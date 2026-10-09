Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đường sụp lún vì 300 xe chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát

Trương Định

TPO - Khoảng 300 xe chở đất mỗi ngày phục vụ sân bay Phù Cát khiến nhiều tuyến đường hư hỏng nặng.

Ngày 9/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biếtđã đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Các tuyến được xem xét sửa chữa, hoàn trả gồm đường ĐT.638, đường ĐH.21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) và các tuyến đường vào hai mỏ đất tại xã Hòa Hội và Hội Sơn. Đây là những tuyến đường được sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

tp-c_img-2197.jpg
Xe chở vật liệu phục vụ dự án nâng cấp sân bay Phù Cát chạy trên đường ĐT.638. Ảnh: Trương Định.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, các nhà thầu đã huy động tối đa các phương tiện vận chuyển, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 xe vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường nêu trên.

Sau thời gian dài vận chuyển đất phục vụ thi công dự án với khối lượng rất lớn và cường độ liên tục, nhiều đoạn đường trên tuyến đường ĐT.638, đường ĐH.21 bị hư hỏng nặng mặt đường bị nứt vỡ, sụp lún phải sửa chữa tạm thời bằng cấp phối đá dăm để đảm bảo êm thuận cho người dân đi lại.

Qua khảo sát thực tế tuyến đường ĐT.638 có khoảng 7 km đường bị hư hỏng hoàn toàn và 6,9 km đường hư hỏng rạn nứt mặt. Tuyến đường ĐH.21 có khoảng 1,5 km bị hư hỏng nặng mặt đường nứt vỡ sụp lún và 3,2 km bị rạn nứt mặt đường.

Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, đến nay cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 29/10.

tp-c_img-2232.jpg
tp-c_img-2257.jpg
Mặt đường bị nứt vỡ, sụp lún do xe chở vật liệu phục vụ sân bay Phù Cát. Ảnh: Trương Định.

Xem thêm

#Gia Lai #sân bay Phù Cát #đường hư hỏng #xe chở đất #sửa đường #hoàn trả đường hư hỏng

Cùng chuyên mục

Chị Thanh (ngoài cùng bên phải) cùng các cộng sự đã đưa ra thị trường nhiều sản phẩm từ vỏ dứa Ảnh: NVCC

Vỏ dứa Việt chinh phục thị trường Âu - Mỹ

TP - Nữ kỹ sư Trần Thị Thanh “rẽ ngang” khởi nghiệp và gắn mình với vỏ dứa - phụ phẩm nông nghiệp từng bị vứt bỏ để tạo nên hành trình thú vị về kinh tế tuần hoàn, đưa thương hiệu Việt - FUWA Biotech chinh phục những thị trường “khó tính” bậc nhất thế giới như Đức, Mỹ.

Ông Nguyễn Văn Trường- Giám đốc Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường với những khoảnh khắc rất đỗi đời thường

Một doanh nhân rất khác ở Trường Sa

TP - Giữa trùng khơi, tiếng rao “Có ai bị say sóng không, thuốc chống say đây…” vang lên từ một người vốn quen với những công trình lớn. Trong hải trình hơn 10 ngày ra Trường Sa tháng 7/2026, doanh nhân Nguyễn Văn Trường không chỉ khảo sát, dự các nghi lễ quan trọng mà còn đi dọc hành lang, gõ cửa từng phòng, hỏi han và mang thuốc, đồ ăn đến cho những người say sóng.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.

Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

Xử phạt loạt trang trại nuôi gần 80.000 con lợn

TPO - Kiểm tra các trang trại lợn, ngành chức năng Thanh Hóa phát hiện nhiều vi phạm về công tác bảo vệ môi trường với các lỗi tình trạng nước thải rò rỉ, thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn và đốt chất thải trái quy định.

Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

TPO - Góp ý vào Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, Trung ương cho rằng, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe