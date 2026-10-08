Chợ ở Nghệ An: Nơi xuống cấp, nơi xây tiền tỷ lại bỏ hoang

TPO - Từ lời khai chắp nối của một cô gái trẻ từng bị đưa trái phép sang Trung Quốc, lực lượng Biên phòng Lào Cai lần theo những dấu vết mờ nhạt, xác định hai đối tượng trong đường dây và bắt giữ khi một người đang làm công nhân tại Hải Phòng, người còn lại vẫn hành nghề sửa xe máy ở quê.