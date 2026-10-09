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Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

Gia Linh

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.

Với chủ đề Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách, chương trình Sinh viên Thế hệ mới năm 2026 đặt ra yêu cầu cao hơn cho các đội thi.

Theo đó, các đội chơi không chỉ đưa ra ý tưởng mà phải trực tiếp khảo sát, làm việc với cộng đồng, thử nghiệm giải pháp và tìm kiếm nguồn lực để đưa dự án vào thực tế.

Sau vòng trình bày và phản biện, các đội phải xuống địa phương, gặp người thụ hưởng, kiểm chứng giả định ban đầu, điều chỉnh giải pháp và thử nghiệm trong điều kiện thực tế.

Phản hồi từ người dân và người thụ hưởng trở thành một căn cứ đánh giá dự án. Tại vòng chung kết, các đội không chỉ trình bày kết quả mà phải nhìn lại quá trình phát triển dự án, những điều chỉnh sau thực địa và khả năng tiếp tục triển khai sau chương trình.

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Họp báo ra mắt chương trình Sinh viên Thế hệ mới năm 2026 được tổ chức tại Hà Nội.

Cùng với yêu cầu làm thật, nhà báo Phan Lạc Long - Phó Trưởng ban Văn hóa - Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức chương trình cho rằng, sinh viên cần đưa các dự án vào thực tế bằng nhiều hình thức khác nhau.

"Ngay từ chủ đề, chúng tôi đặt yêu cầu sinh viên phải quan sát môi trường học tập và sinh sống của mình để phát hiện vấn đề. Sau khi xác định được vấn đề, các bạn cần gặp gỡ, tìm hiểu thực tế và từng bước đưa dự án vào cuộc sống.

Các bạn sinh viên cũng cần chủ động gặp gỡ, kêu gọi nguồn lực trong xã hội để đưa dự án đi xa nhất có thể. Quá trình đó sẽ giúp các bạn tiến xa hơn, làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng và xã hội", nhà báo Phan Lạc Long nhấn mạnh.

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Các đội thi tham dự chương trình đến từ nhiều trường Đại học trên toàn quốc.

CEO Nguyễn Văn Thanh - nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves cho rằng, một dự án ban đầu có thể mới chỉ khả thi khoảng 50%, nhưng qua quá trình hoàn thiện với sự hỗ trợ về nguồn lực có thể nâng lên 70-80% và tiếp tục phát triển trong nhiều năm.

“Cuối cùng, tôi muốn nhìn thấy các dự án thực sự đi vào đời sống. Các sản phẩm, giải pháp phải được người dân, doanh nghiệp sử dụng; những dự án hỗ trợ cộng đồng cũng phải đến được với những địa phương đang gặp khó khăn”, CEO Nguyễn Văn Thanh nói.

Cố vấn chương trình Tôn Nữ Thị Ninh nhấn mạnh vai trò của những môi trường giúp người trẻ thử sức, trải nghiệm và gắn năng lực cá nhân với các vấn đề cộng đồng. Theo bà, khi sinh viên biết đặt năng lực và khát vọng cá nhân trong bài toán chung của đất nước, những ý tưởng và hành động của họ mới có thể tạo ra giá trị thực sự.

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Hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi gồm TS. Hà Ánh Phượng - Đại biểu Quốc hội khóa XV; CEO Nguyễn Văn Thanh - nhà sáng lập startup công nghệ xanh Aves; GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Phát triển Nhân lực (từ trái qua).

Mùa 4 gồm bốn chặng: Lộ diện, Sân khấu hóa và Phản biện, Thực địa và Chung kết. Tám đội, mỗi đội gồm năm sinh viên, sẽ tranh tài ở phiên bản truyền hình.

Lần đầu chương trình mở rộng Cuộc thi online Sinh viên Thế hệ mới 2026 tới sinh viên trên toàn quốc. Cuộc thi nhận bài từ ngày 24/10 đến 24/11/2026, qua các vòng Top 100, Top 20 và Pitching Online để chọn Top 5 dự án nổi bật.

Chương trình dành tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng cho các đội thi truyền hình. Đội Quán quân nhận 200 triệu đồng, hai đội Á quân nhận 50 triệu đồng/đội và giải Đội thi yêu thích nhất trị giá 50 triệu đồng.

Với phiên bản Online, Top 5 dự án xuất sắc nhận 15 triệu đồng/dự án; giải thưởng 50 triệu đồng cũng được dành cho trường có nhiều dự án hợp lệ nhất.

Sinh viên Thế hệ mới 2026 phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy hằng tuần từ ngày 17/10 trên VTV3.

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#Sinh viên #Thế hệ mới #dự án thực tế #quản lý cộng đồng #phát triển bền vững #giải thưởng #đổi mới sáng tạo #Sinh viên Thế hệ mới 2026

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