Bắc Ninh mở cao điểm xử lý biển quảng cáo chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tình trạng vi phạm liên quan đến biển quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài tập trung tại các xã, phường có đông người nước ngoài sinh sống.

Ngày 9/10, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và địa phương về công tác quản lý biển quảng cáo trên địa bàn.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) thành phố Bắc Ninh, hoạt động quảng cáo diễn ra tại hầu hết các xã, phường, tập trung nhiều ở các khu vực như phường Kinh Bắc, Võ Cường, Bắc Giang, Vũ Ninh, Từ Sơn, Việt Yên, Nam Sơn, Quế Võ…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý hoạt động quảng cáo vẫn còn một số hạn chế. Theo đó, một số biển quảng cáo, biển hiệu chưa bảo đảm quy định về kích thước, vị trí, khoảng cách, kết cấu và yêu cầu an toàn.

Tình trạng treo, dựng, đặt biển quảng cáo, biển hiệu, biển vẫy trên vỉa hè, lòng đường và hành lang an toàn giao thông vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến không gian dành cho người đi bộ và trật tự an toàn giao thông.

Đáng chú ý, việc chấp hành quy định về sử dụng tiếng nói, chữ viết trong quảng cáo, biển hiệu tại một số cơ sở chưa nghiêm. Có trường hợp sử dụng hoàn toàn tiếng nước ngoài, không thể hiện tiếng Việt. Một số biển hiệu có cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài nhưng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn hoặc được đặt phía trên chữ tiếng Việt, chưa bảo đảm quy định.

Cơ quan chức năng phường Võ Cường (thành phố Bắc Ninh) tháo dỡ biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm.

Theo Sở VH,TT&DL, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là việc phát hiện, xử lý vi phạm tại một số địa phương chưa kịp thời, triệt để; chủ yếu dừng ở nhắc nhở, yêu cầu khắc phục. Việc xử phạt hành chính, tháo dỡ các phương tiện quảng cáo vi phạm còn hạn chế, chưa tạo được tính nghiêm minh và sức răn đe cần thiết.

Trong khi đó, lực lượng cán bộ làm công tác quản lý quảng cáo ở một số địa phương còn mỏng, phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực. Một bộ phận tổ chức, cá nhân cũng chưa nhận thức đầy đủ và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hiệu, Chủ tịch UBND phường Võ Cường, cho biết thời gian qua, cơ quan chức năng của phường đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra biển hiệu, biển quảng cáo trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 60 biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định, trong đó có nhiều biển hiệu sử dụng chữ nước ngoài. Đến nay, phường đã xử lý 50 trường hợp; 10 trường hợp còn lại đang được tập trung xử lý dứt điểm.

Thời gian tới, phường Võ Cường sẽ tăng cường giám sát hoạt động lắp đặt biển hiệu, biển quảng cáo; đồng thời làm việc với các đơn vị quảng cáo để hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định khi thiết kế, in ấn và lắp đặt biển hiệu, biển vẫy, hạn chế tối đa các lỗi vi phạm.

Tại phường Kinh Bắc, theo lãnh đạo địa phương, qua 3 đợt kiểm tra, cơ quan chức năng đã rà soát 157 cơ sở, nhắc nhở 38 cơ sở còn thiếu sót thông tin trên biển hiệu và xử phạt 2 cơ sở với tổng số tiền 20 triệu đồng.

Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tình trạng vi phạm liên quan đến biển quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài tập trung tại các xã, phường có đông người nước ngoài sinh sống. Đối với các biển vẫy, lực lượng chức năng có thể nghiên cứu sử dụng hệ thống camera để phát hiện, giám sát và xử lý vi phạm.

Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn chủ trì buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu Sở VH,TT&DL tăng cường kiểm tra, giám sát; hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đúng quy định về biển hiệu, biển quảng cáo. Đồng thời, cơ quan chuyên môn phải kịp thời tiếp nhận thông tin phản ánh để kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, ông Sơn yêu cầu các xã, phường trên địa bàn thành phố tổ chức cao điểm trong tháng 10 nhằm xử lý vi phạm về biển hiệu, biển quảng cáo và trật tự an toàn giao thông.

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, công tác tuyên truyền, vận động phải được triển khai trước để người dân, doanh nghiệp hiểu và tự giác chấp hành, góp phần xây dựng môi trường văn hóa, văn minh. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, các địa phương phải kiên quyết xử lý, bảo đảm có tình, có lý.