Nhiều nơi tại Huế mưa trên 500 mm, cảnh báo lũ quét, sạt lở diện rộng

TPO - Mưa kéo dài khiến nhiều nơi tại TP. Huế ghi nhận lượng mưa vượt 500 mm, có nơi trên 800 mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Sáng 9/10, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế cho biết, hơn 3 ngày qua, lượng mưa tại thành phố phổ biến từ 200-450 mm, nhiều nơi vượt 500 mm, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá và ngập lụt vùng thấp trũng.

Lượng mưa nhiều nơi tại Huế đã đạt trên 500 mm trong những ngày qua.

Đỉnh Bạch Mã ghi nhận lượng mưa cao nhất với 814 mm; tiếp đến là Giang Hải 708 mm, cảng Chân Mây 564 mm, trạm Bạch Mã 553 mm, Đồn Biên phòng cảng Chân Mây 528 mm, cảng Tư Hiền 527 mm, Lộc Tiến 513 mm… Mưa rất to tập trung tại vùng đồng bằng ven biển và khu vực đồi núi phía nam TP. Huế.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn TP. Huế, từ sáng 9/10 đến sáng 11/10, lưu vực sông Hương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa dự báo phổ biến từ 100-180mm, có nơi trên 250 mm. Ngày và đêm 11/10, khu vực này còn mưa, lượng phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 80mm; từ ngày 12/10, mưa có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn kéo dài được cảnh báo gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá tại nhiều khu vực thuộc vùng đồi núi ở Huế.

Mưa lớn kéo dài được cảnh báo gây lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở nhiều khu vực thuộc vùng đồi núi, ngập úng ở khu vực thấp trũng. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương chủ động rà soát khu vực nguy cơ cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư và địa điểm sơ tán theo phương châm “4 tại chỗ”.

Sáng cùng ngày, mực nước sông Hương tại trạm Kim Long đạt 0,81 m, thấp hơn báo động I 0,19 m; sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 1,41 m, thấp hơn báo động I 0,09m. Các hồ chứa thủy lợi, thủy điện được báo cáo bảo đảm an toàn. Hồ Tả Trạch có mực nước 34,17 m, hồ Bình Điền 74,61 m và hồ Hương Điền 53,48 m.

Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến đã đi kiểm tra công tác trực ban ứng phó mưa lớn, nguy cơ sạt lở và vận hành hồ chứa trong sáng 9/10. Ông Tiến yêu cầu các đơn vị không chủ quan, duy trì trực ban, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó và truyền tải cảnh báo nhanh chóng đến chính quyền cơ sở, người dân.

Thành phố cũng yêu cầu tăng cường dự báo, cảnh báo mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất; phát huy các hệ thống quan trắc mưa, radar thời tiết và nền tảng Hue-S để cập nhật thông tin, hỗ trợ chỉ đạo, điều hành. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng người dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.