Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Hòa Hội

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đã tổ chức Tọa đàm Thanh niên sống đẹp, sống có ích, với chủ đề “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Chương trình thu hút gần 200 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn từng ngày lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

tp_2.jpg
Lãnh đạo Thành Đoàn Cần Thơ và Lãnh đạo Sở VH-TT&DL TP. Cần Thơ tham dự toạ đàm. Ảnh: Hòa Hội

Sống đẹp từ những lựa chọn nhỏ nhất

Tọa đàm để người trẻ Cần Thơ nhìn nhận lại định nghĩa về sống đẹp trong bối cảnh xã hội số đầy biến động. Sống đẹp được định hình từ chính những hành động bình dị mỗi ngày, từ cách ứng xử với gia đình, tinh thần trách nhiệm trong công việc, hay việc sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh.

Hoàng Vân Anh (Hannah Vân Anh) - một nhà sáng tạo nội dung tại Cần Thơ, Đại sứ Thanh niên Toàn cầu tại SDG Summit 2025, Kuala Lumpur (Malaysia) mang đến tọa đàm câu chuyện về sức lan tỏa của mạng xã hội.

“Tôi luôn mong muốn tiếng Anh sẽ là cầu nối kết nối hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế”, Vân Anh chia sẻ. Từ những video ban đầu chỉ mang tính chất giải trí, Vân Anh nhận ra rằng nội dung của mình có thể tạo ra tác động tích cực đến người xem.

Theo Vân Anh, mỗi người trẻ khi tham gia mạng xã hội cần ý thức về giá trị mình mang lại, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực. “Hãy là những người sử dụng mạng thông minh, cân nhắc và chọn lọc những thông tin có giá trị để chia sẻ”, Vân Anh chia sẻ thêm.

Vân Anh tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh - ĐH Cần Thơ, cô nhận được nhiều sự yêu thích của các bạn trẻ quan tâm tới việc học tiếng Anh. Những video được đăng tải trên kênh Tiktok của cô dù có nội dung vô cùng đơn giản, không đầu tư cầu kỳ nhưng vẫn rất thu hút. Nhiều clip của Vân Anh nhận về hàng triệu lượt xem cùng nhiều bình luận tích cực từ cộng đồng mạng.

tp_7.jpg
Chị Hoàng Vân Anh chia sẻ tại toạ đàm. Ảnh: Hoà Hội

Anh Nguyễn Trịnh Trung Trực - Phó Chủ nhiệm CLB Thanh niên khuyết tật TP. Cần Thơ, gương Thanh niên khuyết tật tiêu biểu chương trình “Tỏa sáng Nghị lực Việt” năm 2026 mang đến một góc nhìn khác về sống đẹp. Từ những giới hạn về vận động của bản thân, anh Trực đã vươn lên trở thành điểm tựa cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Anh chia sẻ: "Lúc ban đầu, tôi chỉ nghĩ làm sao để bản thân vượt qua khó khăn, không trở thành gánh nặng cho gia đình. Nhưng khi tham gia các hoạt động cộng đồng, gặp gỡ những người đồng cảnh ngộ, tôi nhận ra mình có thể đóng góp một phần nhỏ bé để kết nối và lan tỏa tinh thần lạc quan đến họ". Anh Trực kêu gọi sự đồng hành, thấu hiểu từ cộng đồng để người khuyết tật tự tin hòa nhập xã hội.

tp_21.jpg
tp_8.jpg
Các bạn trẻ đặt câu hỏi với diễn giả.

"Sống đẹp" là một hành trình dài

Sống đẹp không phải là một đích đến, mà là một hành trình không ngừng nỗ lực, như anh Trịnh Lập Đức - Trưởng nhóm tình nguyện Trịnh Lập Đức đã chia sẻ. Các khách mời đều nhấn mạnh rằng, "sống đẹp" có thể bắt đầu từ những việc làm rất nhỏ. Quan trọng là mỗi người trẻ biết biến những suy nghĩ tích cực thành hành động cụ thể, đóng góp cho cộng đồng bằng chính khả năng của mình.

Tại tọa đàm, các đoàn viên, thanh niên cũng đã sôi nổi đặt câu hỏi, chia sẻ những trăn trở về cách duy trì động lực sống tích cực, cách sử dụng mạng xã hội hiệu quả và những bước đi đầu tiên trên hành trình "sống đẹp". Thông điệp cuối cùng mà các khách mời gửi gắm chính là lời kêu gọi mỗi người trẻ hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất ngay ngày hôm nay.

tp_4.jpg
Anh Nguyễn Trần Anh Duy – Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại tọa đàm, anh Nguyễn Trần Anh Duy – Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, sống đẹp có thể bắt đầu từ cách mỗi người đối xử với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng; từ tinh thần trách nhiệm với công việc, học tập; đồng thời còn là từ việc không ngừng hoàn thiện bản thân và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể.

Theo anh Duy, đối với đoàn viên, thanh niên, sống đẹp còn là tinh thần tiên phong, trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến. Khi xã hội cần, người trẻ có mặt. Khi cộng đồng gặp khó khăn, người trẻ biết chia sẻ. Khi xuất hiện những vấn đề mới, người trẻ không chỉ đứng nhìn mà tìm cách đóng góp bằng chính khả năng của mình.

“Toạ đàm không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ những điều tích cực, mà quan trọng hơn là truyền cảm hứng để mỗi người trẻ biến những điều tốt đẹp ấy thành hành động cụ thể. Bởi một câu chuyện đẹp chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó không chỉ được lắng nghe, mà còn tiếp tục được viết nên bằng những việc làm tốt đẹp trong cuộc sống”, anh Duy chia sẻ.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ đã trao 15 Giải thưởng Tình nguyện TP. Cần Thơ năm 2026 cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Xem thêm

#người trẻ #sống đẹp #cộng đồng #lan tỏa #trách nhiệm #miền Tây #giao lưu #Hannah Vân Anh #sức lan tỏa của mạng xã hội #lan tỏa năng lượng tích cực #mạng xã hội #Tỏa sáng Nghị lực Việt #Thành Đoàn Cần Thơ

Cùng chuyên mục

Anh Sùng Mạnh Hùng cùng du khách nước ngoài mặc áo xanh thanh niên tình nguyện tại Phố cổ Đồng Văn Ảnh: NVCC

Chàng trai biến Đồng Văn thành 'Thành phố khiêu vũ'

TP - Giữa không gian cổ kính của Phố cổ Đồng Văn, những đêm lửa trại ấm áp cùng các điệu dân vũ rộn ràng đã trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, biến vùng đất địa đầu Tổ quốc thành “Thành phố khiêu vũ” trong lòng du khách quốc tế.

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

'Phòng thí nghiệm mở' để người trẻ bám trụ quê hương, vươn lên làm giàu

TPO - Trước thềm Chương trình Thủ tướng gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026, anh Nguyễn Trí Túc – Bí thư Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp chia sẻ về khát vọng “Người trẻ Mekong – Cùng quê hương giải bài toán lớn”. Đề xuất này chỉ ra một mô hình liên kết vùng, biến toàn Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thành một “phòng thí nghiệm mở” để người trẻ khởi nghiệp và bám trụ quê hương.

Những bài thơ Tết của tôi

Những bài thơ Tết của tôi

Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

TPO - 46 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoạt động tình nguyện vừa được Hà Tĩnh tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

TS Ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ: Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.

Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

TPO - Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Được biết đến qua những web drama triệu view như Trái Cấm, Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng…, Zun Bin là đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên có hành trình làm nghề đặc biệt. Từ một sinh viên ngành Tài chính - Marketing, anh tự học từng công đoạn làm phim và từng bước tạo dựng con đường riêng trong điện ảnh. Nhưng phía sau những dự án được khán giả đón nhận là một hành trình dài hơn: hành trình dám sống thật, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Phân loại chai nhựa, lon nhôm sau khi sử dụng đang dần trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày của người trẻ. Đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp triển khai, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom tiện lợi ở Hà Nội cùng TP.HCM, mang đến trải nghiệm thực tiễn giúp thế hệ trẻ dễ dàng chung tay thu gom và tái chế mỗi ngày.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe