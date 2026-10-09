Hầm chui, trụ cầu Hà Nội trước ngày được phủ xanh cây lá

TPO - Hầm chui Trung Hòa đã có những mảng cây leo trên thành bê tông, trong khi Tố Hữu - Lê Văn Lương và Thanh Xuân vẫn mang màu xám đặc trưng của hạ tầng giao thông đô thị.
TPO - Đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với một số hình ảnh, chất liệu văn hóa và âm nhạc gắn với Hải Phòng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp địa phương qua đêm diễn.
TPO - Đạo diễn Tạ Huy Cường cho rằng việc sản xuất phim ngắn, phim AI sẽ bùng nổ ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới, tuy nhiên rào cản lớn nhất là ngôn ngữ.
TPO - Chủ đầu tư dự án mở rộng 5 nút giao trọng điểm 1.200 tỷ đồng tại Cần Thơ xin lùi mốc hoàn thành 4 nút giao sang năm 2027 sau hơn 5 năm thi công trễ hẹn.
TPO - Trong ngày đầu ráp sân khấu, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã gửi lời cảm ơn ban tổ chức, đội thi công đã làm việc ngày đêm để kịp tiến độ cho đêm chung khảo diễn ra tối 10/10.
TPO - Chiều 8/10, 53 thí sinh bước vào phần thi trực quan trước chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Thí sinh để mặt mộc, tiến hành phỏng vấn kín với thành viên Ban tổ chức và Ban giám khảo. Buổi phỏng vấn kín diễn ra trong không khí cởi mở mà vẫn nghiêm túc và chuyên nghiệp.
TPO - Trong buổi đo nhân trắc học lần hai trước vòng Chung khảo, thí sinh Lisa Gouband cho biết cô tự tin nhất là khi để mặt mộc. Cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt Nam cho rằng vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài. Người phụ nữ đẹp nhất khi thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, cô muốn mang thông điệp này đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Không còn phụ thuộc giờ hành chính, người dân TPHCM có thể ghé các trạm hành chính công 24/7 để nộp hồ sơ, tra cứu tiến độ, thanh toán phí, lệ phí và nhận kết quả những thủ tục đã được số hóa.
TPO - Một nhóm cướp đeo mặt nạ dùng xe bán tải lao thẳng vào cửa hàng trang sức ở Lynnwood, bang Washington (Mỹ), giữa ban ngày. Khi các đối tượng xông vào bên trong, nhân viên cửa hàng đã nổ súng, buộc nhóm này phải bỏ chạy tay không.
TPO - Hoàng hậu Thái Lan Suthida ngày 8/10 lần đầu thực hiện chuyến bay một mình trên tiêm kích JAS 39C Gripen tại Căn cứ Không quân số 7, đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong quá trình huấn luyện và phục vụ trong lực lượng không quân của bà.
TPO - Thảm hoa violet bung nở đã biến công viên An Hòa thành điểm chụp ảnh thu hút đông đảo giới trẻ Hà Nội trong những ngày này.
TPO - Hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về check-in, khám phá không gian "Dải lụa ký ức" với thiết kế cầu cạn độc đáo trong ngày đầu tiên mở cửa 8/10.
TPO - Chiều 8/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại khu vực trung tâm TP.Đồng Nai đúng thời điểm người dân tan tầm, khiến một số tuyến đường như Đồng Khởi, Trần Quốc Toản và quốc lộ 1A xảy ra tình trạng ngập cục bộ.
TPO - Tình trạng ngập úng kéo dài trên đường Nguyễn Văn Khối (TP HCM) làm đảo lộn giao thông và khiến hoạt động kinh doanh của người dân ngưng trệ dù trận mưa lớn đã qua gần một ngày.
TPO - Sau mưa lớn chiều ngày 7/10, nhiều tuyến đường ở khu vực quận Gò Vấp cũ (TPHCM) vẫn ngập gần nửa mét và kéo dài đến ngày hôm nay 8/10. Dù vậy, các shipper vẫn “đạp sóng” trên các con đường để giao cơm cho khách.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư tại xã Vạn Tường và Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) bị ngập sâu. Các lực lượng chức năng được huy động đến những khu vực ngập sâu, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, gia súc và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.
TPO - NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng các thành viên ban giám khảo có mặt tại buổi tập của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Trước đêm chung khảo ngày 10/10, các giám khảo theo dõi, ghi chép phần thể hiện của các cô gái để có thêm cơ sở đánh giá.