêu Giao. Đồng thời, địa phương cũng đề xuất mở tuyến đường tránh đấu nối từ quốc lộ 18 đến đường nối khu công nghiệp Việt Hưng, nhằm giảm áp lực cho đường Tiêu Giao và tách luồng xe tải trọng lớn khỏi khu dân cư, trường học”, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng chia sẻ.

Trong thời gian chờ xem xét đầu tư, các biện pháp điều tiết, kiểm soát phương tiện vẫn được duy trì nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, học sinh. Công an phường và các lực lượng tại chỗ phân luồng, điều tiết giao thông vào giờ học sinh đến trường, tan học, phối hợp nhà trường hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ đúng quy định, đội mũ bảo hiểm cho con em…

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Lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường tổ chức giãn giờ tan trường của học sinh và điều tiết giao thông nhằm đảm bảo học sinh qua đường an toàn.

Tuyến đường Tiêu Giao đoạn từ ngã ba Tiêu Giao (giao cắt với Quốc lộ 18) đến ngã tư Hà Khẩu (kết nối với quốc lộ 279) dài khoảng 1,4 km với bề rộng mặt đường trung bình 10,5 mét đi qua Trường THCS Nguyễn Trãi và khu vực dân cư đông đúc của phường Việt Hưng.

Trước đây, thành phố Quảng Ninh cắm biển báo phân luồng các xe container, xe trọng tải lớn đi vào tuyến đường này vào quốc lộ 279 để tránh khu vực đông dân cư của TP Hạ Long cũ chạy dọc theo quốc lộ 18.

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#giao thông #đất đai #trường học #Quảng Ninh #an toàn giao thông #xe tải #học sinh #xe tải chở đất #quốc lộ 279. quốc lộ 18

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