Những nội dung quan trọng được thông qua tại Hội nghị Trung ương 4

TPO - Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, diễn ra từ ngày 5 – 8/10, đã hoàn thành chương trình, thông qua nhiều nghị quyết, quy định, đề án quan trọng.
TPO - Hơn 40 năm sau ngày hy sinh tại mặt trận Vị Xuyên, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thanh Lâm được đưa về quê nhà Nghệ An, khép lại hành trình dài đằng đẵng đợi chờ của gia đình và quê hương.
TPO - Dự báo vùng mưa lớn nhất từ chiều tối 9/10 đến ngày 10/10 là Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, trong ngày 10/10, mưa lớn cũng quay trở lại Huế và Đà Nẵng.
TPO - Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, vinh dự là một trong 10 cá nhân được thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026.
TPO - Trong 9 tháng đầu năm, thành phố đã kiểm tra 16.546 cơ sở về an toàn thực phẩm nhưng Công an mới tiếp nhận một hồ sơ để xem xét xử phạt. Đại diện Công an TPHCM đề nghị Sở An toàn thực phẩm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm và chuyển cơ quan điều tra những trường hợp có dấu hiệu tội phạm.
TPO - Chiều nay (9/10), Thủ tướng Campuchia Hun Manet chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Cung Hòa Bình ở Thủ đô Phnom Penh.
TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quyết định số 488 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quốc hội với các đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan Đảng ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, trong đó, có nhiều nội dung liên quan công tác nhân sự.
TPO - Hai người mắc kẹt trong cabin sau vụ va chạm ô tô ở Nghệ An được lực lượng cứu nạn, cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng giải cứu kịp thời.
TPO - Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ dài 40,2 km được đề xuất mở rộng, hoàn thiện quy mô 4 làn xe và nâng tốc độ thiết kế từ 80 km/h lên 100 km/h. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 3.531 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).
TPO - Hàng nghìn đơn vị pháo hoa tầm cao, tầm thấp, pháo nước và giàn hỏa thuật đã được bố trí, kiểm tra nghiêm ngặt, bảo đảm an toàn tuyệt đối sẵn sàng cho các màn trình diễn pháo hoa hoành tráng diễn ra vào tối 10/10 tại ba địa điểm của Hà Nội chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Chủ nhà hàng Cường Dê cho biết anh Nguyễn Văn Thắng chưa gửi lời xin lỗi chính thức tới quán dù đã nhiều lần đến nhà riêng ông Dương Văn Hưng xin gặp để bắt tay, xin lỗi sau vụ xô xát.
TPO - Những vết nứt kéo dài hàng trăm mét, có nơi sụt sâu 1,6m trên các ngọn đồi ở xã Đồng Lương (Thanh Hóa) đang đe dọa tính mạng, tài sản của người dân. UBND tỉnh Thanh Hóa đã công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đất tại khu vực này.
TPO - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng ở nhiều nơi, Cần Thơ đã ban hành 13 quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở và khẩn trương triển khai thực hiện các phương án ứng phó.
TPO - Dự án đường Cách Mạng Tháng Tám phường Tân Ninh (tỉnh Tây Ninh) thi công ì ạch, gây bụi bặm, ảnh hưởng người dân. Chủ đầu tư xin gia hạn đến quý II/2027.
TPO - Sau khi đất đá, cây rừng sạt xuống mặt đường trong đêm 8/10, lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục sự cố trên đèo Gia Bắc, tỉnh Lâm Đồng đưa tuyến đường thông xe trở lại.
TPO - Khoảng 300 xe chở đất mỗi ngày phục vụ sân bay Phù Cát khiến nhiều tuyến đường hư hỏng nặng.
TPO - Mưa lớn kết hợp triều cường, trong khi công suất một số trạm bơm còn hạn chế làm ngập tại khu vực trung tâm TP. Cần Thơ, về dài hạn sẽ triển khai dự án gần 8.700 tỷ đồng nhằm tăng khả năng chống ngập.