An Giang lấy mẫu giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ vượt tiến độ nửa năm

TPO - Chỉ sau hơn 4 tháng triển khai, An Giang đã hoàn thành lấy hơn 15.000 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để giám định ADN xác định danh tính, vượt tiến độ gần 7 tháng so với kế hoạch đặt ra ban đầu.

Các lực lượng triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh An Giang.

Lấy mẫu không kể giờ giấc

Suốt 4 tháng qua (từ ngày 30/6), từ sáng sớm đến tối muộn, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh An Giang, các lực lượng miệt mài thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin để giám định ADN xác định danh tính. Các công đoạn kiểm tra thông tin, mở phần mộ, thu nhận mẫu và hoàn thiện hồ sơ được tiến hành khẩn trương, cẩn trọng.

Trong đó có những nghĩa trang số lượng phần mộ liệt sĩ thiếu thông tin cần lấy mẫu nhiều, như: Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc có 4.751 phần mộ lấy mẫu; Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên có 1.909 phần mộ...

Theo kế hoạch thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, toàn Quân khu 9 triển khai lấy mẫu hài cốt tại 41.141 phần mộ liệt sĩ thuộc 5 tỉnh, thành phố.

Trong đó, tỉnh An Giang đảm nhận lấy mẫu hơn 15.200 phần mộ tại 20 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm gần 37% tổng số lượng mẫu toàn Quân khu 9. Thời gian thực hiện dự kiến tới hết tháng 4/2027.

Đại tá Cao Minh Tâm - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang, cho biết, đơn vị thường xuyên phối hợp với các cơ quan, địa phương tháo gỡ khó khăn, bố trí lực lượng phù hợp với thực tế từng nghĩa trang khi lấy mẫu. Các đội lấy mẫu được tăng cường quân số, phương tiện, tổ chức nhiều mũi triển khai đồng thời. Có những ngày, công việc bắt đầu từ 6 giờ sáng đến tối muộn.

Kết quả, tính tới ngày 8/10/2026, An Giang đã hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm tại toàn bộ hơn 15.200 phần mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính tại các nghĩa trang theo kế hoạch, vượt tiến độ gần 7 tháng so với kế hoạch ban đầu.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một cơ hội góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Đại úy Trần Quốc Huy - thành viên đội lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tỉnh An Giang, cho biết, nhiều phần mộ liệt sĩ đã được an táng từ lâu, hài cốt phân hủy, mủn mục nên việc tìm kiếm mẫu phù hợp mất nhiều thời gian. Dù thường xuyên phải làm thêm giờ, các thành viên vẫn cùng cố gắng, bởi mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận là thêm một cơ hội góp phần xác định danh tính liệt sĩ.

Cùng với lực lượng bộ đội, chuyên môn, cấp ủy, chính quyền địa phương, dân quân, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng tại chỗ cũng nỗ lực tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Lực lượng hỗ trợ tham gia rà soát thông tin, chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư, trang thiết bị...

Những di vật nối nhịp cầu quá khứ

Trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ, các lực lượng phát hiện nhiều di vật có giá trị, góp phần bổ sung thông tin phục vụ xác minh danh tính liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Tri Tôn, Đội lấy mẫu số 1 thuộc Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang phát hiện một tấm thẻ kim loại tại phần mộ số 531. Trên thẻ còn ghi họ tên, quê quán và ngày hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, quê Nghệ An.

Từ thông tin trên tấm thẻ, các cơ quan chức năng phối hợp xác minh, liên hệ với thân nhân tại quê nhà. Ông Nguyễn Văn Phúc, em trai liệt sĩ Nguyễn Văn Thuần, đã nhận được thông tin về kỷ vật mang tên anh trai mình. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, phát hiện này thắp lên hy vọng cho gia đình, dù việc xác định chính xác danh tính vẫn cần kết quả giám định ADN.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh An Giang thường xuyên kiểm tra, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Phương Vũ.

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Tiên, các lực lượng phát hiện những di vật như ảnh chân dung, lược, dây thắt lưng và một số vật dụng cá nhân. Trong khi đó, tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Minh, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện di vật liên quan đến liệt sĩ Phạm Văn Lũy.

Ông Lê Văn Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, đánh giá, việc hoàn thành trước tiến độ nhiệm vụ lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ là kết quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Sự phối hợp trách nhiệm của các địa phương và nỗ lực của lực lượng vũ trang tỉnh.

Theo ông Phước, hoàn thành lấy mẫu mới là một chặng trong hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian tới, tỉnh An Giang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp bàn giao, giám định, đối sánh ADN, hoàn thiện hồ sơ; đồng thời vận động thân nhân cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu đối sánh để góp phần xác định danh tính những liệt sĩ còn thiếu thông tin.