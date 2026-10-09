Ba nền tảng số mới của Huế có gì đặc biệt?

TPO - Ba nền tảng số mới của TP. Huế trở thành kênh hiến kế, tháo gỡ vướng mắc doanh nghiệp và tra cứu dự án đầu tư, với thời hạn phản hồi, xử lý cụ thể.

Sáng 9/10, TP. Huế công bố, đưa vào khai thác ba nền tảng số gồm Hiến kế, Hỗ trợ doanh nghiệp và Bản đồ số dự án thu hút đầu tư trên nền tảng ứng dụng Hue-S. Điểm đáng chú ý là các nền tảng không chỉ tạo kênh tương tác mà còn quy định thời hạn phản hồi, xử lý kiến nghị và cập nhật thông tin để người dùng theo dõi.

Ba nền tảng số mới của TP. Huế về mở kênh hiến kế, tháo gỡ vướng mắc doanh nghiệp và tra cứu dự án đầu tư lần đầu tiên được khai thác trên ứng dụng Hue-S.

Chuyên mục Hiến kế trên Hue-S cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức gửi ý tưởng, sáng kiến phục vụ phát triển thành phố. Người dùng có thể đính kèm tài liệu, hình ảnh, video, lựa chọn công khai hoặc không công khai thông tin cá nhân, đồng thời theo dõi trạng thái xử lý.

Theo quy chế, trong thời hạn 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống, cơ quan, đơn vị được giao phải nghiên cứu, xem xét và cập nhật phản hồi. Với đề xuất chưa triển khai, phản hồi phải nêu tình hình nghiên cứu, tham mưu hoặc xem xét khả năng áp dụng; với đề xuất đã hoặc đang thực hiện, phải thông tin tình hình, kết quả.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh yêu cầu các cơ quan tiếp nhận trân trọng mọi hiến kế, xử lý kiến nghị đúng hạn, nâng cao trách nhiệm phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh nhấn mạnh mọi ý kiến đều phải được trân trọng, xem xét theo tính khả thi và thẩm quyền. Thành phố định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ tổng hợp, phân tích ý tưởng, hình thành kho tri thức phục vụ quản lý và hoạch định chính sách.

Nền tảng Hỗ trợ doanh nghiệp cho phép gửi phản ánh về khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh và theo dõi tiến độ, kết quả giải quyết.

Kiến nghị được tiếp nhận trong 30 phút kể từ khi hệ thống ghi nhận hợp lệ. Trong vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận, cơ quan được giao phải xác định thẩm quyền. Với kiến nghị thuộc thẩm quyền, thời gian kiểm tra, xác minh, xử lý và cập nhật kết quả tối đa 6 ngày làm việc. Trường hợp phức tạp cần gia hạn, thời gian bổ sung không quá 7 ngày làm việc tiếp theo và phải nêu rõ nội dung cần xác minh.

Công bố ba nền tảng số phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch UBND TP. Huế, việc cập nhật tiến độ giúp xác định rõ kiến nghị đang ở khâu nào, cơ quan, cá nhân nào chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành, qua đó tăng cường giám sát, đánh giá trách nhiệm thực thi công vụ.

Bản đồ số dự án thu hút đầu tư cung cấp thông tin tập trung về vị trí, quy mô, lĩnh vực, quy hoạch, đất đai, hiện trạng khu đất và tình hình triển khai các dự án được công khai theo quy định.

Các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật dữ liệu thuộc phạm vi quản lý, bao gồm những thay đổi về quy hoạch, dân cư, giao thông, điện, nước và các yếu tố ảnh hưởng đến dự án. Thành phố hướng tới tạo thuận lợi để nhà đầu tư tra cứu, đăng ký quan tâm, trao đổi thông tin và theo dõi quá trình phối hợp xử lý trên môi trường số.