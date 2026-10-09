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Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú

Trường Phong

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 221 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác đối với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Quy định số 221 của Bộ Chính trị nêu rõ nguyên tắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, trên tinh thần xây dựng, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm, bảo đảm công tâm, khách quan, công khai, minh bạch trong việc nhận xét đảng viên giữ mối liên hệ với chi ủy, chi bộ nơi cư trú.

Cùng với đó, phải nhận xét thẳng thắn, trung thực các ưu điểm và hạn chế đối với đảng viên đang công tác trong việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

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Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.

Kết quả nhận xét đối với đảng viên phải được quản lý theo phân cấp và được cập nhật, lưu trữ trên môi trường điện tử. Bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin trong quá trình quản lý, trao đổi, lưu trữ và khai thác dữ liệu đảng viên trên môi trường điện tử, không làm phát sinh thủ tục hành chính.

Quy định cũng nêu rõ, việc lấy ý kiến, nhận xét đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên môi trường điện tử để bảo đảm tính độc lập, khách quan, kịp thời, liên thông và thuận tiện cho tổ chức đảng, đảng viên.

Trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được trên môi trường điện tử thì việc lấy ý kiến, nhận xét được thực hiện bằng hình thức phù hợp; sau đó phải cập nhật đầy đủ lên trên môi trường điện tử.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của đảng viên đang công tác, tổ chức đảng nơi công tác và cư trú.

Cụ thể, đảng viên đang công tác có quyền và trách nhiệm thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.

Gần gũi, gắn bó với nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kịp thời phản ánh với tổ chức đảng nơi mình công tác và cư trú; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

“Không lợi dụng vị trí công tác để can thiệp vào công việc của địa phương nơi cư trú”, quy định nêu rõ.

Tổ chức đảng nơi công tác và cư trú của đảng viên đang công tác có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú; kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên nơi cư trú.

Cùng với đó, phải phối hợp, trao đổi thông tin về đảng viên; kịp thời thông báo những vấn đề phát sinh liên quan đến đảng viên để xem xét, giải quyết xử lý theo thẩm quyền.

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#Đảng viên #Quy định của Bộ Chính trị #Trách nhiệm của đảng viên đối với nơi cư trú

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