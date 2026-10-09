Cận cảnh khu vực Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở

TPO - Những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sụt sâu 1,6m trên các ngọn đồi ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa) đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu vực này.
TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.
TPO - Đại diện Công an thành phố Bắc Ninh cho biết, tình trạng vi phạm liên quan đến biển quảng cáo sử dụng chữ nước ngoài tập trung tại các xã, phường có đông người nước ngoài sinh sống.
TPO - Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Xây dựng tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan tới việc phát hiện nhiều sai phạm tại 5 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và mô tô.
TPO - Hai gia đình được hỗ trợ sửa chữa nhà lần này là ông Lê Văn Hỷ và ông Phạm Đức Hậu, đều là cựu chiến binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
TPO - Liên quan vụ việc “Uẩn khúc vụ không biết chữ nhưng ‘đứng đơn’ xin 60 ha đất trồng rừng ở Gia Lai” mà Báo Tiền Phong phản ánh, UBND xã Sró giải trình rằng do lãnh đạo UBND xã “chủ quan, nể nang” (?), đồng thời sẽ xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.
TPO - Nhiều chợ dân sinh ở Nghệ An xuống cấp, tiểu thương phải tự bỏ tiền sửa chữa, gia cố. Trong khi đó, không ít khu chợ được đầu tư hàng tỷ đồng lại rơi vào cảnh đìu hiu, bỏ trống nhiều năm.
TPO - Một giao dịch mua bán đất trị giá 2,5 tỷ đồng tại Phú Thọ vừa được Công an xã Đoan Hùng kịp thời ngăn chặn. Kiểm tra bước đầu cho thấy giấy chứng nhận được sử dụng trong giao dịch có thông tin không phù hợp với người thực tế có quyền sử dụng thửa đất.
TPO - Trong cơn sốt, nhiều hộ trồng hoa tại Trung Thần (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) lao vào đầu tư lan đột biến. Có thời điểm người buôn lan đến hỏi mua suốt, thậm chí 12h đêm vẫn có người tìm đến. Giá lan liên tục được đẩy lên cao.
TPO - Đại diện UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển đất đá thải trên địa bàn hạn chế đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và đề xuất TP Quảng Ninh cắm biển hạn chế tốc độ, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chuyên dụng để đảm bảo ATGT cho khu vực dân cư.
TPO - Đã có hơn 10 tài xế sập bẫy chiêu trò khách tỏ ra gấp gáp trước cổng bệnh viện, mượn đỡ tiền "vào có việc một tí", lúc quay ra sẽ trả lại rồi chuồn luôn.
TPO - Sau nhiều năm để xảy ra tình trạng công trình, thiết bị y tế đầu tư hơn trăm tỷ đồng hoạt động kém hiệu quả, hồ sơ sai phạm tại Bệnh viện Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô, TP. Huế) đã được chuyển sang cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm liên quan.
TPO - Qua kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện kho bảo quản của Xí nghiệp rượu Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chưa bố trí đầy đủ giá kệ theo quy định và tiến hành xử phạt hành chính đơn vị này 12 triệu đồng.
TPO - Trên khoảng 2 km Tỉnh lộ 12B qua xã Hợp Kim (tỉnh Phú Thọ) có 3 điểm thực hiện thu hồi khoáng sản. Mỗi buổi sáng, hàng loạt xe tải trọng lớn nối đuôi nhau chờ vào lấy đất, bụi bay mù mịt, càng gây áp lực lớn về giao thông.
TPO - Khi những nhịp cầu thép ngoài thực địa đã bắt đầu xuất hiện vài chiếc ốc vít hoen gỉ vì thời gian, thì những xấp hồ sơ đòi nợ vẫn đang chạy vòng quanh. Sự vướng mắc về quy trình thực hiện, đặc biệt là quy định Luật Đầu tư công đang biến một dự án mang đậm tính nhân văn trở thành nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp.
TPO - Bãi gỗ dăm tập kết gần các kho xăng dầu, khí hóa lỏng và hóa chất tại Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang được yêu cầu hạ thấp, tạo khoảng cách an toàn và từng bước di chuyển khỏi khu vực.
TPO - Hàng loạt biển hiệu có chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên nhiều tuyến phố ở phường Võ Cường và phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã được tháo dỡ. Hoạt động này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài phản ánh.