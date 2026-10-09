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Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

Tân Lộc

TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.

Sáng 9/10, tại căn biệt thự xây dựng sai phép ở phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, máy móc đã bắt đầu thực hiện phá dỡ một số hạng mục xây vi phạm. Căn biệt thự này gây chú ý suốt thời gian qua, khi ông Hồ An Tập - chủ căn nhà quay và đưa lên mạng xã hội tự nhận là "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau". Sau đó chính quyền địa phương vào cuộc kiểm tra phát hiện một phần công trình xây không phép trên đất nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, quá trình xử lý công trình vi phạm trên của chính quyền địa phương chưa thật sự thống nhất, dẫn tới những tranh luận kéo dài giữa chủ căn nhà và chính quyền, thậm chí chủ căn nhà kiện ngược lãnh đạo địa phương. Sự việc càng thu hút sự quan tâm của dư luận về tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật, đặc biệt với một tài sản có giá trị lớn nhưng xây dựng vi phạm.

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Chủ căn biệt thự ở Cà Mau thuê máy móc vào tháo dỡ phần công trình xây sai phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, phần diện tích ông Tập tự tháo dỡ rộng khoảng 400m2 là dãy nhà dùng làm công ty, kết cấu móng bê-tông cốt thép, tường xây dựng gạch, mái lợp tole.

Ông Hồ An Tập cho biết, vụ việc kéo dài từ năm 2022 đến nay cũng đã mệt mỏi. Gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế nên không đủ khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, với số tiền hơn 8 tỷ đồng nộp bổ sung để chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất thổ cư).

“Trước mắt, tôi tháo dỡ một phần diện tích vi phạm, trả lại hiện trạng ban đầu vì không có tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất”, ông Tập nói.

Ông Tập tiếp tục nêu khó khăn của mình để xin chính quyền, cơ quan thuế cho gỡ phong tỏa tài khoản để cưỡng chế thuế, được chuyển đổi trước một phần nhà chính (hơn 180m2).

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chủ trì buổi tiếp công dân là ông Hồ An Tập để xem xét các kiến nghị liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất đối với căn nhà và nội dung phong tỏa tài khoản thuế.

Theo hồ sơ được công bố tại buổi tiếp công dân, công trình của ông Tập được xác định xây dựng trên diện tích 3.600 m2 đất nông nghiệp. Trong đó, 1.303 m2 không phù hợp quy hoạch nên buộc phá dỡ để khôi phục hiện trạng ban đầu; 2.261 m2 được cho tồn tại nhưng chủ nhà phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo hướng chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Theo tính toán của cơ quan thuế, phần diện tích 2.261 m2 được cho tồn tại phải chuyển mục đích sử dụng đất, và nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Trả lời công dân, ông Lữ Quang Ngời - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, địa phương đã vận dụng các quy định pháp luật theo hướng có lợi cho ông Tập. Giải pháp này không buộc phải tháo dỡ căn nhà xây sai phép, cho phép khắc phục để được tồn tại căn nhà thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Theo ông Ngời, giải pháp trên là cách giải quyết mang tính nhân văn, hợp tình, hợp lý nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

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Chủ biệt thự tự nhận “đẹp nhất Cà Mau” đang phá dỡ một phần công trình xây sai phép trên đất nuôi trồng thuỷ sản.

Trước đó, Báo Tiền Phong đã có nhiều tin bài phản ánh việc ông Hồ An Tập xây dựng căn biệt thự không phép trên đất nông nghiệp, khi gần hoàn thành đã quay và phát trực tiếp hình ảnh căn biệt thự lên mạng xã hội và tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau".

Sau đó, chính quyền TP. Cà Mau (cũ) kiểm tra, xác định nhà xây không phép nên ban hành nhiều quyết định xử phạt. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm xây dựng của chủ căn biệt thự có nhiều quyết định trái ngược nhau, nên chủ nhà khiếu nại nhiều lần.

Tới nay đã 4 năm, căn biệt thự vi phạm được vẫn giữ nguyên.

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#biệt thự vi phạm #Cà Mau #xây dựng sai phép #Hồ An Tập #đất nuôi trồng thủy sản #phá dỡ công trình #quy hoạch

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