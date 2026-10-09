Đường sụp lún vì 300 xe chở đất phục vụ dự án sân bay Phù Cát

Ngày 9/10, UBND tỉnh Gia Lai cho biếtđã đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Các tuyến được xem xét sửa chữa, hoàn trả gồm đường ĐT.638, đường ĐH.21 (đường Trần Hưng Đạo, xã Phù Cát) và các tuyến đường vào hai mỏ đất tại xã Hòa Hội và Hội Sơn. Đây là những tuyến đường được sử dụng để vận chuyển vật liệu phục vụ thi công dự án đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát.

Xe chở vật liệu phục vụ dự án nâng cấp sân bay Phù Cát chạy trên đường ĐT.638. Ảnh: Trương Định.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, để đảm bảo tiến độ hoàn thành công trình, thực hiện tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh về tổ chức thi công theo phương án “3 ca, 4 kíp”, các nhà thầu đã huy động tối đa các phương tiện vận chuyển, bình quân mỗi ngày có khoảng 300 xe vận chuyển đất lưu thông trên các tuyến đường nêu trên.

Sau thời gian dài vận chuyển đất phục vụ thi công dự án với khối lượng rất lớn và cường độ liên tục, nhiều đoạn đường trên tuyến đường ĐT.638, đường ĐH.21 bị hư hỏng nặng mặt đường bị nứt vỡ, sụp lún phải sửa chữa tạm thời bằng cấp phối đá dăm để đảm bảo êm thuận cho người dân đi lại.

Qua khảo sát thực tế tuyến đường ĐT.638 có khoảng 7 km đường bị hư hỏng hoàn toàn và 6,9 km đường hư hỏng rạn nứt mặt. Tuyến đường ĐH.21 có khoảng 1,5 km bị hư hỏng nặng mặt đường nứt vỡ sụp lún và 3,2 km bị rạn nứt mặt đường.

Đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát, có tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỷ đồng, đến nay cơ bản đã hoàn thành, dự kiến đưa vào khai thác từ ngày 29/10.