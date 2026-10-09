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Đảng viên đầu tư, kinh doanh: Không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng

Trường Phong

TPO - Góp ý vào Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, Trung ương cho rằng, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông báo hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung một số văn kiện, trong đó có quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh.

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Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Ảnh: TTXVN.

Cụ thể, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao quan điểm cần đổi mới mạnh mẽ tư duy về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh, từ "cho phép" sang "khuyến khích, tạo điều kiện" để đảng viên làm giàu chính đáng, đóng góp cho đất nước.

Các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến giá trị, thiết thực vào dự thảo quy định trên nguyên tắc quy định phải gắn tính tiên phong trong phát triển kinh tế với giữ vững bản chất của Đảng, tăng cường xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước.

Cùng với đó, cần làm rõ quyền, điều kiện, giới hạn phù hợp với địa vị pháp lý, chức trách và nguy cơ xung đột lợi ích; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, kiểm soát chủ thể thực sự chi phối, hưởng lợi; không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, Trung ương thông qua quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với giữ vững bản chất của Đảng, xây dựng Đảng trong khu vực ngoài nhà nước và liêm chính công vụ.

“Quyền, điều kiện, giới hạn tham gia phải phù hợp địa vị pháp lý, chức trách, mức độ rủi ro xung đột lợi ích. Kiểm soát phải căn cứ quyền sở hữu, quyền chi phối, lợi ích thực tế, không chỉ người đứng tên; bảo vệ hoạt động kinh tế hợp pháp, không để quyền lực, thông tin, tài sản công trở thành lợi thế riêng”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng nhấn mạnh rằng, xung đột lợi ích phải được báo cáo, xử lý đúng thẩm quyền, không dừng ở kê khai. Đảng viên làm kinh tế phải nêu gương chấp hành pháp luật, tôn trọng quyền, lợi ích chính đáng của người lao động; tạo điều kiện để họ tiến bộ, hưởng thành quả tương xứng với đóng góp, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố sự gắn bó của Nhân dân, người lao động với Đảng.

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#Trung ương Đảng #Hội nghị Trung ương 4 #Quy định đảng viên làm kinh tế #Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Tô Lâm #Khuyến khích đảng viên làm kinh tế

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