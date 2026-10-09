Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần Thơ triển khai dự án gần 8.700 tỷ đồng chống ngập

Nhật Huy

TPO - Mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế làm ngập tại khu vực trung tâm TP. Cần Thơ, về dài hạn sẽ triển khai dự án gần 8.700 tỷ đồng nhằm tăng khả năng chống ngập.

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, cho biết tháng 11/2025, mực nước triều cường cao nhất ghi nhận tại thành phố đạt 2,35m. Trong tháng 9/2026, mực nước triều lần lượt đạt 2,25m và 2,23m vào các ngày 14 và 28/9.

Trong khi đó, cao trình hiện trạng tại một số vị trí trên tuyến Cách Mạng Tháng 8, khu vực Bình Thủy thấp hơn đỉnh triều, làm gia tăng nguy cơ ngập khi triều cường dâng cao.

Theo ông Tân, sau khi tuyến đường Cách Mạng Tháng 8 hoàn thành nâng cấp, cao trình mặt đường tại một số vị trí đạt khoảng 2,81-2,83m, góp phần hạn chế tình trạng ngập do triều cường.

1791517430045-3981187030351134462-3981187030351134462-1c1d86c06ec9325ee4863996cddc14a6.jpg
Triều cường dâng cao gây ngập đường Cách Mạng Tháng Tám, TP. Cần Thơ, hồi tháng 9/2026. Ảnh: Nhật Huy.

Đối với khu vực Ninh Kiều, tình trạng ngập thời gian qua xuất phát từ việc mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế. Trước mắt, Cần Thơ sẽ tập trung xử lý 2 trạm bơm để giảm ngập cho khu vực Ninh Kiều, khơi thông dòng chảy, hồ thu nước để thoát nước khi triều cường, mưa lớn.

Về lâu dài, Cần Thơ đang triển khai Dự án Phát triển TP. Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (Dự án 3), với tổng mức đầu tư hơn 8.693 tỷ đồng.

Khi hoàn thành, dự án trên được kỳ vọng góp phần kiểm soát ngập cho các khu vực Bình Thủy, Thới An Đông... với phạm vi bảo vệ khoảng 1.300ha.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đang hoàn thiện đồ án quy hoạch chung thành phố, trong đó tính toán cao trình xây dựng, các giải pháp thoát nước và phòng, chống ngập úng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Xem thêm

#ngập Cần Thơ #Sở Xây dựng Cần Thơ #triều cường #trạm bơm #chống ngập #Cần Thơ #Sở Xây dựng

Cùng chuyên mục

Người dân Vĩnh Long phát hiện chim Ó cá bị thương và đã tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để bảo vệ loài quý hiếm này.

Người dân bàn giao chim Ó cá quý hiếm

TPO - Trong lúc làm vườn, một người dân ở Vĩnh Long đã phát hiện một con chim Ó cá quý hiếm bị thương ở cánh. Nhận thấy đây là loài động vật cần được bảo vệ, người dân đã chủ động bàn giao cho công an xã để xử lý theo quy định.

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Công nghệ iPhone thay đổi thế nào sau gần 20 năm?

Gần 20 năm trước, Apple ra mắt chiếc iPhone đầu tiên, mở đầu cho một dòng sản phẩm sau này xây dựng được lượng người dùng trung thành trên toàn cầu. Khi đó, iPhone hoàn toàn khác biệt so với những mẫu điện thoại di động phổ biến trên thị trường, chủ yếu nhờ quyết định táo bạo của Apple: loại bỏ bàn phím vật lý vốn rất phổ biến lúc bấy giờ và thay thế bằng màn hình cảm ứng hoàn toàn.

Quần thể các loài hoang dã giảm 73%

Quần thể các loài hoang dã giảm 73%

TPO - Kích thước của các quần thể động vật hoang dã được theo dõi đã giảm trung bình 73% trong vòng 52 năm qua, nghiêm trọng nhất là các hệ sinh thái nước ngọt, theo Báo cáo Sức sống Hành tinh năm 2026 của Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF).

