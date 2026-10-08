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Báo Tiền Phong đồng hành sửa chữa nhà cho cựu chiến binh tại Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Hai gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà lần này là ông Lê Văn Hỷ và ông Phạm Đức Hậu, đều là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngày 8/10, Hội Cựu chiến binh phường Tam Phước, TP.Đồng Nai phối hợp với Báo Tiền Phong tổ chức khởi công sửa chữa nhà ở cho hai hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tham dự lễ khởi công có đại diện Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Phước, Hội Cựu chiến binh phường (Hội CCB), đại diện Báo Tiền Phong cùng đông đảo người dân địa phương.

Hai gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà lần này là ông Lê Văn Hỷ và ông Phạm Đức Hậu, đều là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và nhà cửa đã xuống cấp nghiêm trọng.

Việc triển khai sửa chữa nhà ở nhằm giúp các gia đình có nơi ở khang trang, an toàn hơn, đồng thời là sự động viên thiết thực đối với những cựu chiến binh từng đóng góp tuổi trẻ, sức lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

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Lãnh đạo phường Tam Phước và hai hộ gia đình được sửa chữa nhà trong buổi lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội CCB phường Tam Phước, cho biết hai công trình sửa chữa nhà lần này là kết quả của sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Hội CCB TP.Đồng Nai và phường Tam Phước; đồng thời có sự kết nối, đồng hành của Báo Tiền Phong cùng sự chung tay của cán bộ, hội viên cựu chiến binh và các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn.

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Ông Nguyễn Minh Đức, Chủ tịch Hội CCB phường Tam Phước cho biết sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát công trình sửa chữa để hoàn thành theo đúng tiến độ

Để công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn, Hội CCB phường đề nghị đơn vị thi công thực hiện đúng các nội dung đã cam kết, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn cho người, máy móc và thiết bị trong suốt quá trình thi công. Hội cũng đề nghị đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với gia đình, tổ dân phố và các lực lượng liên quan để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Phước, đánh giá cao nỗ lực của Hội CCB phường và sự chung tay của cán bộ, hội viên trong việc kết nối, hỗ trợ các gia đình khó khăn, đồng thời gửi lời cảm ơn đến Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên Báo Tiền Phong đồng hành cùng địa phương trong công tác chăm lo người chính sách.

“Đây là việc làm thiết thực, thể hiện đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, tinh thần ‘Tương thân tương ái’, đồng thời thể hiện trách nhiệm của cộng đồng đối với người có công và các cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn”, ông Dũng nói.

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Ông Trần Minh Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tam Phước đánh giá chương trình Báo Tiền Phong và Hội CCB thực hiện mang lại ý nghĩa to lớn cho người dân địa phương

Đối với các gia đình được hỗ trợ, địa phương mong muốn tiếp tục phối hợp với đơn vị thi công, đồng thời quản lý, giữ gìn và sử dụng hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

"Sự chung tay của Báo Tiền Phong, Hội CCB cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, cá nhân và người dân địa phương không chỉ góp phần giải quyết khó khăn trước mắt về nhà ở mà còn mang ý nghĩa động viên tinh thần đối với các cựu chiến binh" - ông Dũng nói.

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Các đơn vị chụp hình lưu niệm cùng hai hộ gia đình trước khi tiến hành sửa chữa nhà

Chương trình sửa chữa nhà cho người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tam Phước được triển khai trong khuôn khổ giải Tiền Phong Golf Championship - Non sông một dải lần thứ 2 năm 2026 do Báo Tiền Phong tổ chức.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời góp phần chung tay chăm lo đời sống cho người có công và những hoàn cảnh còn khó khăn. Hoạt động này cũng được Báo Tiền Phong duy trì thường niên, qua đó lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình và trách nhiệm với cộng đồng.

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