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Cần Thơ chi hơn 1.400 tỷ đồng gia cố hàng trăm điểm sạt lở

Cảnh Kỳ

TPO - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi, Cần Thơ đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở và khẩn trương triển khai thực hiện các phương án ứng phó.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Cần Thơ, tình hình sạt lở trên địa bàn đang diễn ra rất phức tạp, có xu hướng ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, cần thiết phải triển khai các dự án gia cố chống sạt lở.

Sở NN&MT đang phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND TP. Cần Thơ triển khai các dự án gia cố khẩn cấp sạt lở bờ sông, bờ biển từ ngân sách thành phố. Dự kiến tổng vốn đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, để gia cố 243 điểm sạt lở, tổng chiều dài hơn 23,5 km.

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Từ đầu năm đến nay, UBND TP Cần Thơ đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở.

Ngoài ra, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ sông, để khẩn trương triển khai thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn, ổn định dân sinh cho các khu vực xung yếu.

Sở NN&MT Cần Thơ đề nghị UBND các xã, phường kiểm tra tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép trong hành lang sông, kênh rạch.

Ngành chức năng cũng phối hợp địa phương chỉ đạo rà soát, theo dõi chặt chẽ tình hình của các loại hình thiên tai có khả năng xảy ra và ảnh hưởng để chủ động tham mưu UBND thành phố các phương án chỉ đạo ứng phó kịp thời, hiệu quả…

Tháng 9 vừa qua, UBND TP. Cần Thơ cũng ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 26 của Bộ Chính trị về phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng ĐBSCL giai đoạn 2026-2035.

UBND TP Cần Thơ yêu cầu đơn vị, địa phương tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và chính quyền cơ sở trong công tác phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Các sở ngành, địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai các nhiệm vụ được giao. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2035 và kế hoạch đầu tư công trung hạn…

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#Cần Thơ #sạt lở #gia cố #thiên tai #ngân sách #bảo vệ đê điều

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