Dù có nhiều chuyển biến tích cực, việc sử dụng thuốc BVTV hóa học vẫn chiếm hơn 80%, gây lo ngại về an toàn thực phẩm và môi trường...

Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học đang chiếm ‘áp đảo’

TPO - Tại một số địa phương, mức sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên một đơn vị canh tác vẫn còn cao, trong đó thuốc hóa học chiếm hơn 80% tổng lượng sử dụng. Tình trạng sử dụng thuốc chưa đúng quy định vẫn còn xảy ra, dẫn tới nguy cơ ô nhiễm môi trường và một số cảnh báo từ nước nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp.

Tìm hướng đưa cây dược liệu thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai

Tìm hướng đưa cây dược liệu thành sinh kế mới tại vùng cao Lào Cai

TPO - Không chỉ dừng lại ở bài toán kinh tế, hướng đi mới của phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai trong việc đưa cây thuốc bản địa xuống dưới tán rừng đang được kỳ vọng là “lá chắn xanh” bền vững, bảo tồn nguồn gen quý trước làn sóng tận diệt và thích ứng với biến đổi khí hậu khốc liệt ở vùng cao.

Quảng Trị thành lập Fanpage 'Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị'

Quảng Trị thành lập Fanpage 'Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị'

Fanpage “Cổng Thông tin điện tử Quảng Trị” được xây dựng là kênh thông tin chính thống của tỉnh trên mạng xã hội, góp phần đưa thông tin chỉ đạo, điều hành và chính sách đến người dân nhanh hơn, đồng thời hỗ trợ giảm nghèo thông tin, mở rộng cơ hội tiếp cận các chính sách an sinh, việc làm và sinh kế.

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học giải mã bí ẩn thế kỷ

Nobel Hóa học vinh danh 2 nhà khoa học giải mã bí ẩn thế kỷ

TPO - Chiều 7/10, Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển quyết định trao Giải Nobel Hóa học 2026 cho nhà khoa học người Pháp Henri B. Kagan và nhà khoa học người Nhật Kenso Soai, vì tìm được lời giải đáp cho câu hỏi suốt hàng thế kỷ. Phát hiện của họ có vai trò quyết định trong việc thiết kế các phản ứng phục vụ sản xuất dược phẩm.

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

Bí thư Chi bộ giữ tiếng vượn hót giữa đại ngàn

TPO - Đảm nhận vai trò thủ lĩnh ở thôn bản vùng lõi Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo (tỉnh Lào Cai) từ năm 2019, anh Sùng A Cớ trở thành "cánh tay nối dài" đáng tin cậy của lực lượng chức năng. Bằng tinh thần bền bỉ của người con bản H'Mông, anh ngày đêm vận động dân bản không đặt bẫy, bảo vệ từng gốc cây, góc rừng để tiếng hót của đàn linh trưởng nguy cấp nhất thế giới mãi vang vọng giữa đại ngàn Chế Tạo.

Sinh kế ‘xanh’ dưới tán rừng

Sinh kế ‘xanh’ dưới tán rừng

TPO - Ở những địa phương miền núi phía tây Đà Nẵng, người dân đang tìm cách phát triển các mô hình kinh tế từ chính hệ sinh thái rừng thay vì khai thác đến cạn kiệt. Những mô hình mới đang mở ra sinh kế “xanh” dưới tán rừng, để người dân cùng tham gia gìn giữ, bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học.

Lào Cai ra tối hậu thư với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Lào Cai ra tối hậu thư với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

TPO - Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai có thời hạn 30 ngày để rà soát toàn bộ khu vực mỏ và đối chiếu với hồ sơ địa chất. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh lưu ý các đơn vị khi phát hiện khoáng sản mới hoặc khoáng sản đi kèm phải báo cáo ngay bằng văn bản, tuyệt đối không tự ý khai thác, vận chuyển và tiêu thụ khi chưa được cấp phép.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe