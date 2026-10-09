Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

THỦ TƯỚNG ĐỐI THOẠI VỚI THANH NIÊN:

Kết nối sinh viên với mạng lưới doanh nghiệp, chuyển từ xin việc sang kiến tạo, làm chủ

Hòa Hội

TPO - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên, tuổi trẻ miền Tây đã hiến kế gỡ điểm nghẽn khởi nghiệp bằng mô hình kết nối sinh viên với mạng lưới doanh nghiệp đồng hành, chuyển vị thế từ người đi xin việc sang kiến tạo, làm chủ.

Từ phong trào đến cùng kiến tạo giá trị

ĐBSCL đang đứng trước không gian phát triển mới, chuyển dịch từ việc dựa vào tài nguyên bản địa sang mô hình tăng trưởng bằng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Trong bối cảnh đó, khát vọng khởi nghiệp của thanh niên rất lớn, nhưng để khát vọng ấy không nằm trên giấy là một câu chuyện dài.

Từ thực tiễn công tác Đoàn và phong trào sinh viên tại Trường Đại học Đồng Tháp, bạn Nguyễn Trần Quỳnh Giao (Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường) đã có những chia sẻ về khởi nghiệp trong sinh viên.

nguyen-tran-quynh-giao-chot.jpg
Bạn Nguyễn Trần Quỳnh Giao - Ủy viên BCH Đoàn trường, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Tháp.

Theo Quỳnh Giao, khoảng cách giữa nhà trường và thị trường lao động, giữa ý tưởng của thanh niên và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp vẫn còn quá xa.

“Sinh viên không thiếu ý tưởng xuất phát từ chính những vấn đề của quê hương, như nâng cao giá trị nông sản, phát triển du lịch cộng đồng, thương mại điện tử... Tuy nhiên, các bạn lại thiếu cơ hội tiếp cận bài toán thật, dữ liệu thật, khách hàng thật và môi trường vận hành thật”, Quỳnh Giao trăn trở.

Để khơi thông điểm nghẽn này, nữ thủ lĩnh sinh viên đề xuất Thủ tướng quan tâm, cho thí điểm mô hình “Mạng lưới doanh nghiệp đồng hành cùng thanh niên đổi mới sáng tạo” tại một số trường đại học địa phương. Mô hình này chuyển trục từ việc doanh nghiệp hỗ trợ thanh niên (mang tính một chiều) sang doanh nghiệp cùng thanh niên kiến tạo giá trị (hợp tác cùng thắng).

Theo đó, thay vì sinh viên tự tưởng tượng ra dự án, các doanh nghiệp sẽ đặt hàng bằng những bài toán đổi mới sáng tạo thực tế, như: Tối ưu quy trình, phát triển thị trường, hay chuyển đổi số. Sinh viên sẽ tham gia giải quyết dưới sự hướng dẫn của giảng viên và chuyên gia, còn tổ chức Đoàn - Hội sẽ đóng vai trò cầu nối hệ sinh thái.

“Nếu mỗi sinh viên có cơ hội giải quyết ít nhất một bài toán thực tế trước khi tốt nghiệp, chúng ta không chỉ đào tạo ra người tìm việc, mà đang chuẩn bị một thế hệ tạo việc làm, kiến tạo doanh nghiệp và tạo ra giá trị mới cho xã hội", Quỳnh Giao nhấn mạnh.

Để dự án khởi nghiệp không "chết yểu" sau các cuộc thi

Đồng quan điểm về tính thực tiễn, bạn Đặng Hoàng Khánh An (Trường Đại học Đồng Tháp) nhìn nhận, thanh niên ngày nay có lợi thế lớn về công nghệ và tư duy "dám nghĩ, dám làm". Thế nhưng, để đi từ một ý tưởng trên bàn giấy đến một mô hình kinh doanh sống sót được trên thị trường là cả một chặng đường chông gai, thiếu hụt từ vốn, công nghệ đến kinh nghiệm quản trị.

1791433154768-7024269699888843592-7024269699888843592-e359ea4d8c32c935d095d295a8e7a189.jpg
Bạn Đặng Hoàng Khánh An - Trường Đại học Đồng Tháp.

Theo Khánh An, việc hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp cần được thay đổi theo hướng thiết thực hơn, bám sát các Quyết định của Thủ tướng và Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cụ thể, cần xây dựng một chương trình đồng hành xuyên suốt từ “Ý tưởng - Ươm tạo - Thị trường - Tăng trưởng - Việc làm”.

“Những dự án tiềm năng cần được hỗ trợ liên tục từ 6 đến 12 tháng để hoàn thiện sản phẩm và thử nghiệm thực tế. Thay vì để các ý tưởng kết thúc hoặc rơi vào quên lãng ngay sau khi lễ trao giải các cuộc thi khép lại”, Khánh An hiến kế.

Khánh An cũng đề xuất hình thành “Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo thanh niên”, kết nối các dự án với chuyên gia quản trị, pháp lý, marketing. Đặc biệt, thước đo hiệu quả của các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp cần được thay đổi. Thay vì đếm số lượng ý tưởng hay bằng khen, cần đo lường bằng số sản phẩm được thương mại hóa, số doanh nghiệp được thành lập và số việc làm thực tế được tạo ra cho xã hội.

Riêng tại ĐBSCL, những dự án khởi nghiệp cần bám sâu vào hơi thở của vùng đất này. Đó là những giải pháp nâng cao giá trị nông sản, logistics, kinh tế xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thanh niên không nhất thiết phải làm những dự án vĩ mô, mà chỉ cần bắt đầu từ một vấn đề cụ thể của địa phương, được hướng dẫn đúng lúc và có cơ hội thử lửa với thị trường.

“Khi thanh niên được trao cơ hội để bắt đầu, được hướng dẫn đúng lúc và có điều kiện đưa ý tưởng của mình đến với thị trường, sẽ có thêm nhiều dự án có khả năng đi xa hơn. Với sự đồng hành của tổ chức Đoàn, nhà trường, doanh nghiệp và xã hội, tinh thần dám nghĩ, dám làm của thanh niên sẽ được chuyển thành những kết quả thiết thực. Qua đó góp phần tạo thêm động lực cho tăng trưởng và sự phát triển của đất nước”, Khánh An chia sẻ.

Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Chương trình dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 15/10, tại Hà Nội.

Tham gia đối thoại có gần 300 đại biểu thanh niên đại diện thanh niên là công chức, viên chức; lực lượng vũ trang; doanh nhân trẻ; công nhân; học sinh, sinh viên; thanh niên nông thôn; thanh niên đô thị; thanh niên dân tộc thiểu số; thanh niên tín đồ tôn giáo; thanh niên khuyết tật.

Xem thêm

#khởi nghiệp #thanh niên #doanh nghiệp #đổi mới sáng tạo #Đồng Tháp #hỗ trợ khởi nghiệp #Thủ tướng đối thoại với thanh niên #thanh niên khởi nghiệp

Cùng chuyên mục

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

Thanh niên đội nắng, góp sức giải phóng mặt bằng cao tốc nghìn tỉ

TPO - Không chỉ tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng, đoàn viên, thanh niên xã Kim Bảng (Nghệ An) còn trực tiếp tháo dỡ nhà cửa, khuân vác, vận chuyển tài sản, chung tay giúp các hộ dân sớm hoàn tất việc di dời để phục vụ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Những bài thơ Tết của tôi

Những bài thơ Tết của tôi

Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

Hà Tĩnh tuyên dương 46 Học sinh 3 tốt, Sinh viên 5 tốt

TPO - 46 học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, sáng tạo và hoạt động tình nguyện vừa được Hà Tĩnh tuyên dương nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

TS Ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ: Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.

Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

Khi người lính về làng, cùng dân dựng màu xanh

TPO - Giữa tháng 7 năm nay, 147 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 hành quân về xã Tiên Đồng, tỉnh Nghệ An. Không cần những phần việc quá lớn, họ bắt đầu từ những việc gần gũi với đời sống người dân: phát quang đường liên thôn, vệ sinh khu du lịch cộng đồng, chỉnh trang khuôn viên trường tiểu học, đào hố trồng cây và làm mới vườn dược liệu cho trạm y tế xã.

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Được biết đến qua những web drama triệu view như Trái Cấm, Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng…, Zun Bin là đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên có hành trình làm nghề đặc biệt. Từ một sinh viên ngành Tài chính - Marketing, anh tự học từng công đoạn làm phim và từng bước tạo dựng con đường riêng trong điện ảnh. Nhưng phía sau những dự án được khán giả đón nhận là một hành trình dài hơn: hành trình dám sống thật, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Hành trình 4 năm người trẻ hình thành thói quen thu gom và tái chế chai nhựa

Phân loại chai nhựa, lon nhôm sau khi sử dụng đang dần trở thành một thói quen trong đời sống hằng ngày của người trẻ. Đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp triển khai, chương trình “Chai nhựa tái sinh, hành trình tiếp nối” của Coca-Cola tiếp tục mở rộng mạng lưới thu gom tiện lợi ở Hà Nội cùng TP.HCM, mang đến trải nghiệm thực tiễn giúp thế hệ trẻ dễ dàng chung tay thu gom và tái chế mỗi ngày.

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

Đà Nẵng đưa Robotics đến với học sinh miền núi

TPO - Khoảng 300 học sinh THCS tại các địa bàn miền núi Đà Nẵng được trải nghiệm Robotics và STEAM qua chuỗi “Robotics Day” với các hoạt động lắp ráp, lập trình robot và phát triển ý tưởng từ những vấn đề thực tế tại địa phương.

70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

70 gương tiêu biểu đầu tiên được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh

TPO - Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân tiêu biểu được nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 (trước đây là Giải thưởng 15 Tháng 10). Đây là những cán bộ, hội viên có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe