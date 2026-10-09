Đèo Gia Bắc ở Lâm Đồng thông xe trở lại sau sạt lở

TPO - Sau khi đất đá, cây rừng sạt xuống mặt đường trong đêm 8/10, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng đưa tuyến đường thông xe trở lại.

Ngày 9/10, ông Vũ Đức Nhuần - Chủ tịch UBND xã Sơn Điền (Lâm Đồng), cho biết lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc sau mưa lớn, bảo đảm an toàn cho người dân lưu thông.

Đất bùn, đá tảng và cây rừng đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông.

Khoảng 21h ngày 8/10, sạt lở taluy dương xảy ra tại Km66+1 và Km65+2 trên quốc lộ 28, đoạn qua đèo Gia Bắc. Tại hiện trường, đất bùn, đá tảng và cây rừng đổ xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Trong đó, điểm sạt lở tại Km66+1 khiến đoạn đường dài khoảng 25 m bị ách tắc.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Sơn Điền huy động lực lượng, phương tiện đến hiện trường xử lý. Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp Công an xã dọn đất đá, cây cối, bước đầu tạo lối đi tạm cho xe máy.

Lực lượng chức năng xuyên đêm giải phóng điểm sạt lở.

Đến sáng cùng ngày, các lực lượng tiếp tục thu dọn đất đá và cây rừng còn sót lại, giải phóng mặt đường. Đến nay, giao thông qua đèo Gia Bắc đã được khôi phục và bảo đảm an toàn.

Do khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn tiếp diễn, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân, tài xế thận trọng khi qua đèo, chú ý quan sát và chấp hành hướng dẫn tại hiện trường.