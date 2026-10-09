Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Cận cảnh khu vực Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở

Phạm Trường

TPO - Những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sụt sâu 1,6m trên các ngọn đồi ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa) đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu vực này.

Video: Cận cảnh điểm sạt lở ảnh hưởng hàng chục hộ dân ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa)
tp_01.jpg
Những ngày qua, người dân thôn Tân Lập, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng khi các ngọn đồi Na Lo và Na Niêng xuất hiện nhiều vết nứt lớn, sụt lún và sạt trượt sau đợt mưa lớn kéo dài. Nỗi lo đất đá bất ngờ đổ xuống khiến hàng chục hộ dân chưa thể yên tâm trở về nhà, dù nhiều tài sản và công sức tích góp bao năm vẫn còn ở đó.
tp_04.jpg
Theo người dân địa phương, lâu nay, các khu vực đồi Na Lo và Na Niêng là nơi bà con phát triển kinh tế. Thế nhưng, sau những đợt mưa lớn liên tiếp, nhiều vị trí trên sườn đồi xuất hiện vết nứt kéo dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.
tp_7.jpg
Bà Lương Thị Giang (SN 1968, trú thôn Tân Lập) cho biết, đợt mưa lớn hồi tháng 9 đã khiến ngọn đồi Na Lo phía sau nhà bị nứt gãy, sạt trượt, làm sập một mảng tường lớn ở căn bếp của gia đình.
tp_8.jpg
tp_10.jpg
tp_9.jpg
“Căn nhà kiên cố mới xây chưa lâu đã bị đất từ đồi sạt xuống, xô ngã. Giờ có nhà mà không ai dám vào ở, chỉ mong sớm có nơi ở mới để thoát khỏi chỗ sạt lở chứ sợ lắm rồi”, bà Giang lo lắng. Trong ảnh, các mảng tường bị đất sạt xuống, bẻ gãy kết cấu, tràn vào bên trong nhà.
tp_12.jpg
Tình trạng sạt trượt đất đá từ ngọn đồi chưa có dấu hiệu dừng lại, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mưa lớn kéo dài.
tp_16.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Thảo - Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Lương, cho biết do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 1.000m. Các vết nứt nằm cách chân đồi khoảng 15-60m. Một số vị trí tiếp tục sụt sâu khoảng 1,6m, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt với khối lượng đất đá lớn, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân và tuyến đường tỉnh 530B.
tp_13.jpg
"Khu vực sụt lún, có nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến 34 hộ dân với 180 nhân khẩu ở thôn Tân Lập cùng 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương. Trước mắt, địa phương đã di dời các hộ dân có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn, cắm biển cảnh báo và theo dõi các diễn biến. Về lâu dài họ cần hoàn thiện sớm việc bố trí tái định cư cho các hộ dân", ông Thảo cho hay.
tp_18.jpg
Những rãnh nứt chi chít từ chân đồi lên các sườn dốc, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt khi mưa lớn kéo dài.
tp_14.jpg
tp_15.jpg
tp_11.jpg
Ông Hà Văn Bằng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Lương cho biết, trong số 34 hộ dân bị ảnh hưởng, có 18 hộ thuộc diện bố trí, ổn định dân cư theo dự án sắp xếp, ổn định dân cư tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030. Tuy nhiên, 16 hộ còn lại chưa nằm trong diện được sắp xếp của dự án.
tp_19.jpg
Hiện, UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu đồi Na Niêng và Na Lo, thôn Tân Lập, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
tp_6.jpg
tp_5.jpg
Trong thời gian chờ phương án xử lý, địa phương yêu cầu các hộ dân nghiêm túc chấp hành việc di dời, tuyệt đối không quay trở lại nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Người dân cũng được khuyến cáo không tự ý đi vào khu vực đồi Na Lo, Na Niêng và những vị trí tiếp tục xuất hiện dấu hiệu nứt gãy, sụt lún.
tp_05.jpg
Khu vực dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ dân thôn Tân Lập (xã Đồng Lương) bị ảnh hưởng.
tp_03.jpg
tp_3.jpg
tp_1.jpg
Nhiều vị trí trên Tỉnh lộ 530B cũng sạt lở, mất an toàn.

Xem thêm

#sạt lở đất #Thanh Hóa #đồi Na Lo #đồi Na Niêng #di dời dân #nguy cơ sạt lở #mưa lớn

Cùng chuyên mục

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

Chủ 'tòa nhà đẹp nhất Cà Mau' đập bỏ phần xây vi phạm

TPO - Sau nhiều năm vi phạm xây dựng biệt thự trên đất nuôi trồng thủy sản, cùng những khiếu nại kéo dài với chính quyền địa phương, ông Hồ An Tập - chủ căn biệt thự xây sai phép, người tự nhận "tòa nhà đẹp nhất Cà Mau" đã tự tháo dỡ khoảng 400m² công trình xây dựng vi phạm.

Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

Quảng Ninh: Hạn chế xe chở đất đá qua cổng trường học sau phản ánh của Tiền Phong

TPO - Đại diện UBND phường Việt Hưng (Quảng Ninh) cho biết đã chỉ đạo các đơn vị vận chuyển đất đá thải trên địa bàn hạn chế đi qua khu vực trường học vào giờ học sinh đến trường và đề xuất TP Quảng Ninh cắm biển hạn chế tốc độ, đầu tư xây dựng tuyến đường tránh chuyên dụng để đảm bảo ATGT cho khu vực dân cư.

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Bế tắc vì vướng Luật Đầu tư công

TPO - Khi những nhịp cầu thép ngoài thực địa đã bắt đầu xuất hiện vài chiếc ốc vít hoen gỉ vì thời gian, thì những xấp hồ sơ đòi nợ vẫn đang chạy vòng quanh. Sự vướng mắc về quy trình thực hiện, đặc biệt là quy định Luật Đầu tư công đang biến một dự án mang đậm tính nhân văn trở thành nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp.

Bắc Ninh tháo dỡ hàng loạt biển hiệu chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt

Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

TPO - Hàng loạt biển hiệu có chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt trên nhiều tuyến phố ở phường Võ Cường và phường Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã được tháo dỡ. Hoạt động này diễn ra sau khi Báo Tiền Phong có bài phản ánh.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe