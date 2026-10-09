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'Bông hồng Nga' cùng dàn thí sinh đua sắc tại Sinh viên Thanh lịch NEU 2026

Xuân Tùng

TPO - “Tôi là Guseinova Milana, đến từ LB Nga và đang theo học tại Đại học Kinh tế Quốc dân” là phần chào hỏi của "bông hồng Nga" tham dự vòng Chung khảo Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026.

Chiều 8/10, Ban Tổ chức cuộc thi Sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế Quốc dân - NEU Glamour 2026 công bố 40 thí sinh lọt vào tranh tài vòng chung khảo.

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Việt Nam Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức nhằm tuyên truyền và xây dựng hình mẫu sinh viên thời đại mới; đẩy mạnh phong trào "Sinh viên 5 tốt" với 5 tiêu chí: Học tập tốt; đạo đức tốt; kỹ năng tốt; hội nhập tốt; thể lực tốt.

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Bông hồng Nga Guseinova Milana - Viện Đào tạo Quốc tế (thứ hai từ phải sang) cùng các nữ thí sinh vòng chung khảo NEU Glamour 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Thanh lịch ứng xử và hành động

Theo PGS.TS Bùi Huy Nhượng, sự hiện diện của 3 thí sinh quốc tế là du học sinh và sinh viên trao đổi, cho thấy tính đa dạng, tính hội nhập và khả năng kết nối ngày càng lớn của cộng đồng sinh viên NEU.

Từ hơn 160 hồ sơ vượt qua vòng sơ khảo, 40 gương mặt xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng chung khảo.

Trong số 40 thí sinh tranh tài (gồm 20 nam thí sinh và 20 nữ thí sinh), có 3 du học sinh đến từ Lào, Hàn Quốc và LB Nga.

Về chất lượng, thí sinh năm nay được đánh giá rất cao về ngoại hình lẫn tư duy. Chiều cao trung bình của các thí sinh nữ đạt 1m70, với thí sinh cao nhất đạt 1m85. Các thí sinh nam cũng không kém cạnh với chiều cao trung bình 1m80 và cá nhân cao nhất lên tới 1m87. Điểm trung bình học tập của các thí sinh cao hơn nhiều so với điều kiện 7.0 của Ban Tổ chức.

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PGS.TS Bùi Huy Nhượng phát biểu tại chương trình họp báo. Ảnh: Xuân Tùng

PGS.TS Bùi Huy Nhượng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc ĐH Kinh tế Quốc dân nhấn mạnh, thông qua cuộc thi, Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn tìm kiếm và tôn vinh hình mẫu sinh viên toàn diện, có tri thức, có bản lĩnh, có tài năng, có kỹ năng, có văn hóa ứng xử và đặc biệt là có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

“Thanh lịch không chỉ là cách một người xuất hiện trên sân khấu, mà còn nằm ở cách người đó suy nghĩ, ứng xử và hành động trong cuộc sống. Đó cũng chính là hình ảnh sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân mong muốn xây dựng: Không chỉ học tốt, mà còn sống đẹp; không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn giàu văn hóa; không chỉ biết khẳng định bản thân mà còn biết đóng góp cho cộng đồng và xã hội”, ông Nhượng nói.

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Đại diện nhà trường, Ban Tổ chức, đơn vị đồng hành và các thí sinh vòng chung khảo cuộc thi. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều hoạt động vòng chung khảo

Theo Ban Tổ chức, trong vòng chung khảo, các thí sinh sẽ trải qua chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tế đầy thử thách.

Điểm nhấn là chuyến đi thực tế tại Khu du lịch Thung Nham (Ninh Bình) – nơi các thí sinh tham gia hoạt động trải nghiệm, chụp ảnh và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, tình yêu thiên nhiên. Tiếp nối đó, các bạn trẻ sẽ thực hiện hoạt động cộng đồng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình.

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Thí sinh vòng chung khảo ra mắt tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đáng chú ý, NEU Glamour 2026 đổi mới với phần thi “Dự án kinh tế”. Chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 8 người, các thí sinh phải vận dụng kiến thức kinh tế để giải quyết các bài toán xã hội, môi trường và bảo vệ luận điểm trước hội đồng giám khảo. Đây là thử thách về khả năng trình bày, tư duy logic và phản biện – những kỹ năng "vàng" của sinh viên Kinh tế Quốc dân.

Ngoài các phần thi catwalk và tài năng, vòng chung kết (dự kiến ngày 24/10) sẽ là màn tranh tài đỉnh cao của Top 40. Các thí sinh sẽ thực hiện phần thi ứng xử và trả lời phỏng vấn trực tiếp, nơi trí tuệ được đặt làm tiêu chí hàng đầu.

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Các thí sinh có phần giới thiệu ngắn gọn về bản thân và ngành học tại ĐH Kinh tế Quốc dân. Ảnh: Xuân Tùng
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"Bông hồng Nga" Guseinova Milana tại phần giới thiệu. Ảnh: Xuân Tùng
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Thí sinh người Hàn Quốc - Hong Eun Woo đến từ Viện Đào tạo tiên tiến, chất lượng cao và POHE (AEP) là 1 trong số 20 nam thí sinh tham dự vòng chung khảo cuộc thi.
﻿Ảnh: Xuân Tùng

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