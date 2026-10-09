Cận cảnh khu vực Thanh Hóa vừa công bố tình huống khẩn cấp do sạt lở

TPO - Trong cơn sốt, nhiều hộ trồng hoa tại Trung Thần (xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) lao vào đầu tư lan đột biến. Có thời điểm người buôn lan đến hỏi mua suốt, thậm chí 12h đêm vẫn có người tìm đến. Giá lan liên tục được đẩy lên cao.