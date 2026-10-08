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Tài xế khóc ròng vì khách đặt xe đến bệnh viện, mượn tiền 'vào trong một tí' rồi... chuồn luôn

Thanh Hiền

TPO - Đã có hơn 10 tài xế sập bẫy chiêu trò khách tỏ ra gấp gáp trước cổng bệnh viện, mượn đỡ tiền "vào có việc một tí", lúc quay ra sẽ trả lại rồi chuồn luôn.

Chia sẻ với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 7/10, anh N.T. (phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng) - tài xế xe công nghệ cho hay vẫn chưa hết bức xúc vì "dính quả lừa" mất tiền khi chở một khách nam đến bệnh viện.

Anh T. cho hay sáng cùng ngày, anh vừa đi sửa xe máy xong, chưa kịp bật ứng dụng đặt xe để bắt đầu công việc thì gặp một người đàn ông vẫy lại đoạn gần công viên 29/3. Người này tỏ vẻ khẩn thiết cần chở gấp sang Bệnh viện Đà Nẵng nên anh nhận lời. Anh cũng chưa kịp báo số tiền thì người này nói sẽ trả 30.000 đồng.

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Nhiều tài xế khóc ròng vì khách đặt xe đến bệnh viện, mượn tiền "vào trong một tí" rồi... chuồn luôn. Ảnh: Thanh Hiền.

Trên đường đi, người này liên tục nói qua điện thoại rằng xe đã hỏng, giờ đang đón xe qua bệnh viện.

"Lúc tới cổng, anh ta nói anh không có tiền lẻ, chỉ có 200.000 đồng nên bảo tôi thối lại 170.000 đồng. Anh ta cũng tiếp tục nói trong điện thoại đã tới rồi, tới rồi, tỏ ra rất gấp", anh T. kể.

Anh T. vừa chuẩn bị xong số tiền 170.000 đồng cầm trên tay thì bất ngờ người đàn ông này giật lấy, chạy rất nhanh và nói "em đợi anh tí, anh mượn tạm, anh lên lấy tiền xong sẽ quay lại đưa em".

Quá bất ngờ và có chút nghi ngờ, anh T. xuống xe đi theo nhưng vào bên trong thì không thấy người này nữa. Anh T. vội hỏi quanh thì được người đi thăm bệnh cho hay có thấy một người mang quần ngắn, đội mũ lưỡi trai như anh miêu tả chạy ra hướng cầu thang bộ.

Anh T. tiếp tục chạy theo hướng chỉ nhưng tới nơi thì đông người quá không thể tìm ra. Anh đành quay ra xe ngồi chờ. Không thấy tung tích người đàn ông đâu cả, anh vào lại bệnh viện báo vụ việc, đồng thời xin trích xuất camera để tìm vị khách một đi không trở lại.

"Tôi cũng đã qua công an phường trình báo vụ việc. Số tiền không quá lớn nhưng không thể im lặng để hành vi này tiếp diễn", anh T. nói.

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Đình Quốc (Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đà Nẵng) cho hay bệnh viện đã tiếp nhận thông tin vụ việc.

Thời gian gần đây, bệnh viện cũng nhận được phản ánh của hơn 10 tài xế về việc bị một khách nam đặt xe tới bệnh viện, mượn tiền tài xế rồi dặn họ ngồi chờ, chỉ vào trong một lúc sẽ quay ra trả tiền. Tuy nhiên sau khi cầm tiền, vị khách này bặt vô âm tín.

Trước tình trạng này, bệnh viện đã hướng dẫn các tài xế trình báo với cơ quan công an.

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#Tài xế #khách đặt #bệnh viện #mượn tiền #lừa đảo #Đà Nẵng

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